Samsung C5 Yorumları

Samsung C5 yorumları hep birlikte inceleyelim. Ortalama 1200 TL fiyat etiketi ile satışa sunulan Samsung‘un C serisi telefon ailesinin üyesine ait tüm yorumları sizlerle paylaşacağız. Telefon hakkındaki yazılı yorumlar kadar inceleme videoları da cihaz hakkında fikir veriyor. Bir süredir bu telefonu kullanan kişilerin yorumlarını ayrıntılı bir şekilde sizlere iletmeye çalışacağız. Samsung Galaxy C5 ile ilgili teknik detayları sitemizde bulabilirsiniz. Sayfamızda cihazla ilgili detaylı inceleme videolarını paylaşıyoruz. Ayrıca cihazın oyun performansı ve büyük kardeşi C7 ile kıyaslaması da yazımızda yer almaktadır. Bu akıllı telefon hakkında siz de yorum bırakabilirsiniz. Web sayfamızın altında bulunan Samsung C5 yorum formunu ve puanlamayı kullanarak kullanıcı yorumlarına siz de katkı sunabilirsiniz.

Samsung C5 Yorumlar Nasıl?

Samsung C5 yorumları nasıl diye merak ediyorsunuz, kullanıcılar acaba bu telefon hakkında neler diyor? Qualcomm’un Snapdragon 617 MSM8952 chipset ile gelen telefon 8 çekirdekli işlemciye sahip. Telefonumuzun ekranı 5.2 inç büyüklüğünde Super AMOLED ve 2.5D eğimli. Cihazda 2.600 mAh’lik hızlı şarj destekli bir pil bulunuyor. Katalog bilgisine bakacak olursak ürün 90 dakikada tam şarj oluyor. Telefonun ana kamerası 16 Mega Piksel, ön kamerası ise 8 Mega Piksel çözünürlüğünde. 4 GB’lık RAM kapasitesi ve 32GB’lık dahili hafızası ile telefon paranızın hakkını veriyor. Telefon mobil internet hızı LTE Cat.4 desteği sayesinde 150/50 Mbps hızlarına kadar çıkıyor. Tamamen metal bir gövdeye sahip olan cihaz dayanıklı bir telefon görüntüsünde. Hem tasarımı hem de fiyatı ile göz dolduran bu cihaz bizce alınır. Sayfamızda yayınlanan detaylı inceleme videolarını, oyun performansı ve C7 kıyaslamasını izleyerek daha derinlemesine bilgi sahibi olabilirsiniz.

Samsung C5 yorumları hakkında görüş belirtmek yada katkı sağlamak için sayfanın altında bulunan yorum formunu siz de kullanabilir, telefonu alacaklara yardımcı olabilirsiniz. Kullanıcı yorumları değerlendirildikten sonra onaylanacak ve sayfamızda yayınlanacaktır. Bu telefonun teknik özelliklerini daha yakından inceleme ve ürünün satış fiyatı hakkında bilgi almak ve inceleme videolarına göz atmak için bu linki tıklayınız. Cihaz ile ilgili kullanıcıların yorumlarını merak ediyorsanız yukarıda paylaştığımız videoları izleyebilirsiniz yada altta yer olan yorumlara göz atabilirsiniz.

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