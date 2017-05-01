Quatro FSM1453 Özellikleri, Fiyatı ve İncelemesi
Quatro FSM1453 İncelemesi
FSM1453, Quatro’nun yeni akıllı telefonu tanıtıldı. 8 Çekirdekli (4 x 1.5 GHz ARM Cortex-A53 + 4 x 1.0 GHz ARM Cortex-A53) işlemciye sahip olan yeni telefon, 3650 mAh’lik bir batarya ile karşımızda. Cihaz, MediaTek PumpExpress 2.0 sayesinde hızlı şarj desteğine de sahip. Telefonda 6.0 inç’lik IPS LCD display var. 3 GB RAM ve 32 GB internal memory desteği bulunan telefon harici hafızasını microSD kart ile 64GB’a kadar yükseltebilirsiniz. Ön yüzünde yer alan selfie kamerası 5 MP olan telefonun ana kamerası (Primary camera) ise 13 MP. Telefonda işletim sistemi olarak Android 6.0 Marshmallow yüklü. Sayfamızda henüz Quatro FSM1453 inceleme videosu yer almıyor. Ürün satışa sunulduktan sonra hazırlanacak olan yeni inceleme videoları sayfamızda paylaşılacaktır.
Quatro FSM1453 Özellikleri:
FSM1453 özellikleri (device specification) hakkında detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
- Chipset: MediaTek MT6750
- İşlemci: 8 Çekirdekli (4 x 1.5 GHz ARM Cortex-A53 + 4 x 1.0 GHz ARM Cortex-A53) CPU
- Ekran: 6.0 inç, 720 x 1280 piksel, IPS LCD, Çizilmeye Dirençli Cam, Eğimli Ekran (2.5D)
- İşletim Sistemi: Android 6.0 Marshmallow
- Ön Kamera: 5 Mp / Fotoğraf : 2560 x 1920 / Video : 1280 x 720 @30fps (Secondary camera)
- Arka Kamera: 13 Mp oto fokus / Sony IMX214 Sensör (Primary camera)
- Hafıza Kartı: Card slot – MicroSD ile max. 64 GB
- Ram: 3 GB LPDDR3
- Dahili Hafıza: 32 GB Internal memory
- Ebatlar: 162.2 x 81.9 x 9 mm
- Ağırlık: 211 g
- Pil: Li-Po 3650 mAh tümleşik BATTERY
- Renkler: Altın, Gümüş
- Sensörler: İvmeölçer, Ortam Işığı, Yakınlık Sensörü
- Parmak izi okuyucu: Var – rear-mounted fingerprint
- GPS: Var – A-GPS, GLONASS
- Wi-Fi: Var – 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
- Bluetooth: Var – v4.0
- SIM: Micro-SIM kart
- Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat6 300/50 Mbps)
Kullanıcı Yorumları ve Quatro FSM1453 Fiyatı Nedir?
Quatro FSM1453 fiyatı hakkında yazımız yayına hazırlandığında henüz bir açıklama yapılmamıştı. Ürünün kısa süre içerisinde satışa sunulması bekleniyor. Yeni akıllı telefon ile ilgili merak ettiğiniz konuları ve değerlendirmelerinizi altta yer alan yorum formunu kullanarak bizlere iletebilirsiniz.