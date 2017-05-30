Samsung 55MU7350 A101’de Satışa Sunuluyor
Samsung 55MU7350 55″ UHD Smart Kavisli LED TV
55MU7350 Samsung kavisli LED TV, A101 mağazalarında 8 Haziran 2017 Perşembe gününden başlayarak avantajlı bir fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Şimdi hep birlikte TV’nin özelliklerini yakından inceleyelim. Televizyonda 55 inç’lik (140 cm) kavisli UHD (4K) ekran kullanılmış. Televizyonunuzun diğer donanımlarla bağlantı kurmasını sağlayan USB (2 adet) ve HDMI (3 adet) girişleri yer almaktadır. Cihazı internete bağlamak isterseniz, kablolu yada kablosuz bağlantı seçeneklerini tercih edebilirsiniz. Üründe hem Wi-Fi (kablosuz) hemde kablolu (RJ-45 Ethernet) bağlantı seçeneği mevcuttur. Cihazda Smart TV özelliği de yer almaktadır. 2 sene süresince Samsung Türkiye garantisi altında olan bu ürüne A101 marketlerinden güvenle sahip olabilirsiniz.
55MU7350 55″ UHD Smart Kavisli LED TV Özellikleri:
- Ürün Kodu: UE55MU7350U
- Sesle Kontrol: Var
- Ekran Boyutu: 55 inç – 140 cm
- Çözünürlük: UHD (4K), 3840 x 2160 pixsel
- USB: Var – 2 adet USB 2.0 girişi
- HDMI: Var – 3 adet HDMI girişi
- Ekran Tipi: Kavisli (Curved) LED
- 3D: Yok – 3 Boyutlu görüntüleri izleyemezsiniz
- İşlemci: 4X Core
- İşletim Sistemi: Tizen OS
- Ethernet: Var – RJ45 – Kablolu Ağ Bağlantısı
- Wi-Fi: Var – Kablosuz Ağ Bağlantısı
- Smart TV: Var
- USB Film: Harici depolama cihazlarından film oynatabilirsiniz
- Dahili Uydu Alıcı: Var – Ekstra uydu receiver almanıza ihtiyacınız yok
- Garanti: 2 yıl süreyle SAMSUNG Türkiye garantili
- Ses Çıkışı: 20 Watt
Samsung 55MU7350 LED TV A101 Fiyatı Nedir? Garantisi Var mı?
Samsung 55MU7350 55″ UHD Smart Kavisli LED TV A101 fiyatı ile ilgili yaptığımız incelemede televizyonun A101 mağazalarında belirtilen tarihler arasında kampanya kapsamında 3.599 TL’den satışa sunulacağı anlaşılmaktadır. Samsung Türkiye garantisi 2 sene olup, televizyonu satın almanız durumunda tüm Türkiye çapında servis garantisine de sahip olacaksınız. Bonus ve World kart sahipleri bu ürüne 6 taksitle sahip olabilecek.