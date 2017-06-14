Piranha Kablosuz Bluetooth Hoparlör ve Kulaklık A101’de
Piranha Kablosuz Bluetooth Hoparlör ve Kulaklık
Kablosuz bluetooth hoparlör ve kulaklık arayanlara müjde. Piranha markalı iki hesaplı ürün A101 mağazalarında 22 Haziran 2017 tarihinden itibaren satışa sunuluyor. Bu iki harika ürünün özelliklerine gelin birlikte bakalım. 7801 ürün kodu ile satışa sunulan hoparlörü Bluetooth destekli Android ve IOS cihazlarınız ile kullanabilirsiniz. Şarj edilebilir bir batarya ile desteklenen bu ürüne oldukça hesaplı bir fiyatla sahip olmak mümkün. A101‘de satışa sunulan bir diğer ürün ise Kablosuz Bluetooth Kulaklık. Müzik keyfinizi kablosuz ürünlerle daha güzel hale getirebilirsiniz. Sayfamızda bu ürünler ile ilgili inceleme videoları paylaşılmıştır. Bu videoları izleyerek cihazlarla ilgili fikir sahibi olabilirsiniz.
Kablosuz Bluetooth Hoparlör Özellikleri:
- Ürün Kodu: 7801
- Kablosuz bağlantı: Var
- Uyumluluk: Android, iOS ve Laptop ile uyumludur
- Müzik çalar: Var
- TF kart: Var
- USB girişi: Var
- Kulaklık girişi: Var – 3.5 mm
- Güç: Şarj edilebilir batarya
- Paket İçeriği: Cihaz, Line-in kablosu, USB kablo, Kul. kılavuzu, Garanti belgesi
Kablosuz Bluetooth Kulaklık Özellikleri:
- Ürün Kodu: 2202
- Kablosuz bağlantı: Var
- Uyumluluk: Android, iOS ve PC ile uyumlu
- Sesli arama desteği: Var
- Müzik çalar özelliği: Var
- Güç: Şarj edilebilir batarya
- USB: var
- Paket İçeriği: Cihaz, USB Kablosu, Bağlantı kablosu, Kullanma kılavuzu, Garanti belgesi
Piranha Kablosuz Bluetooth Hoparlör ve Kulaklık Fiyatı Nedir?
A101‘de satışa sunulan Piranha Kablosuz Bluetooth Hoparlör ve Kulaklık fiyatı ile yapılan açıklamalarda hoparlörün 24,95 TL’den, kulaklığın ise 34,95 TL’den satışa sunulacağı görülmektedir. Ürünler iki sene süreyle garanti kapsamındadır. Cihazlar ile ilgili yorumlarınızı altta yer alan yorum formunu kullanarak bizlere iletebilirsiniz.