Quatro S1453 Plus inceleme, Özellikleri ve Fiyatı

Quatro S1453 Plus inceleme, Özellikleri ve FiyatıFollow @BilgiVersin
Quatro S1453 Plus İncelemesi
S1453 Plus, Quatro Mobile tarafından Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni akıllı telefonda, MediaTek MT6753 chipseti kullanıldı. 8 Çekirdekli 1.3 GHz ARM Cortex-A53 işlemciye sahip olan akıllı telefon, 5.5 inç’lik IPS LCD ekran ile geliyor. 2GB RAM ve 16GB dahili bellek kapasitesine sahip olan cihaz, giriş/orta segment bir akıllı telefon performansı vaat ediyor. Quatro S1453 Plus‘ın ön kamerası 5 MP, arka kamerası ise 13 MP. Telefonun harici bellek kapasitesi microSD kart kullanılarak 64 GB’a kadar yükseltilebiliyor. Akıllı telefonun işletim sistemi ise Android 5.1 Lollipop, ağırlığı 178 gram, inceliği ise 9.5 mm. 4800 mAh’lik bir Li-Ion bataryaya sahip olan telefonun 4.5G desteği de bulunmaktadır. Sayfamızda Quatro S1453 Plus inceleme videosu yayınlanmış olup, bu inceleme videosunu izleyerek telefon hakkında derinlemesine bilgi sahibi olabilirsiniz. Telefonun satış fiyatı ve diğer teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Quatro S1453 Plus Özellikleri:
Quatro S1453 Plus özellikleri ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda listelenmiştir.
- Gövde ve Çerçeve Malzemesi: Kauçuk/Plastik
- İşlemci: 8 Çekirdekli 1.3 GHz ARM Cortex-A53 CPU
- Grafik İşlemci: Arm Mali-T720 MP3 GPU
- Chipset: MediaTek MT6753
- Ekran: 720×1280 piksel, 5.5 inç, IPS LCD panel, Çizilmeye karşı dayanıklı cam
- İşletim Sistemi: Android 5.1 Lollipop
- Ebatlar: 148 x 78 x 9.5 mm
- Ağırlık: 178 gram
- Ram: 2GB LPDDR3
- Dahili Hafıza: 16GB dahili bellek
- Ön Kamera: 5 MP
- Arka Kamera: 13 MP, oto fokus, LED Flaş
- Renkler: Siyah, Beyaz
- Pil: Li-Ion 4.800 mAh batarya
- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct, hotspot
- Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 64GB
- Bluetooth: Var – v4.0
- Sensörler: İvmeölçer, Ortam Işığı, Yakınlık Sensörü
- GPS: A-GPS
- Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat4 150/50 Mbps)
- SIM: Micro-SIM kart (Çift SIM kartlı telefon)
Quatro S1453 Plus Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Quatro S1453 Plus fiyatı ile ilgili yaptığımız incelemede, telefonun 680TL’den satışa sunulmuş olduğunu gördük. Telefonun elektronik marketlerin mağazalarında (teknosa, media markt, gold, bimeks, vatan, vb.) ve online alışveriş sitelerinde (n11.com, hepsiburada.com, sahibinden.com, gittigidiyor.com, vb.) satışa sunulduğunu gördük. Telefon henüz GSM operatörleri tarafından (Türk Telekom, Turkcell, Vodafone) satışa sunulmadı.
Quatro S1453 Plus, özellikleri, incelemesi, satış fiyatı ile ilgili fikirlerinizi ve merak ettiğiniz hususları bizlere iletebilirsiniz. Ziyaretçilerimiz, mesajlarını altta bulunan yorum formunu kullanarak bizlere ulaştırabilir. Kullanıcı yorumları onaylandıktan sonra sayfamızda yayınlanmaktadır.
Telefonumun ekranı kırıldı hiç bi servis bizden servisi aldılar diyorlar sizi arıyorum ulaşamıyorum bana ulaşırsanız 0536 861 22 47 arayın