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PlayStation VR ve Camera, Turkcell bayilerinde satışa sunuldu. Oyun sevdalıları bu habere çok sevinecek. Sony tarafından geliştirilen sanal gerçeklik gözlüğü oyunculara yepyeni deneyimler yaşatıyor. Cihaz isterseniz ücretsiz kargo ile evinize geliyor. Eğer mağazadan teslim almak isterseniz bu seçenek de mevcut. Peki nedir bu VR denen şey gelin hep birlikte bakalım. Bildiğiniz gibi evinizde kullanmış olduğunuz oyun konsolları görüntüyü televizyonlardan vermekte. Ve oyunu oynarken farklı bakış açılarından oyunun içerisine girmek oldukça zor. İşte PlayStation VR tam bu nokta da devreye giriyor.

PlayStation VR ve Camera, birlikte kullanılıyor. Her iki cihazı da kurduktan sonra sanal gerçeklik desteği olan oyunların içerisine dalabilirsiniz. Yukarıda bu donanımlar kullanılarak nasıl bir deneyim yaşadığını bir YouTuber bizlere anlatmış. Heyecan dolu deneyimi yukarıda paylaştığımız videoda görmek mümkün. Cihazın kurulumu ve fiyatı ile ilgili detayları altta bulabilirsiniz.

Sony PlayStation VR ve Camera Kurulumu Nasıl Yapılır? Fiyatı Nedir?

PlayStation VR ve Camera kurulumu ile ilgili detayları cihaz ile birlikte gelen kılavuzlarda mevcut. Ancak siz bu kılavuza göz atmak istemiyorsanız yukarıda paylaştığımız videodaki adımları takip ederek kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. İşe öncelikle kamerayı konsola bağlamakla başlıyoruz. Bu arada belirtmeden geçmeyelim. Eski kameranızı VR Headset ile birlikte kullanabiliyorsunuz. Kamera kullanmak şart. Çünkü sizin oyun alanınızı bu kamera takip ediyor. İkinci adım ise gözlüğü konsola bağlamak. Bunun için öncelikle sanal gerçeklik gözlüğünün işlemcisini konsola ve ekrana bağlıyoruz. Son olarak elbette gözlüğü işlemci ile irtibatlıyoruz. Bu arada işlemci harici bir güç kaynağı ile çalışıyor. Cihazın kurulumuna ilişkin son adımları talimatları izleyerek tamamlıyorsunuz. Gelelim fiyata. Cihazı 183,36 TL/AY 12 aylık kontratla satın alabilirsiniz. Kampanya detayları altta yer alan kaynak linkinde mevcut. Konu ile ilgili merak ettiğiniz hususları bizlerle paylaşabilirsiniz. Kullanıcı yorumları sayfamızda paylaşılmaktadır. Yorumlarınızı iletmek için altta yer alan yorum formlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca cihazla ilgili puanlama yaparak diğer ziyaretçilerimiz için fikir verebilirsiniz.

Kaynak, AMP

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