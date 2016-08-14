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Piranha Aksiyon Kamerası İncelemesi

Piranha Aksiyon Kamerası (ActionCam 1101) A101 mağazalarında 25 Ağustos 2016 tarihinden itibaren avantajlı bir fiyatla satışa sunulacak. Yaz aylarında olduğumuzu düşünecek olursak, böyle bir aksiyon kamerasına sahip olmak hiç de fena olmaz. Hesaplı bir fiyatla satışa sunulan bu kameranın bir de su geçirmez kılıfı bulunuyor. Havuzda ve denizde bu aksiyon kamerasını kullanarak çekim yapmak mümkün oluyor. Cihazla ilgili detaylı teknik bilgi paylaşılmadığı için kaç metre derinliğe kadar su geçirmiyor, doğrusunu söylemek gerekirse biz de bilemiyoruz. HD video kaydı yapabilen cihaza bir hafıza kartı da takılabiliyor. Böylece microSD kart takılan cihazın bellek kapasitesini arttırmak da mümkün oluyor. Siz de yaz tatilinizde su altında fotoğraf ve video çekmek istiyorsanız bu cihazı kaçırmayın deriz. A101‘de satışa sunulacak olan Piranha Aksiyon Kamerası ile ilgili inceleme videosu ne yazık ki bulunmuyor. Sayfamızın üst bölümünde yer alan video bu kamera ile çekilmiştir. Bu videoyu izleyerek görüntü kalitesi hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Kameranın teknik özellikleri ve A101 fiyatı ile ilgili detaylar aşağıda sunulmuştur.

Piranha Aksiyon Kamerası Özellikleri Nasıl?

Piranha Aksiyon Kamerası özellikleri aşağıda listelenmiştir.

Suya Dayanıklılık: Cihaz suya dayanıklı koruyucu kılıf ile satılıyor

Ekran: 2.0” LCD ekrana sahip

Dijital Zoom: 10x

Hafıza Kartı: microSD kart ile bellek kapasitesi yükseltilebiliyor

Fotoğraf Kalitesi: 12 Mega Piksel çözünürlüğünde foto çekebiliyor.

Lens: 70 Derece lens açısına sahip

Video Kayıt: HD kalitesinde video kayıt edebiliyor

Sensör: Hareket sensörlü

Garanti: 2 yıl süreyle garanti altında

Piranha Aksiyon Kamerası A101 Fiyatı Nedir? Piyasa Fiyatı Ne Kadar?

Piranha Aksiyon Kamerası A101 fiyatı ile ilgili yaptığımız araştırmaya göre aksiyon ve su altı kamerası peşin fiyatına 79.95 TL’den satışa sunulacak (25 Ağustos 2016’dan itibaren, stoklarla sınırlı). Ürünün piyasa fiyatına ilişkin yaptığımız incelemede (hepsiburada.com, n11.com, media markt, teknosa, vb.) cihazın satış fiyatına ilişkin bir bilgi bulamadık. A101 fiyatının hesaplı olup olmadığına yönelik bir değerlendirme yapmak ne yazık ki mümkün değil. Kullanıcı yorumu bırakmak için altta bulunan yorum formunu kullanabilirsiniz. Siz değerli ziyaretçilerimizin yapacağı yorumlar aksiyon kamerasını satın almak isteyecek diğer kullanıcılar için büyük önem arz ediyor. Bu aksiyon kamerası ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak için altta linkini paylaştığımız kullanım kılavuzuna göz atabilirsiniz.

Kullanım Kılavuzu

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