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Samsung 55MU7350 55″ UHD Smart Kavisli LED TV

55MU7350 Samsung kavisli LED TV, A101 mağazalarında 8 Haziran 2017 Perşembe gününden başlayarak avantajlı bir fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Şimdi hep birlikte TV’nin özelliklerini yakından inceleyelim. Televizyonda 55 inç’lik (140 cm) kavisli UHD (4K) ekran kullanılmış. Televizyonunuzun diğer donanımlarla bağlantı kurmasını sağlayan USB (2 adet) ve HDMI (3 adet) girişleri yer almaktadır. Cihazı internete bağlamak isterseniz, kablolu yada kablosuz bağlantı seçeneklerini tercih edebilirsiniz. Üründe hem Wi-Fi (kablosuz) hemde kablolu (RJ-45 Ethernet) bağlantı seçeneği mevcuttur. Cihazda Smart TV özelliği de yer almaktadır. 2 sene süresince Samsung Türkiye garantisi altında olan bu ürüne A101 marketlerinden güvenle sahip olabilirsiniz.

55MU7350 55″ UHD Smart Kavisli LED TV Özellikleri:

Ürün Kodu: UE55MU7350U

UE55MU7350U Sesle Kontrol: Var

Var Ekran Boyutu: 55 inç – 140 cm

55 inç – 140 cm Çözünürlük: UHD (4K), 3840 x 2160 pixsel

UHD (4K), 3840 x 2160 pixsel USB: Var – 2 adet USB 2.0 girişi

Var – 2 adet USB 2.0 girişi HDMI: Var – 3 adet HDMI girişi

Var – 3 adet HDMI girişi Ekran Tipi: Kavisli (Curved) LED

Kavisli (Curved) LED 3D: Yok – 3 Boyutlu görüntüleri izleyemezsiniz

Yok – 3 Boyutlu görüntüleri izleyemezsiniz İşlemci: 4X Core

4X Core İşletim Sistemi: Tizen OS

Tizen OS Ethernet: Var – RJ45 – Kablolu Ağ Bağlantısı

Var – RJ45 – Kablolu Ağ Bağlantısı Wi-Fi: Var – Kablosuz Ağ Bağlantısı

Var – Kablosuz Ağ Bağlantısı Smart TV: Var

Var USB Film: Harici depolama cihazlarından film oynatabilirsiniz

Harici depolama cihazlarından film oynatabilirsiniz Dahili Uydu Alıcı: Var – Ekstra uydu receiver almanıza ihtiyacınız yok

Var – Ekstra uydu receiver almanıza ihtiyacınız yok Garanti: 2 yıl süreyle SAMSUNG Türkiye garantili

2 yıl süreyle SAMSUNG Türkiye garantili Ses Çıkışı: 20 Watt

Samsung 55MU7350 LED TV A101 Fiyatı Nedir? Garantisi Var mı?

Samsung 55MU7350 55″ UHD Smart Kavisli LED TV A101 fiyatı ile ilgili yaptığımız incelemede televizyonun A101 mağazalarında belirtilen tarihler arasında kampanya kapsamında 3.599 TL’den satışa sunulacağı anlaşılmaktadır. Samsung Türkiye garantisi 2 sene olup, televizyonu satın almanız durumunda tüm Türkiye çapında servis garantisine de sahip olacaksınız. Bonus ve World kart sahipleri bu ürüne 6 taksitle sahip olabilecek.

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