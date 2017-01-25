Programsız Facebook’tan Video İndirme Nasıl Yapılır?

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Facebook‘tan video indirmek hemde programsız. Sosyal medya kullanıcıları zaman zaman takip ettiği kişi ve sayfalarda gördüğü videoları kendi bilgisayarlarına indirmek isteyebiliyor. Bu konuda Facebook bizlere pek de yardımcı olmuyor. İzlediğimiz videoları bilgisayarlarımıza indirebilmek için program kurmak zorunda kalıyoruz. Ancak herhangi program kullanmadan izlemiş olduğunuz videoların kolayca indirilebildiğini söylesek bize inanır mısınız. Hadi gelin hep birlikte bunun nasıl olduğunu öğrenelim.

Facebook’tan Programsız Video Nasıl İndirilir?

Programsız Facebook videosu indirmek için yapmanız gereken o basit şeyi lafı hiç dolandırmadan söyleyelim. İşin sırrı adres satırındaki www kısmını silerek yerine m yazmak. Her şey elbette bununla bitmiyor. Şimdi sıra indirmek istediğiniz videonun bulunduğu gönderiyi bulmaya geldi. Sanırız o videoyu buldunuz. Evet sıra geldi play “oynat” butonuna basmaya. Butona bastıktan sonra izlediğiniz videonun alt bölümünde en sağ tarafta indirme iconu gözüktü bile değil mi? İşte hepsi bu kadar. Artık tek yapmanız gereken o download iconunu tıklamak ve dosyayı bilgisayarınıza indirmeye başlamak. Gördüğünüz gibi hiçbir program kullanmaksızın istediğiniz videoyu bilgisayarınıza kolayca indirebilirsiniz artık. Konuyla ilgili değerlendirmelerinizi ve sorularınızı altta yer alan yorum formlarını kullanarak bizlere gönderebilirsiniz.

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