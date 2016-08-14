Piranha Aksiyon Kamerası A101’de Satışa Sunuluyor
Piranha Aksiyon Kamerası İncelemesi
Piranha Aksiyon Kamerası (ActionCam 1101) A101 mağazalarında 25 Ağustos 2016 tarihinden itibaren avantajlı bir fiyatla satışa sunulacak. Yaz aylarında olduğumuzu düşünecek olursak, böyle bir aksiyon kamerasına sahip olmak hiç de fena olmaz. Hesaplı bir fiyatla satışa sunulan bu kameranın bir de su geçirmez kılıfı bulunuyor. Havuzda ve denizde bu aksiyon kamerasını kullanarak çekim yapmak mümkün oluyor. Cihazla ilgili detaylı teknik bilgi paylaşılmadığı için kaç metre derinliğe kadar su geçirmiyor, doğrusunu söylemek gerekirse biz de bilemiyoruz. HD video kaydı yapabilen cihaza bir hafıza kartı da takılabiliyor. Böylece microSD kart takılan cihazın bellek kapasitesini arttırmak da mümkün oluyor. Siz de yaz tatilinizde su altında fotoğraf ve video çekmek istiyorsanız bu cihazı kaçırmayın deriz. A101‘de satışa sunulacak olan Piranha Aksiyon Kamerası ile ilgili inceleme videosu ne yazık ki bulunmuyor. Sayfamızın üst bölümünde yer alan video bu kamera ile çekilmiştir. Bu videoyu izleyerek görüntü kalitesi hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Kameranın teknik özellikleri ve A101 fiyatı ile ilgili detaylar aşağıda sunulmuştur.
Piranha Aksiyon Kamerası Özellikleri Nasıl?
Piranha Aksiyon Kamerası özellikleri aşağıda listelenmiştir.
- Suya Dayanıklılık: Cihaz suya dayanıklı koruyucu kılıf ile satılıyor
- Ekran: 2.0” LCD ekrana sahip
- Dijital Zoom: 10x
- Hafıza Kartı: microSD kart ile bellek kapasitesi yükseltilebiliyor
- Fotoğraf Kalitesi: 12 Mega Piksel çözünürlüğünde foto çekebiliyor.
- Lens: 70 Derece lens açısına sahip
- Video Kayıt: HD kalitesinde video kayıt edebiliyor
- Sensör: Hareket sensörlü
- Garanti: 2 yıl süreyle garanti altında
Piranha Aksiyon Kamerası A101 Fiyatı Nedir? Piyasa Fiyatı Ne Kadar?
Piranha Aksiyon Kamerası A101 fiyatı ile ilgili yaptığımız araştırmaya göre aksiyon ve su altı kamerası peşin fiyatına 79.95 TL’den satışa sunulacak (25 Ağustos 2016’dan itibaren, stoklarla sınırlı). Ürünün piyasa fiyatına ilişkin yaptığımız incelemede (hepsiburada.com, n11.com, media markt, teknosa, vb.) cihazın satış fiyatına ilişkin bir bilgi bulamadık. A101 fiyatının hesaplı olup olmadığına yönelik bir değerlendirme yapmak ne yazık ki mümkün değil. Kullanıcı yorumu bırakmak için altta bulunan yorum formunu kullanabilirsiniz. Siz değerli ziyaretçilerimizin yapacağı yorumlar aksiyon kamerasını satın almak isteyecek diğer kullanıcılar için büyük önem arz ediyor. Bu aksiyon kamerası ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak için altta linkini paylaştığımız kullanım kılavuzuna göz atabilirsiniz.
Arkadaslar ben aldim ne iyi ne kötü class 10 hafiza karti takarsaniz biraz daha iyi görüntü veriyor . HATAY MERSİN SILIFKR ARASI CEKIM YAPTIM IDARE EDER BENCE BU FİYATA BULUNABILECEK TEK MARKA AMA YUKSEK BEKLENTIDE KALMAYIN
eğer ayarını doğru yaparsanız vede araştırırsanız FHD video çekebiliyor fotolarda 12mp bence alın ama teknolojiden anlıyorsanız alın
Ürün budur bu fiyata kacmaz
s3 miniden kötü çekiyor
Urunu 25.8 de aldim 12 mg fotograf cekimi oldugu yaziyor ayarlardan en yuksege alip cekim yaptim
ben aldim a101 den değil ayarlardan kaliteyi en üst seviyeye ayarlyıp lens açısını doğru ayarlarsak güzel çekiyor ama her türlü kötü
lens ayarını nereden yapıyorsunuz?
hocam 25inde satışa giren ürünü nasıl alıp da geri iade etmeye götürüyorsun
is gorur ama cok degil profosyenel bisey degil
ne ara aldınız lan hemen kötü yorum yapmışsınız?
nasıl aldınız ya 25.08 e once mi girdiniz
Alınırmı acaba fiyat uygun ama iş görürmü?
Bende alacagim yarin
youtube.com/watch?v=1dCpvR1Xx_w
bir arkadaşımız youtube uzerınden yayınladı …. tavsıye edılmıyor
Ürünü aldım şuan iade etmeye götürüyorum hd çekmiyor 480 p çekse gene rağzıyım.
25 agustosta gelecek olan kamera nasil oluyorda 23 agustosta almis oluyorsun hemde kullanip geri iade ediyorsun cok entresan gercekten :)))
Ben de almayi dusunuyordum tatilden once ama kalitesi dusuk anlasilan