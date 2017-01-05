Samsung Galaxy A7 (2017) incelemesi:

Galaxy A7 (2017), yeni yıla girer girmez Samsung tarafından, A serisi telefon ailesinin 2017 versiyonu tanıtıldı. Ülkemizde oldukça sevilen bu serinin özelliklerine gelin birlikte bakalım. Telefonda Exynos 7 Octa 7880 chipseti tercih edilmiş. 8 Çekirdekli (4×1.9 GHz ARM Cortex-A72 + 4×1.3 GHz ARM Cortex-A53) işlemciye sahip olan cihaz, 5.7 inç’lik Super AMOLED ekran (2.5D eğimli) ile karşımıza çıkıyor. 3GB RAM ve 32GB dahili hafıza kapasitesine sahip olan telefonun en dikkat çekici yanı IP68 sertifikalı oluşu. Bu telefon toz geçirmez ve 1.5 metre/30 dakika boyunca suya dayanıklı.

Samsung Galaxy A7 (2017)‘nin hem ön kamerası hem de arka kamerası ise 16 MP çözünürlüğünde. Telefonun ana kamerasında oto focus ve LED flaş bulunuyor. Cihazın harici hafızasını microSD ile 256 GB’a kadar yükseltmek mümkün. İşletim sistemi olarak Android 6.0.1 Marshmallow yüklü gelen cihazın inceliği ise 7.9 mm. 3600 mAh’lik Li-Ion bataryaya sahip olan cihazın 4.5G hızı ise LTE Cat.6 300/50 Mbps standartında. Sayfamızda yayınlanan Samsung A7 (2017) inceleme videosu ile ürün hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Telefonun satış fiyatı ve diğer teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda listelenmiştir.

Samsung Galaxy A7 (2017) Özellikleri:

Samsung Galaxy A7 (2017) özellikleri ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda listelenmiştir.

İşlemci: 8 Çekirdekli (4×1.9 GHz ARM Cortex-A72 + 4×1.3 GHz ARM Cortex-A53) CPU

8 Çekirdekli (4×1.9 GHz ARM Cortex-A72 + 4×1.3 GHz ARM Cortex-A53) CPU Ekran: 1080 x 1920 piksel, 5.7 inç, Super AMOLED, Çizilmeye Dirençli Cam, 2.5D eğimli

1080 x 1920 piksel, 5.7 inç, Super AMOLED, Çizilmeye Dirençli Cam, 2.5D eğimli Grafik İşlemci: Mali-T860 MP4 GPU

Mali-T860 MP4 GPU Chipset: Exynos 7 Octa 7880

Exynos 7 Octa 7880 İşletim Sistemi: Android 6.0.1 Marshmallow

Android 6.0.1 Marshmallow Ebatlar: 156.8 x 77.6 x 7.9 mm

156.8 x 77.6 x 7.9 mm Ağırlık: 186 g

186 g Ram: 3 GB LPDDR3

3 GB LPDDR3 Dahili Hafıza: 32 GB dahili bellek

32 GB dahili bellek Arka Kamera: 16 MP, f/1.9, 27mm, autofocus, LED flash

16 MP, f/1.9, 27mm, autofocus, LED flash Ön Kamera: 16 MP, f/1.9, 1080p

16 MP, f/1.9, 1080p Renkler: Altın, Mavi, Pembe, Siyah

Altın, Mavi, Pembe, Siyah Pil: Li-Ion 3600 mAh tümleşik batarya

Li-Ion 3600 mAh tümleşik batarya Wi-Fi: 802.11 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, hotspot

802.11 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, hotspot Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 256 GB’a kadar

microSD kart ile max. 256 GB’a kadar Bluetooth: Var – v4.2

Var – v4.2 NFC: Var

Var USB: Type-C

Type-C Parmak izi Okuyucu: Var

Var Sensörler: ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula, barometre

ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula, barometre GPS: A-GPS, GLONASS / BDS

A-GPS, GLONASS / BDS Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat.6 300/50 Mbps)

3G / 4.5G (LTE Cat.6 300/50 Mbps) SIM: Nano-SIM kart

Nano-SIM kart Dayanıklılık: IP68 sertifikalı – toz geçirmez ve 1.5 metre/30 dakika boyunca suya dayanıklı

Samsung Galaxy A7 (2017) Fiyatı

Samsung Galaxy A7 (2017) fiyatı hakkında yaptığımız incelemede, telefonun İngiltere’de £399’lik fiyat etiketi satışa sunulacağını gördük. Cihazın Türkiye’ye gelmesinin ardından, elektronik marketlerin mağazalarında (bimeks, teknosa, media markt, gold, vatan, vb.), online alışveriş sitelerinde (n11.com, hepsiburada.com, sahibinden.com, gittigidiyor.com, vb.) ve GSM operatörleri (Turkcell, Türk Telekom, Vodafone) tarafından da satışa sunulacaktır.

Samsung Galaxy A7 (2017), özellikleri, incelemesi, satış fiyatı ile ilgili düşüncelerinizi ve merak ettiğiniz hususları bizimle paylaşabilirsiniz. Mesajlarınızı altta bulunan yorum formunu yada facebook yorum eklentisini kullanarak bizlere ulaştırabilir. Kullanıcı yorumları onaylandıktan sonra sayfamızda yayınlanacaktır. Ayrıca ürünle ilgili puanlama da yapabilirsiniz.

Henüz Puan Verilmedi

Lütfen Puan Verin: Puan Ver:

Facebook Yorumları

Yorumlar (Facebook hesabınız yoksa sayfanın sonundaki yorum formunu kullanınız)