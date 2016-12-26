Piranha Sanal Gerçeklik Gözlüğü Şok’ta Satışa SunuluyorFollow @BilgiVersin
Piranha Sanal Gerçeklik Gözlüğü
Piranha sanal gerçeklik gözlüğü, Şok‘ta 28 Aralık 2016 – 3 Ocak 2017 tarihleri arasında satışa sunulacak. Oldukça cazip bir fiyatla satışa sunulacak olan bu VR gözlüğün özelliklerine şimdi bir de yakından bakalım. 360 derece görüş açısına sahip olan ürün ile panaroma fotoğraf ve 3D (üç boyutlu) film / oyun oynama şansına sahipsiniz. Bu cihazın içerisinde bir ekran bulunmuyor. Peki nasıl oluyor da VR deneyimi yaşayacağız diye sorabilirsiniz. Bu sorunun cevabı oldukça basit. Sahip olduğunuz akıllı telefonu bu gözlüğün içine monte ederek kullanabiliyorsunuz. Cihaz, 3.5 inç ile 6.0 inç büyüklüğünde akıllı telefon modelleri ile uyumlu olarak çalışabilmektedir. Cihazın ön tarafında bulunan kapak şeklindeki bölmeyi çıkartarak cep telefonunuzu yerleştirebilirsiniz. Sayfamızda henüz Piranha sanal gerçeklik gözlüğü inceleme videosu yer almamaktadır. Video hazırlanması durumunda sayfamızda paylaşılacaktır. Altta bu tip ürünlerin nasıl çalıştığını ve kullanıldığını görmeniz için farklı bir markaya ait inceleme videosunu paylaşıyoruz.
Piranha Sanal Gerçeklik Gözlüğü Özellikleri Nasıl?
Piranha sanal gerçeklik gözlüğü özellikleri hakkında detaylar bilgiler aşağıda yer almaktadır. Bu ürünü farklı marka ve modelde birçok akıllı telefon ile uyumlu bir şekilde kullanabilirsiniz.
- Ürün Tipi: VR Gözlük
- Görüş Açısı: 360 derece
- Panaroma Fotoğraf Görüntüleme: Evet
- 3D (Üç Boyutlu) Film/Oyun Desteği: Evet
- Uyumluluk: 3.5″ – 6.0″ ekran büyüklüğüne sahip akıllı telefonlarla uyumlu
- Garanti: 2 Yıl
Piranha Sanal Gerçeklik Gözlüğü Fiyatı Nedir? Hangi Telefonlarla Uyumlu Çalışır?
Piranha sanal gerçeklik gözlüğü fiyatı hakkında yaptığımız incelemede ürünün ŞOK markette belirtilen tarihler arasında 29.90 TL’den satışa sunulacağını gördük. Bu VR gözlük, 3.5″ – 6.0″ aralığında ekran büyüklüğüne sahip akıllı telefonlarla uyumlu bir şekilde çalışmaktadır. Cihaz 2 yıl süre ile garanti altındadır. Cihaz ile ilgili merak ettiğiniz hususları ve fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ürünü satın alan kullanıcılarımız değerli yorumları ile bizlere katkıda bulunabilirler. Kullanıcı yorumları ve puanlamaları sayfamızın alt bölümünde yayınlanmaktadır.
geri de alıyolar
Güç tuşuna basın diyor kılavuzunda güç tusu yok falan yani aricam yani yarın bakıcam ne dicekler