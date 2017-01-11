PolyPad A71 7″ Tablet İncelemesi

PolyPad A71 7″ Tablet, A101 şubelerinde 19 Ocak 2017 Perşembe gününden itibaren satışa sunulacak. Hesaplı ve giriş segmentinde bir tablet performansı sunan bu cihaz, oldukça mütevazi donanımı ve fiyatıyla öne çıkıyor. Gelin birlikte bu hesaplı cihazın özelliklerine yakından bakalım. 4 çekirdekli işlemci ile donatılan Poly Pad‘in bu tableti 2 sene süreyle garanti kapsamında satışa sunuluyor. 7 inç büyüklüğünde HD ekranı olan tablet, 8 GB dahili bellek kapasitesine sahip. Ürünün ekranı (Süper IPS kalitesinde ) 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde.

PolyPad A71 7″ Tablet‘in hem ön kamerası hemde arka kamerası bulunmaktadır. Üründe işletim sistemi olarak Android 4.4 KitKat bulunuyor. 3G yada 4.5G bağlantı seçeneği olmayan bu tablet, sadece Wi-Fi (kablosuz ağ) bağlantı ile internete bağlanabiliyor. Web sayfamızda Poly Pad A71HD 7″ Tablet inceleme videosu ne yazık ki bulunmuyor. Ürün satışa sunulduktan sonra inceleme videosu hazırlanması durumunda sayfamızda paylaşılacaktır. Bu tabletin A101 fiyatı ve teknik özellikleri ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda sunulmuştur.

PolyPad A71 7″ Tablet Özellikleri:

PolyPad A71 7″ özellikleri (A71HD) ile ilgili bilgiler aşağıda olduğu gibidir.

İşlemci: 4 Çekirdekli CPU

4 Çekirdekli CPU Grafik İşlemci: Var

Var Ekran Çözünürlük: 1280 x 800 piksel, yüksek çözünürlükte ekran

1280 x 800 piksel, yüksek çözünürlükte ekran Ekran Tipi: 7 inç, HD, Süper IPS ekran

7 inç, HD, Süper IPS ekran İşletim Sistemi: Android 4.4 KitKat OS

Android 4.4 KitKat OS Ram: Var

Var Dahili Hafıza: 8 GB dahili bellek

8 GB dahili bellek Ön Kamera: Var

Var Arka Kamera: Var

Var Renkler: Beyaz

Beyaz Wi-Fi: Kablosuz bağlantı var

Kablosuz bağlantı var Mikro USB: Var

Var Veri Bağlantısı: Yalnızca Wi-Fi (kablosuz)

Yalnızca Wi-Fi (kablosuz) SIM: Yok

Yok Garanti: 2 sene süreyle garanti kapsamında

PolyPad A71 7″ Tablet A101 Fiyatı:

PolyPad A71 7″ Tablet fiyatı hakkında yaptığımız araştırmada bu tabletin A101 şubelerinde kampanya kdahilinde 139 TL’den (KDV Dahil) satışa sunulacağını gördük. Tableti taksitli olarak da satın alabiliyorsunuz. Ancak vade farkı ile ürünün fiyatı 145 TL’ye çıkmaktadır. Kredi kartı ile cihazı 6 taksitle satın almanız durumunda 24.16 TL’lik aylık ödeme yapıyorsunuz.

PolyPad A71 7″ Tablet, teknik özellikleri, incelemesi ve A101 fiyatı hakkındaki fikirlerinizi bizlere iletebilirsiniz. Yorumlarınızı yazımızın hemen alt bölümünde bulunan yorum formunu kullanarak bizlere iletebilirsiniz. Kullanıcı yorumları değerlendirildikten sonra sayfamızda yayınlanacaktır. Ürünle ilgili puanlama yaparak cihaz hakkında diğer ziyaretçilerimize fikir verebilirsiniz.

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