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Reeder P11SE İncelemesi

Reeder P11SE, satışa sunuldu. Reeder‘ın yeni akıllı telefonu 4 Çekirdekli 1.3 GHz ARM Cortex-A53 işlemciye sahip. Telefonda MediaTek’in MT6737 chipseti kullanılıyor. 5.0 inç’lik IPS LCD ekran ile karşımıza çıkan telefon 720 x 1280 (HD) ekran çözünürlüğüne sahip. 3 GB RAM ve 16 GB dahili bellek kapasitesine sahip olan ürün ile ilgili ilk tanıtım videoları resmi YouTube hesabından da yayınlandı. Yeni cihaz çift SIM kartlı kullanılabiliyor. Çift hatlı telefon arayan kullanıcılar bu habere mutlu olacak.

Reeder P11SE‘de 5 MP’lik ön kamera ve 13 MP’lik arka kamera yer alıyor. Telefonun harici bellek kapasitesini microSD kart kullanarak 128 GB’a kadar yükseltebilirsiniz. Yeni akıllı telefonda Android 7.0 Nougat işletim sistemi yüklü olarak geliyor. Cihazda 4.5G desteği bulunuyor. LTE Cat.4 standartında mobil internet bağlantısı yapabilen cihaz 150/50 Mbps hızlarına (hizmet aldığınız GSM operatörünün hizmet standartlarına bağlı olarak değişebilir) çıkabiliyor. Sayfamızda henüz Reeder P11SE inceleme videosu yer almıyor. Video hazırlanması durumunda sayfamızda paylaşılacaktır. Telefonun satış fiyatı ve diğer detaylı teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almktadır.

Reeder P11SE Özellikleri:

Reeder P11SE özellikleri ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Chipset: MediaTek MT6737

MediaTek MT6737 Ekran: 720 x 1280 piksel, 5.0 inç, IPS LCD

720 x 1280 piksel, 5.0 inç, IPS LCD İşlemci: 4 Çekirdekli 1.3 GHz ARM Cortex-A53 CPU

4 Çekirdekli 1.3 GHz ARM Cortex-A53 CPU Grafik İşlemci: Mali-T720 MP2 GPU

Mali-T720 MP2 GPU İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Android 7.0 Nougat Ön Kamera: 5 MP

5 MP Arka Kamera: 13 MP, oto focus, LED flaş

13 MP, oto focus, LED flaş Ebatlar: 143 x 70.5 x 7.9 mm

143 x 70.5 x 7.9 mm Ram: 3 GB

3 GB Dahili Hafıza: 16 GB dahili bellek

16 GB dahili bellek Renkler: Gümüş

Gümüş Pil: 2200 mAh batarya

2200 mAh batarya Wi-Fi: 802.11 b/g/n, hotspot

802.11 b/g/n, hotspot Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 128GB

microSD kart ile max. 128GB Bluetooth: Var – v4.0

Var – v4.0 Parmak İzi Okuyucu: Var

Var Veri Bağlantısı: 3G / 4G (LTE Cat.4 150/50 Mbps)

3G / 4G (LTE Cat.4 150/50 Mbps) SIM: Çift SIM kartlı telefon

Reeder P11SE Fiyatı:

Reeder P11SE fiyatı hakkında yaptığımız incelemede akıllı telefonun ilk olarak teknosa’da 999 TL’den satışa sunulmuş olduğunu gördük. Telefon kısa süre içinde elektronik marketlerin mağazalarında ve online alışveriş sitelerinde de satışa sunulabilir. 1000 TL altı telefon almak isteyen kullanıcılar için bu cihaz tercih edilebilir.

Reeder P11SE, özellikleri, incelemesi ve fiyatı ile ilgili düşüncelerinizi bize ulaştırabilirsiniz. Değerli yorumlarınız için web sayfamızın alt bölümünde yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları onaylanarak sayfamızda yayınlanmaktadır. Ürünle ilgili puanlama da yapabilirsiniz.

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