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Oyun Hamuru Nasıl Yapılır?

Oyun hamuru yapmak için gerekli malzemeler ile tarifimize başlayalım. İhtiyacınız olan şeyler un, su, tuz, sıvı yağ ve gıda boyası. Gelelim oyun hamuru yapılışına. yukarıda belirtmiş olduğumuz malzemeleri birleştirmek için bir kap alınız. Kabın içerisine öncelikle gıda boyası hariç kuru malzemeleri ilave edin. Yani tuz ve unu güzelce karıştırın.

Sonrasında oyun hamuruna vermek istediğiniz rengi belirleyip gıda boyasını bir bardak suya karıştırın. Renklendirilmiş suyun içerisine sıvı yağı ilave edin. Sonrasında un ve tuz karışımına renkli suyumuzu ilave edin. Ve en keyifli an olan karıştırma ve yoğurma aşamasına geçin. Boyanın hamurun tamamına nüfuz etmesini sağlayın. İşte hepsi bu kadar. Oyuncak marketlerde satılan markalara dünyanın parasını vermeye son.

Malzemeler:

1 bardak su

1 bardak un

1/4 su bardağı tuz

Sıvı yağ – 1 yemek kaşığı

Dilediğiniz renkte gıda boyası

Evde Gıda Boyası Hazırlanışı:

Oyun hamuru renklendirmek için gıda boyası kullanmak zorunda değilsiniz. İhtiyacınız olan renkleri sebze ve meyvelerden elde edebilirsiniz. Yeşil rengi elde etmek için ıspanak kullanabilirsiniz. Mor rengi elde etmek için ise pancar kullanabilirsiniz. Nar yada vişne ile kırmızı rengi elde etmek mümkün. Hayal gücünüzü zorlayarak ilginç renkler üretmek mümkün. Örneğin soğan kabuklarını kaynatarak renklerini kullanabilirsiniz. Kırmızı bir soğandan müthiş sonuçlar alabilirsiniz.

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