Samsung Galaxy C5 incelemesi, Özellikleri ve FiyatıFollow @BilgiVersin
Samsung Galaxy C5 incelemesi
Samsung Galaxy C5 yapılan tanıtımın ardından ilk olarak Çin’de satışa sunuldu. C serisi telefon ailesinin ilk ferdi olarak dikkate çeken telefon, oldukça dayanıklı bir tasarıma sahip. 8 Çekirdekli 1.5 GHz Cortex-A53 işlemciye sahip olan yeni akıllı telefon, 5.2 inç’lik Super AMOLED ekran ile karşımıza çıkıyor. Telefonda Qualcomm’un Snapdragon 617 chipseti kullanılmış. 4 GB RAM ve 32/64 GB dahili bellek kapasitesine sahip olan cihaz, orta/üst seviyede bir akıllı telefon performansı sunuyor.
Samsung Galaxy C5‘nin ön kamerası 8 MP, arka kamerası ise 16 MP. Ürünün yalnızca arka (ana) kamerasında çift tonlu LED Flaş ve otomatik odaklama özelliği bulunuyor. Telefonun harici bellek kapasitesi microSD kart kullanılarak 256 GB’a kadar yükseltilebiliyor (ikinci SIM kartı kullanmanız durumunda harici bellek yükseltilemiyor). Akıllı telefonun işletim sistemi Android 6.0.1 Marshmallow, ağırlığı ise 143 gram. 2.600 mAh’lik bir Li-Ion bataryaya sahip olan telefonun 4.5G (LTE) hızlı mobil internet desteği bulunmaktadır. Sayfamızda yayınlanan Samsung Galaxy C5 inceleme videosu ile ürün hakkında derinlemesine bilgi sahibi olabilirsiniz. Ürünün satış fiyatı ve diğer teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Samsung Galaxy C5 Özellikleri Nasıl?
Samsung Galaxy C5 özellikleri ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda listelenmiştir.
- İşlemci: 8 Çekirdekli 1.5 GHz Cortex-A53 CPU
- Grafik İşlemci: Adreno 405 GPU
- Chipset: Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617
- Ekran: 1080 x 1920 piksel, 5.2 inç, Super AMOLED
- İşletim Sistemi: Android 6.0.1 Marshmallow
- Ebatlar: 145.9 x 72 x 6.7 mm
- Ağırlık: 143 gram
- Ram: 4 GB
- Dahili Hafıza: 32/64 GB dahili bellek
- Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 256 GB
- Ön Kamera: 8 MP, f/1.9
- Arka Kamera: 16 MP, f/1.9, oto fokus, çift-LED (çift tonlu) flaş
- Renkler: Gümüş, Gri, Altın, Rose Gold
- Pil: Li-Ion 2.600 mAh tümleşik batarya
- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspotot
- Bluetooth: Var – 4.2
- USB: microUSB
- Parmak izi Okuyucu: Var
- NFC: Var
- Sensörler: ivmeölçer, yakınlık, pusula
- Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE)
- SIM: Micro-SIM kart (Çift Hatlı Telefon)
Samsung Galaxy C5 Fiyatı Nedir?
Samsung Galaxy C5 fiyatı ile ilgili yaptığımız incelemede, telefonun Çin satış fiyatının 330 dolar olarak belirlendiğini gördük. Ürünün Türkiye‘ye gelmesi halinde elektronik market mağazalarında (teknosa, vatan, bimeks, gold, media markt, gold, vb.), GSM operatörleri (Turkcell, Türk Telekom, Vodafone) ve online alışveriş sitelerinde de (n11.com, hepsiburada.com, sahibinden.com, gittigidiyor.com, vb.) satışa sunulabilir.
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Samsung galaxy c5 kullanicisiyim. Sms uzun oldugunda mms olarak gonderiliyor. Ayarlarda bu durumu duzeltecek secenekler yok. Bilgi veren olursa sevinorim.