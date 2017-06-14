Piranha Kablosuz Bluetooth Hoparlör ve Kulaklık A101’de

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Piranha Kablosuz Bluetooth Hoparlör ve Kulaklık

Kablosuz bluetooth hoparlör ve kulaklık arayanlara müjde. Piranha markalı iki hesaplı ürün A101 mağazalarında 22 Haziran 2017 tarihinden itibaren satışa sunuluyor. Bu iki harika ürünün özelliklerine gelin birlikte bakalım. 7801 ürün kodu ile satışa sunulan hoparlörü Bluetooth destekli Android ve IOS cihazlarınız ile kullanabilirsiniz. Şarj edilebilir bir batarya ile desteklenen bu ürüne oldukça hesaplı bir fiyatla sahip olmak mümkün. A101‘de satışa sunulan bir diğer ürün ise Kablosuz Bluetooth Kulaklık. Müzik keyfinizi kablosuz ürünlerle daha güzel hale getirebilirsiniz. Sayfamızda bu ürünler ile ilgili inceleme videoları paylaşılmıştır. Bu videoları izleyerek cihazlarla ilgili fikir sahibi olabilirsiniz.

Kablosuz Bluetooth Hoparlör Özellikleri:

Ürün Kodu: 7801

7801 Kablosuz bağlantı: Var

Var Uyumluluk: Android, iOS ve Laptop ile uyumludur

Android, iOS ve Laptop ile uyumludur Müzik çalar: Var

Var TF kart: Var

Var USB girişi: Var

Var Kulaklık girişi: Var – 3.5 mm

Var – 3.5 mm Güç: Şarj edilebilir batarya

Şarj edilebilir batarya Paket İçeriği: Cihaz, Line-in kablosu, USB kablo, Kul. kılavuzu, Garanti belgesi

Kablosuz Bluetooth Kulaklık Özellikleri:

Ürün Kodu: 2202

2202 Kablosuz bağlantı: Var

Var Uyumluluk: Android, iOS ve PC ile uyumlu

Android, iOS ve PC ile uyumlu Sesli arama desteği: Var

Var Müzik çalar özelliği: Var

Var Güç: Şarj edilebilir batarya

Şarj edilebilir batarya USB: var

var Paket İçeriği: Cihaz, USB Kablosu, Bağlantı kablosu, Kullanma kılavuzu, Garanti belgesi

Piranha Kablosuz Bluetooth Hoparlör ve Kulaklık Fiyatı Nedir?

A101‘de satışa sunulan Piranha Kablosuz Bluetooth Hoparlör ve Kulaklık fiyatı ile yapılan açıklamalarda hoparlörün 24,95 TL’den, kulaklığın ise 34,95 TL’den satışa sunulacağı görülmektedir. Ürünler iki sene süreyle garanti kapsamındadır. Cihazlar ile ilgili yorumlarınızı altta yer alan yorum formunu kullanarak bizlere iletebilirsiniz.

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