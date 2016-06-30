Samsung Galaxy C5 incelemesi

Samsung Galaxy C5 yapılan tanıtımın ardından ilk olarak Çin’de satışa sunuldu. C serisi telefon ailesinin ilk ferdi olarak dikkate çeken telefon, oldukça dayanıklı bir tasarıma sahip. 8 Çekirdekli 1.5 GHz Cortex-A53 işlemciye sahip olan yeni akıllı telefon, 5.2 inç’lik Super AMOLED ekran ile karşımıza çıkıyor. Telefonda Qualcomm’un Snapdragon 617 chipseti kullanılmış. 4 GB RAM ve 32/64 GB dahili bellek kapasitesine sahip olan cihaz, orta/üst seviyede bir akıllı telefon performansı sunuyor.

Samsung Galaxy C5‘nin ön kamerası 8 MP, arka kamerası ise 16 MP. Ürünün yalnızca arka (ana) kamerasında çift tonlu LED Flaş ve otomatik odaklama özelliği bulunuyor. Telefonun harici bellek kapasitesi microSD kart kullanılarak 256 GB’a kadar yükseltilebiliyor (ikinci SIM kartı kullanmanız durumunda harici bellek yükseltilemiyor). Akıllı telefonun işletim sistemi Android 6.0.1 Marshmallow, ağırlığı ise 143 gram. 2.600 mAh’lik bir Li-Ion bataryaya sahip olan telefonun 4.5G (LTE) hızlı mobil internet desteği bulunmaktadır. Sayfamızda yayınlanan Samsung Galaxy C5 inceleme videosu ile ürün hakkında derinlemesine bilgi sahibi olabilirsiniz. Ürünün satış fiyatı ve diğer teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Samsung Galaxy C5 Özellikleri Nasıl?

Samsung Galaxy C5 özellikleri ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda listelenmiştir.

İşlemci: 8 Çekirdekli 1.5 GHz Cortex-A53 CPU

8 Çekirdekli 1.5 GHz Cortex-A53 CPU Grafik İşlemci: Adreno 405 GPU

Adreno 405 GPU Chipset: Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617

Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 Ekran: 1080 x 1920 piksel, 5.2 inç, Super AMOLED

1080 x 1920 piksel, 5.2 inç, Super AMOLED İşletim Sistemi: Android 6.0.1 Marshmallow

Android 6.0.1 Marshmallow Ebatlar: 145.9 x 72 x 6.7 mm

145.9 x 72 x 6.7 mm Ağırlık: 143 gram

143 gram Ram: 4 GB

4 GB Dahili Hafıza: 32/64 GB dahili bellek

32/64 GB dahili bellek Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 256 GB

microSD kart ile max. 256 GB Ön Kamera: 8 MP, f/1.9

8 MP, f/1.9 Arka Kamera: 16 MP, f/1.9, oto fokus, çift-LED (çift tonlu) flaş

16 MP, f/1.9, oto fokus, çift-LED (çift tonlu) flaş Renkler: Gümüş, Gri, Altın, Rose Gold

Gümüş, Gri, Altın, Rose Gold Pil: Li-Ion 2.600 mAh tümleşik batarya

Li-Ion 2.600 mAh tümleşik batarya Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspotot

802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspotot Bluetooth: Var – 4.2

Var – 4.2 USB: microUSB

microUSB Parmak izi Okuyucu: Var

Var NFC: Var

Var Sensörler: ivmeölçer, yakınlık, pusula

ivmeölçer, yakınlık, pusula Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE)

3G / 4.5G (LTE) SIM: Micro-SIM kart (Çift Hatlı Telefon)

Samsung Galaxy C5 Fiyatı Nedir?

Samsung Galaxy C5 fiyatı ile ilgili yaptığımız incelemede, telefonun Çin satış fiyatının 330 dolar olarak belirlendiğini gördük. Ürünün Türkiye‘ye gelmesi halinde elektronik market mağazalarında (teknosa, vatan, bimeks, gold, media markt, gold, vb.), GSM operatörleri (Turkcell, Türk Telekom, Vodafone) ve online alışveriş sitelerinde de (n11.com, hepsiburada.com, sahibinden.com, gittigidiyor.com, vb.) satışa sunulabilir.

Samsung Galaxy C5, özellikleri, satış fiyatı, incelemesi ile ilgili düşüncelerinizi ve merak ettiğiniz hususları bizlerle paylaşabilirsiniz. Ziyaretçilerimiz, mesajlarını altta bulunan yorum formunu kullanarak bizlere iletebilirler. Kullanıcı yorumları onaylandıktan sonra sayfamızda yayınlanacaktır. Unutmayınız ki, yorumlarınız ziyaretçilerimiz için oldukça önemlidir.

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