Samsung Galaxy A5 (2017) incelemesi:

Galaxy A5 (2017), tanıtıldı. Anlaşılan Samsung‘un sevilen A serisi telefon ailesi 2017’de de gönlümüzü fethedecek. Hadi birlikte şu telefonun özelliklerini bir gözden geçirelim. Cihazda Exynos 7880 Octa chipseti kullanılmış. 8 Çekirdekli 1.9 GHz Cortex-A53 işlemciye sahip olan bu telefonda, 5.2 inç’lik Super AMOLED ekran (2.5D eğimli) kullanılıyor. 32GB dahili hafıza ve 3GB RAM kapasitesine sahip olan telefon IP68 sertifikalı. Bu şu demek oluyor; bu telefonu satın alırsanız cihazınız toz geçirmeyecek ve 1.5 metrede 30 dakika boyunca suya dayanıklı olacak.

Samsung Galaxy A5 (2017)‘de kamera olarak oldukça cömert davranılmış. Cihazın hem ön hem de arka kamerası 16 MP çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor. Cihazın yalnızca ana kamerasında oto fokus ve LED flaş var. Telefonun harici belleği microSD kullanılarak 256 GB’a çıkartılabiliyor. Android 6.0.1 Marshmallow yüklü gelen cihazın inceliği 7.9 mm ağırlığı ise 157 g. 3.000 mAh’lik tümleşik Li-Ion bataryaya sahip olan telefonun internet bağlantı hızı LTE Cat.6 300/50 Mbps. Web sayfamızda yayınlanan Samsung A5 (2017) inceleme videosu ile ürün hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Telefonun satış fiyatı ve diğer teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda listelenmiştir.

Samsung Galaxy A5 (2017) Özellikleri:

Samsung Galaxy A5 (2017) özellikleri ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda listelenmiştir.

Dayanıklılık: IP68 sertifikalı – toz geçirmez ve 1.5 metre/30 dakika boyunca suya dayanıklı

IP68 sertifikalı – toz geçirmez ve 1.5 metre/30 dakika boyunca suya dayanıklı İşlemci: 8 Çekirdekli 1.9 GHz Cortex-A53 CPU

8 Çekirdekli 1.9 GHz Cortex-A53 CPU Chipset: Exynos 7880 Octa

Exynos 7880 Octa Ekran: 1080 x 1920 piksel, 5.2 inç, Super AMOLED, Çizilmeye Dirençli Cam, 2.5D eğimli

1080 x 1920 piksel, 5.2 inç, Super AMOLED, Çizilmeye Dirençli Cam, 2.5D eğimli Grafik İşlemci: Mali-T830 MP2 GPU

Mali-T830 MP2 GPU İşletim Sistemi: Android 6.0.1 Marshmallow

Android 6.0.1 Marshmallow Ebatlar: 146.1 x 71.4 x 7.9 mm

146.1 x 71.4 x 7.9 mm Ağırlık: 157 g

157 g Ram: 3 GB LPDDR3

3 GB LPDDR3 Dahili Hafıza: 32 GB dahili bellek

32 GB dahili bellek Arka Kamera: 16 MP, f/1.9, 27 mm, oto fokus, LED flaş

16 MP, f/1.9, 27 mm, oto fokus, LED flaş Pil: Li-Ion 3.000 mAh tümleşik batarya

Li-Ion 3.000 mAh tümleşik batarya Ön Kamera: 16 MP, f/1.9, 1080p

16 MP, f/1.9, 1080p Renkler: Açık Mavi, Altın, Pembe, Siyah

Açık Mavi, Altın, Pembe, Siyah Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 256 GB’a kadar

microSD kart ile max. 256 GB’a kadar Wi-Fi: 802.11 802.11 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, hotspot

802.11 802.11 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, hotspot Bluetooth: Var – v4.2

Var – v4.2 NFC: Var

Var Parmak izi Okuyucu: Var

Var Sensörler: ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula, barometre

ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula, barometre USB: Type-C

Type-C GPS: A-GPS, GLONASS / BDS

A-GPS, GLONASS / BDS SIM: Nano-SIM kart

Nano-SIM kart Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat.6 300/50 Mbps)

Samsung Galaxy A5 (2017) Fiyatı

Samsung Galaxy A5 (2017) fiyatı ile ilgili yaptığımız araştırmada, telefonun Almanya’da €396’lik fiyat etiketi satışa sunulacağı anlaşılmaktadır. Telefon, Türkiye’ye gelmesi halinde, online alışveriş sitelerinde (n11.com, hepsiburada.com, sahibinden.com, gittigidiyor.com, vb.), elektronik marketlerin mağazalarında (bimeks, teknosa, media markt, gold, vatan, vb.), ve GSM operatörleri (Vodafone, Turkcell, Türk Telekom) tarafından da satışa sunulacaktır.

Samsung Galaxy A5 (2017), özellikleri, incelemesi, satış fiyatı hakkındaki düşüncelerinizi ve merak ettiğiniz konuları bize iletebilirsiniz. İletmek istediğiniz mesajları altta bulunan yorum formunu yada facebook yorum eklentisini kullanarak bizlere ulaştırabilirsiniz. Kullanıcı yorumları onaylandıktan sonra sayfamızda yayınlanmaktadır. Ayrıca cihazla ilgili puanlama da yapabilirsiniz.

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