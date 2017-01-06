Galaxy A3 (2017), resmi olarak tanıtıldı. Gelen haberlere bakacak olursak Samsung sevilen A serisini 2017 yılında da raflarda tutacak. Peki yenilenen telefonun özellikleri acaba nasıl? Teknoloji devi, bu telefonda Exynos 7870 Octa chipsetini tercih etmiş. 8 Çekirdekli 1.6 GHz Cortex-A53 işlemci ile donatılan cihaz, 4.7 inç’lik küçük bir Super AMOLED 2.5D eğimli ekran ile karşımıza çıkıyor. 16GB dahili hafıza ve 2GB RAM ile gelen cihaz IP68 sertifikasında sahip. Yani bu telefon 1.5 metrede 30 dakika boyunca suda kalabiliyor. Ayrıca toza da dayanıklı.

Samsung Galaxy A3 (2017)‘nin ön kamerası 8 MP, ana kamerası ise 13 MP. Tahmin edebileceğiniz gibi telefonun sadece arka kamerasında oto fokus ve LED flaş bulunuyor. Ürünün harici hafızası microSD ile max. 256 GB’a kadar yükseltiliyor. Android 6.0.1 Marshmallow ile gelen telefon 7.9 mm inceliğinde. Cihazın ağırlığı ise yalnızca 135 g. Tümleşik 2.350 mAh’lik Li-Ion bataryası bulunan telefonun internet bağlantı hızı LTE Cat.6 300/50 Mbps standardında. Paylaşmış olduğumuz Samsung A3 (2017) inceleme videosu ile ürün hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Ürünün satış fiyatı ve diğer teknik özellikleri hakkında detaylar aşağıda paylaşılmıştır.

Samsung Galaxy A3 (2017) Özellikleri:

Samsung Galaxy A3 (2017) özellikleri ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda listelenmiştir.

Chipset: Exynos 7870 Octa

Exynos 7870 Octa İşlemci: 8 Çekirdekli 1.6 GHz Cortex-A53 CPU

8 Çekirdekli 1.6 GHz Cortex-A53 CPU Ekran: 720 x 1280 piksel, 4.7 inç, Super AMOLED, 2.5D eğimli çizilmeye dirençli cam

720 x 1280 piksel, 4.7 inç, Super AMOLED, 2.5D eğimli çizilmeye dirençli cam Grafik İşlemci: Mali-T830 GPU

Mali-T830 GPU İşletim Sistemi: Android 6.0.1 Marshmallow

Android 6.0.1 Marshmallow Ebatlar: 135.4 x 66.2 x 7.9 mm

135.4 x 66.2 x 7.9 mm Ağırlık: 135 g

135 g Ram: 2GB LPDDR3

2GB LPDDR3 Dahili Bellek: 16 GB dahili hafıza

16 GB dahili hafıza Ön Kamera: 8 MP, f/1.9

8 MP, f/1.9 Arka Kamera: 13 MP, f/1.9, oto fokus, LED flaş

13 MP, f/1.9, oto fokus, LED flaş Pil: Li-Ion 2.350 mAh tümleşik batarya

Li-Ion 2.350 mAh tümleşik batarya Renkler: Açık Mavi, Altın, Pembe, Siyah

Açık Mavi, Altın, Pembe, Siyah Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 256 GB’a kadar

microSD kart ile max. 256 GB’a kadar Wi-Fi: 802.11 802.11 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, hotspot

802.11 802.11 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, hotspot Bluetooth: Var – v4.2

Var – v4.2 NFC: Var

Var Parmak izi Okuyucu: Var

Var Sensörler: ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula, barometre

ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula, barometre USB: Type-C

Type-C Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat.6 300/50 Mbps)

3G / 4.5G (LTE Cat.6 300/50 Mbps) GPS: A-GPS, GLONASS / BDS

A-GPS, GLONASS / BDS Dayanıklılık: IP68 sertifikalı – toz geçirmez ve 1.5 metre/30 dakika boyunca suya dayanıklı

IP68 sertifikalı – toz geçirmez ve 1.5 metre/30 dakika boyunca suya dayanıklı SIM: Nano-SIM kart

Samsung Galaxy A3 (2017) Fiyatı ve Kullanıcı Yorumları

Samsung Galaxy A3 (2017) fiyatı hakkında yapılan açıklamalara bakacak olursak, telefonun Almanya’da €306’dan satışa sunulacak. Muhtemelen kısa süre içinde telefon Türkiye’de online alışveriş sitelerinde, elektronik marketlerin mağazalarında, ve GSM operatörleri tarafından da satışa sunulacaktır.

Samsung Galaxy A3 (2017), özellikleri, incelemesi, satış fiyatı hakkındaki düşüncelerinizi ve merak ettiğiniz konuları bize iletebilirsiniz. Ayrıca cihazla ilgili puanlama da yapabilirsiniz. İletmek istediğiniz mesajları altta bulunan yorum formunu yada facebook yorum eklentisini kullanarak bizlere ulaştırabilirsiniz. Kullanıcı yorumları onaylandıktan sonra sayfamızda yayınlanmaktadır.

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