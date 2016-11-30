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Reeder P11S incelemesi

Reeder P11S, resmi web sitesi üzerinden ön siparişle satışa sunuldu. Reeder‘ın yeni amiral gemisi sahip olduğu özellikler ile adından söz ettirecek gibi gözüküyor. Telefonda MediaTek’in MT6797 (Helio X20) chipseti kullanılmış. 10 çekirdekli işlemciye sahip olan bu chipset üstün performansı ile dikkat çekiyor. Toplamda 2x A72 2.3GHz + 4x A53 2.0GHz + 4x A53 1.4GHz işlemciye sahip olan telefon, 5.7 inç’lik AMOLED ekranı ile de dikkat çekiyor. Yeni akıllı telefonun dev ekranı 1440 x 2560 piksel (QHD) çözünürlüğünde. 4 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza kapasitesine sahip olan telefon harici hafıza satın almanıza gerek kalmadan bütün ihtiyacınızı karşılayacak gibi gözüküyor.

Reeder P11S‘in ön kamerası 8 Mega Piksel, arka kamerası ise 16 Mega Piksel. Bu telefonla 2K video kayıt yapmak mümkün. Ayrıca cihazın harici bellek kapasitesini microSD kart kullanılarak 128 GB’a kadar yükseltmek mümkün. Ama buna herhalde gerek duymazsınız. Bu telefonda işletim sistemi olarak Android 6.0 Marshmallow yüklü, cihazın ağırlığı ise 170 gram. 3400 mAh’lik bir pile sahip olan telefonun 4.5G (LTE) mobil internet desteği ve parmak izi okuyucu özelliği de bulunmaktadır. Sayfamızda henüz Reeder P11S inceleme videosu yayınlanmamış olup, videonun yayınlanması durumunda sayfamızda paylaşılacaktır. Cihazın satış fiyatı ve diğer teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Reeder P11S Özellikleri Nasıl?

Reeder P11S özellikleri ile ilgili önemli ayrıntılar aşağıda paylaşılmıştır.

İşlemci: 10 Çekirdekli, 64Bits , (2x A72 2.3GHz + 4x A53 2.0GHz + 4x A53 1.4GHz) CPU

10 Çekirdekli, 64Bits , (2x A72 2.3GHz + 4x A53 2.0GHz + 4x A53 1.4GHz) CPU Grafik İşlemci: Mali-T880 MP4 GPU

Mali-T880 MP4 GPU Chipset: MediaTek MT6797 (Helio X20)

MediaTek MT6797 (Helio X20) Ekran: 1440 x 2560 piksel (QHD), 5.7 inç, AMOLED

1440 x 2560 piksel (QHD), 5.7 inç, AMOLED İşletim Sistemi: Android 6.0 Marshmallow

Android 6.0 Marshmallow Ebatlar: 157.2 x 77.5 x 7.2 mm

157.2 x 77.5 x 7.2 mm Ağırlık: 170 gram

170 gram Ram: 4 GB LPDDR3

4 GB LPDDR3 Dahili Hafıza: 128 GB dahili bellek

128 GB dahili bellek Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 128 GB

microSD kart ile max. 128 GB Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 16 MP, otomatik odaklama, LED flaş, 2K Video Kayıt

16 MP, otomatik odaklama, LED flaş, 2K Video Kayıt Renkler: Gümüş

Gümüş Pil: 3.400 mAh batarya

3.400 mAh batarya Wi-Fi: Var

Var Bluetooth: Var

Var USB: Type-C

Type-C Parmak izi Okuyucu: Var

Var Kutu İçeriği: Kulaklık, Adaptör, Sim Kilidi, Type-C USB

Kulaklık, Adaptör, Sim Kilidi, Type-C USB GPS: Var

Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE)

3G / 4.5G (LTE) SIM: Var

Reeder P11S Fiyatı Nedir? Kullanıcı Yorumları Nasıl?

Reeder P11S fiyatı ile ilgili yaptığımız incelemede, telefonun üretici firma resmi web sitesi üzerinden ön sipariş ile 1.999 TL’den satışa sunulmuş olduğunu gördük. Resmi web sitesinde yer alan fiyat bilgisine baktığımızda cihazın ön sipariş süreci sonrasında 2.199 TL’den satışa sunulacağı anlaşılmaktadır. Son dönemde satışa sunduğu telefonlarla dikkatleri üzerine çeken Reeder, bu ürünle başarı hikayesine bir sayfa daha ekleyecek gibi gözüküyor.

Reeder P11S, özellikleri, satış fiyatı, incelemesi ile ilgili düşüncelerinizi ve merak ettiğiniz hususları bizlere iletebilirsiniz. Değerli ziyaretçilerimiz, mesajlarını altta bulunan yorum formunu kullanarak bizlere iletebilir. Kullanıcı yorumları onaylandıktan sonra sayfamızda yayınlanacaktır. Sizin yorumlarınız ziyaretçilerimiz için önemlidir.

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