Reeder P11SE inceleme, Özellikleri ve Fiyatı
Reeder P11SE İncelemesi
Reeder P11SE, satışa sunuldu. Reeder‘ın yeni akıllı telefonu 4 Çekirdekli 1.3 GHz ARM Cortex-A53 işlemciye sahip. Telefonda MediaTek’in MT6737 chipseti kullanılıyor. 5.0 inç’lik IPS LCD ekran ile karşımıza çıkan telefon 720 x 1280 (HD) ekran çözünürlüğüne sahip. 3 GB RAM ve 16 GB dahili bellek kapasitesine sahip olan ürün ile ilgili ilk tanıtım videoları resmi YouTube hesabından da yayınlandı. Yeni cihaz çift SIM kartlı kullanılabiliyor. Çift hatlı telefon arayan kullanıcılar bu habere mutlu olacak.
Reeder P11SE‘de 5 MP’lik ön kamera ve 13 MP’lik arka kamera yer alıyor. Telefonun harici bellek kapasitesini microSD kart kullanarak 128 GB’a kadar yükseltebilirsiniz. Yeni akıllı telefonda Android 7.0 Nougat işletim sistemi yüklü olarak geliyor. Cihazda 4.5G desteği bulunuyor. LTE Cat.4 standartında mobil internet bağlantısı yapabilen cihaz 150/50 Mbps hızlarına (hizmet aldığınız GSM operatörünün hizmet standartlarına bağlı olarak değişebilir) çıkabiliyor. Sayfamızda henüz Reeder P11SE inceleme videosu yer almıyor. Video hazırlanması durumunda sayfamızda paylaşılacaktır. Telefonun satış fiyatı ve diğer detaylı teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almktadır.
Reeder P11SE Özellikleri:
Reeder P11SE özellikleri ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
- Chipset: MediaTek MT6737
- Ekran: 720 x 1280 piksel, 5.0 inç, IPS LCD
- İşlemci: 4 Çekirdekli 1.3 GHz ARM Cortex-A53 CPU
- Grafik İşlemci: Mali-T720 MP2 GPU
- İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat
- Ön Kamera: 5 MP
- Arka Kamera: 13 MP, oto focus, LED flaş
- Ebatlar: 143 x 70.5 x 7.9 mm
- Ram: 3 GB
- Dahili Hafıza: 16 GB dahili bellek
- Renkler: Gümüş
- Pil: 2200 mAh batarya
- Wi-Fi: 802.11 b/g/n, hotspot
- Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 128GB
- Bluetooth: Var – v4.0
- Parmak İzi Okuyucu: Var
- Veri Bağlantısı: 3G / 4G (LTE Cat.4 150/50 Mbps)
- SIM: Çift SIM kartlı telefon
Reeder P11SE Fiyatı:
Reeder P11SE fiyatı hakkında yaptığımız incelemede akıllı telefonun ilk olarak teknosa’da 999 TL’den satışa sunulmuş olduğunu gördük. Telefon kısa süre içinde elektronik marketlerin mağazalarında ve online alışveriş sitelerinde de satışa sunulabilir. 1000 TL altı telefon almak isteyen kullanıcılar için bu cihaz tercih edilebilir.
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