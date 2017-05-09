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Piranha Ekranlı Oto Teyp İncelemesi

Piranha oto teyp ekranlı, A101 mağazalarında 18 Mayıs 2017 Perşembe gününden başlayarak satışa sunuluyor. Eğer siz de hesaplı ve ekranlı bir oto teyp almayı düşünüyorsanız bu ürüne yakından bakmanızı tavsiye ediyoruz. Türkiyenin güvenilir markası Piranha tarafından üretilen bu ekranlı teyp aracınızda yol alırken yolcuların keyifle izleyeceği videoları oynatabiliyor. Ürün kodu aktüel ürün kataloğunda Titan C Type olarak belirtilmiş. Sayfamızın üst bölümünde bu ürüne benzer bir teyp olan Titan X Type‘ın inceleme videosunu sizlerle paylaşıyoruz.

A101’de Satışan Titan C Type Piranha Oto Teyp Ekranlı Fiyatı Nedir?

Titan C Type, Piranha Oto Teyp Ekranlı fiyatı hakkında yapılan açıklamaya göre ürün A101 mağazalarında 299 TL’den satışa sunulacak. İki sene süreyle üretici firma garantisi altında olacak olan bu ürünü güvenle satın alabilir, kullanabilirsiniz. Ürünün özellikleri ve fiyatı hakkındaki değerlendirmelerinizi altta yer alan yorum formunu kullanarak bizlere iletebilirsiniz. Şunu da belirtmeden geçmeyelim, Bonus ve Worldcard sahipleri bu ürüne taksitle sahip olabilmektedir.

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