Piranha Sanal Gerçeklik Gözlüğü

Piranha sanal gerçeklik gözlüğü, Şok‘ta 28 Aralık 2016 – 3 Ocak 2017 tarihleri arasında satışa sunulacak. Oldukça cazip bir fiyatla satışa sunulacak olan bu VR gözlüğün özelliklerine şimdi bir de yakından bakalım. 360 derece görüş açısına sahip olan ürün ile panaroma fotoğraf ve 3D (üç boyutlu) film / oyun oynama şansına sahipsiniz. Bu cihazın içerisinde bir ekran bulunmuyor. Peki nasıl oluyor da VR deneyimi yaşayacağız diye sorabilirsiniz. Bu sorunun cevabı oldukça basit. Sahip olduğunuz akıllı telefonu bu gözlüğün içine monte ederek kullanabiliyorsunuz. Cihaz, 3.5 inç ile 6.0 inç büyüklüğünde akıllı telefon modelleri ile uyumlu olarak çalışabilmektedir. Cihazın ön tarafında bulunan kapak şeklindeki bölmeyi çıkartarak cep telefonunuzu yerleştirebilirsiniz. Sayfamızda henüz Piranha sanal gerçeklik gözlüğü inceleme videosu yer almamaktadır. Video hazırlanması durumunda sayfamızda paylaşılacaktır. Altta bu tip ürünlerin nasıl çalıştığını ve kullanıldığını görmeniz için farklı bir markaya ait inceleme videosunu paylaşıyoruz.

Piranha Sanal Gerçeklik Gözlüğü Özellikleri Nasıl?

Piranha sanal gerçeklik gözlüğü özellikleri hakkında detaylar bilgiler aşağıda yer almaktadır. Bu ürünü farklı marka ve modelde birçok akıllı telefon ile uyumlu bir şekilde kullanabilirsiniz.

Ürün Tipi: VR Gözlük

Görüş Açısı: 360 derece

Panaroma Fotoğraf Görüntüleme: Evet

3D (Üç Boyutlu) Film/Oyun Desteği: Evet

Uyumluluk: 3.5″ – 6.0″ ekran büyüklüğüne sahip akıllı telefonlarla uyumlu

Garanti: 2 Yıl

Piranha Sanal Gerçeklik Gözlüğü Fiyatı Nedir? Hangi Telefonlarla Uyumlu Çalışır?

Piranha sanal gerçeklik gözlüğü fiyatı hakkında yaptığımız incelemede ürünün ŞOK markette belirtilen tarihler arasında 29.90 TL’den satışa sunulacağını gördük. Bu VR gözlük, 3.5″ – 6.0″ aralığında ekran büyüklüğüne sahip akıllı telefonlarla uyumlu bir şekilde çalışmaktadır. Cihaz 2 yıl süre ile garanti altındadır. Cihaz ile ilgili merak ettiğiniz hususları ve fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ürünü satın alan kullanıcılarımız değerli yorumları ile bizlere katkıda bulunabilirler. Kullanıcı yorumları ve puanlamaları sayfamızın alt bölümünde yayınlanmaktadır.

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