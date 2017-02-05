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Reeder P11SE Art, resmen açıklandı. Üretici firma Reeder web sitesi üzerinden satışa başlandı. Paylaşılan bilgilere göre yeni akıllı telefon 4 Çekirdekli 1.5 GHz ARM Cortex-A53 işlemciye sahip. Telefonda MediaTek’in MT6737T chipseti tercih edilmiş. 2.5D 5.5 inç’lik Full HD IPS LCD ekran ile gelen telefon 1080 x 1920 çözünürlüğüne sahip. 3 GB RAM ve 32 GB dahili bellek kapasitesine sahip olan akıllı telefonla ilgili ilk tanıtım videoları resmi YouTube hesabında yayınlandu. Telefon çift SIM kart ile çalışıyor. Çift hatlı telefon isteyen kullanıcılar bu telefonu dikkatlice incelemeli.

Reeder P11SE Art‘ta 8 MP’lik ön kameraya ilave olarak 8MP (F2.4) + 13 MP (F2.2) çift arka kamera var. Cihazın harici bellek kapasitesini microSD kart kullanarak 256 GB’a kadar yükseltmek mümkün oluyor. Yeni model telefonda Android 6.0 Marshmallow yüklü olarak geliyor. Cihazın 4.5G desteği bulunuyor. LTE Cat.4 standartında mobil internet bağlantısı yapabilen telefon 150/50 Mbps hızına (kendi GSM operatörünüzün hizmet standartlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir) çıkabiliyor. Sayfamızda halihazırda Reeder P11SE Art inceleme videosu ne yazık ki mevcut değil. Telefonun satış fiyatı ve diğer detaylı teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda listelenmiştir.

Reeder P11SE Art Özellikleri:

Reeder P11SE Art özellikleri ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Chipset: MediaTek MT6737T

MediaTek MT6737T İşlemci: 4 Çekirdekli 1.5 GHz ARM Cortex-A53 CPU

4 Çekirdekli 1.5 GHz ARM Cortex-A53 CPU Grafik İşlemci: Mali-T720 MP2 GPU

Mali-T720 MP2 GPU Ram: 3 GB

3 GB Dahili Hafıza: 32 GB dahili bellek

32 GB dahili bellek Ekran: 1080 x 1920 piksel, 5.5 inç, Full HD IPS LCD, 2.5D eğimli

1080 x 1920 piksel, 5.5 inç, Full HD IPS LCD, 2.5D eğimli İşletim Sistemi: Android 6.0 Marshmallow

Android 6.0 Marshmallow Ebatlar: 156.6 x 77 x 8.7 mm

156.6 x 77 x 8.7 mm Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 8MP (F2.4) + 13 MP (F2.2), çift tonlu çift LED flaş

8MP (F2.4) + 13 MP (F2.2), çift tonlu çift LED flaş Renkler: Siyah

Siyah Pil: 3300 mAh batarya

3300 mAh batarya Wi-Fi: 802.11 b/g/n, hotspot

802.11 b/g/n, hotspot Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 256GB

microSD kart ile max. 256GB Bluetooth: Var – v4.0

Var – v4.0 Parmak İzi Okuyucu: Var

Var Sensörler: İvmeölçer, Ortam Işığı, Pusula, Yakınlık Sensörü

İvmeölçer, Ortam Işığı, Pusula, Yakınlık Sensörü Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat.4 150/50 Mbps)

3G / 4.5G (LTE Cat.4 150/50 Mbps) SIM: Çift SIM kartlı telefon

Reeder P11SE Art Fiyatı:

Reeder P11SE Art fiyatı hakkında yaptığımız incelemede cihazın ilk olarak üretici firmanın web sitesinde 1199 TL’den satışa sunulduğunu gördük. Ürün kısa süre içinde elektronik marketlerin mağazalarında ve online alışveriş sitelerinde de satışa sunulabilir. Ürünün detaylarına bu linkten göz atabilirsiniz.

Reeder P11SE Art, özellikleri, incelemesi ve fiyatı ile ilgili düşüncelerinizi bize iletebilirsiniz. Değerli yorumlarınız için sayfanın altında yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları onaylanarak sayfamızda yayınlanmaktadır. Ürünle ilgili puanlama da yapabilirsiniz.

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