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Piranha LED Ekranlı Park Sensörü

Piranha park sensörü, A101 marketlerinde 30 Mart 2017 Perşembe gününden itibaren satışa sunuluyor. Oldukça hesaplı bir fiyatla satışa sunulan Piranha markalı araç park sensörünü nasıl monte edeceğinizi yukarıda paylaştığımız montaj videosundan öğrenebilirsiniz. Ürünü satın almanız halinde paketin içerisinden cihaz, LED ekran, 4 tane ultrasonik araç sensörünü, montaj aparatı, bağlantı kabloları, kul. klvz. ve garanti belgesi çıkıyor. Geri vitese takıldığında otomatik olarak çalışan cihaz arkanızda yer alan cisimlere yaklaşmanız halinde sesli ve ışıklı olarak sizi uyarıyor. Bip sesiyle sizi ikaz ederken LED ekranda da kalan mesafeyi görebilirsiniz. Paketin içerisinden 4 adet ultrasonik sensör çıkmaktadır. Sensörleri aracınızın arkasına tampona monte etmeniz gerekiyor. Uygun aralıklarla montajı yapılan sensörler sayesinde park esnasında mesafe kontrolü yapmanız mümkün oluyor.

Piranha Park Sensörü Özellikleri:

Sesli Uyarı: Var – Bip, Bip, Bip sesli ikaz

Mesafe Kontrolü: 20 cm – 1.5m

Geri vitesle otomatik çalışma: Var

Uyumluluk: Tüm araçlar ile uyumludur

Paket içeriği: Cihaz, LED ekran, 4 tane ultrasonik sensör, montaj aparatı, bağlantı kablosu, kullanma kılavuzu, garanti belgesi

Ürün kodu: 6601

Piranha Park Sensörü Fiyatı ve Montajı

LED ekranlı Piranha park sensörü A101 fiyatı 39,95 TL olarak açıklandı. 2 yıl süre ile garanti kapsamında olan ürünü A101 marketlerinden belirtilen tarihler arasında satın alabilirsiniz. Ürünün montajı ile ilgili detaylı bir videoyu sayfamızda paylaştık. Videoda yer alan ürünle bu ürün arasında farklılıklar olabilir. Montajda size fikir verecek referans olması nedeniyle paylaşılmıştır.

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