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Referandumda nerede oy kullanacağınızı öğrenmek için Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanmış olan secmen.ysk.gov.tr/ysk/ adresini kullanabilirsiniz. 2017 Cumhurbaşkanlığı sistemi anayasa değişikliği halk oylaması için yurt içinde yaşayan seçmenler yukarıda belirtmiş olduğumuz linki kullanırken, yurt dışında yaşayan seçmenler secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtdisi.jsp linkini kullanacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi Anayasa Değişikliği 2017 Halk Oylaması, Referandumda Sandık Bilgisi Sorgulama

2017 Referandumda hangi sandıkta oy kullanacağınızı sorgulamak için yukarıda belirtilen linkleri tıklayınız. Karşınıza çıkan bölümde öncelikle sorgulama tipini seçiniz (T.C. Nüfüs Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı Yeni). Sonrasında sırasıyla nüfusa kayıtlı olduğu il, T.C. Kimlik Numarası, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No ve güvenlik kodu bilgilerini formdaki kutucuklara giriniz. Ve son olarak da sorgula düğmesini tıklayınız.

Referandum için oy kullanacağınız yer, sandık numarası ve sandık sıra numarası bilgisini bu sorgulama ekranı sonucunda görebilirsiniz. Bu bilgilerin yanı sıra sizinle aynı hanede oturan diğer kişilerin de sandık bilgisini görme şansınız bulunmaktadır. Bu sayede sizin hanenize kayıtlı bulunan vatandaşları da görebilirsiniz. Eğer burada bir yanlışlık olduğunu düşünüyor iseniz, en yakın yüksek seçim kurulu merkezine başvuru yapınız.

Sandık başına gelen seçmen; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı(TCKK), Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden birini başkana verir ve seçmen sıra numarasını söyler. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamaz. (298/87, 91). Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri seçmenin kimliğinin tespitinde geçerli değildir (298/87). Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kâğıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şarttır. Ceza infaz kurumlarında tutuklu ya da taksirli suçlardan hükümlü bulunan seçmenlerden yukarıda sayılan kimlik belgeleri bulunmayanlar için, cezaevi idaresince verilmiş belge, kimlik belgesi yerine geçer (298/87).

2017 referandumunda (halkoylaması) oy kullanacak olan vatandaşlar sandık başına gitmeden yukarıda belirtilen hususları dikkatle okumalıdır. Söz konusu uyarı Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılmıştır.

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