Reeder P11SE Max İncelemesi

Reeder P11SE Max, ortaya çıktı. İlk olarak Teknosa.com’da ürün satışa sunuldu. Burada yer alan bilgilere göre yeni ürün 8 Çekirdekli (4×1.5 GHz ARM Cortex-A53 + 4×1.0 GHz ARM Cortex-A53) işlemciye sahip. Cihazda MediaTek’in MT6750 chipseti kullanılmış. 5.5 inç’lik IPS LCD ekran ile gelen telefon 720×1280 (HD) ekran çözünürlüğüne sahip olacak. 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza kapasitesine sahip olan akıllı telefonla ilgili ilk tanıtım videoları resmi YouTube hesabından da paylaşıldı. Bu cihaz çift SIM kartlı. Çift hatlı telefon arayan kullanıcılar bu habere sevinecek.

Reeder P11SE Max‘de 8 MP’lik ön kamera ve 13 MP’lik arka kamera bulunuyor. Telefonun harici bellek kapasitesini microSD kart ile 128 GB’a kadar yükseltmek mümkün. Yeni akıllı telefonda Android işletim sistemi bulunuyor. Telefonda 4.5G desteği mevcut. LTE Cat.4 standartında mobil internet bağlantısı yapabilen cihaz 150/50 Mbps hızlarına (hizmet aldığınız GSM operatörünün hizmet standartlarına bağlı olarak değişebilir) çıkabiliyor. Sayfamızda henüz Reeder P11SE Max inceleme videosu bulunmuyor. Telefonun satış fiyatı ve diğer detaylı teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda listelenmiştir.

Reeder P11SE Max Özellikleri:

Reeder P11SE Max özellikleri ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İşlemci: 8 Çekirdekli (4×1.5 GHz ARM Cortex-A53 + 4×1.0 GHz ARM Cortex-A53) CPU

8 Çekirdekli (4×1.5 GHz ARM Cortex-A53 + 4×1.0 GHz ARM Cortex-A53) CPU Grafik İşlemci: Mali-T860 MP2 GPU

Mali-T860 MP2 GPU Chipset: MediaTek MT6750

MediaTek MT6750 Ekran: 720 x 1280 piksel, 5.5 inç, IPS LCD

720 x 1280 piksel, 5.5 inç, IPS LCD İşletim Sistemi: Android işletim sistemi

Android işletim sistemi Ebatlar: 154.2 x 77.5 x 8.5 mm

154.2 x 77.5 x 8.5 mm Ram: 4 GB

4 GB Dahili Hafıza: 64 GB dahili bellek

64 GB dahili bellek Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 13 MP, oto focus, çift tonlu çift LED flaş

13 MP, oto focus, çift tonlu çift LED flaş Renkler: Siyah

Siyah Pil: 3200 mAh batarya

3200 mAh batarya Wi-Fi: 802.11 b/g/n, hotspot

802.11 b/g/n, hotspot Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 128GB

microSD kart ile max. 128GB Bluetooth: Var – v4.0

Var – v4.0 Sensörler: İvmeölçer, Ortam Işığı, Pusula, Yakınlık Sensörü

İvmeölçer, Ortam Işığı, Pusula, Yakınlık Sensörü Veri Bağlantısı: 3G / 4G (LTE Cat.4 150/50 Mbps)

3G / 4G (LTE Cat.4 150/50 Mbps) SIM: Çift SIM kartlı telefon

Reeder P11SE Max Fiyatı:

Reeder P11SE Max fiyatı hakkında yaptığımız araştırmada telefonun ilk olarak teknosa’da 1399 TL’den satışa sunulmuş olduğunu gördük. Telefon kısa süre içinde elektronik marketlerin mağazalarında ve online alışveriş sitelerinde de satışa sunulabilir.

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