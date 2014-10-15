Outernet Nedir? Nasıl Kullanılır?

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Özgür internet, Yani Outernet Nedir?

Dünyada yaşanan toplumsal olayların beraberinde getirdiği sansür uygulaması az gelişmiş yada demokrasi ile yönetilmeyen ülkelerde sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Yakın zaman içerisinde yaşanan iç savaşlar, toplumsal ayaklanmalar yada devrimler hemen ardından bir sansür uygulaması getirmiştir. Olayların yaşandığı ülkede medya kuruluşlarının özgürce haber veremediği durumlarda halk kendi haber kanalını internet vasıtasıyla kurmakta ve tüm dünyaya bu yoldan bilgiler sunmaktadır. Ancak sansür uygulamasından artık internet de payını alır oldu. İşte Outernet bu durumdan beslenerek ortaya çıkmış bir projedir diyebiliriz.

Outernet‘i tarif ederken derinlemesine teknik detaylara girmeden kısaca şöyle bir tanımlama yapabiliriz. İnternet ağı çift yönlü bir iletişim mantığı ile çalışmaktadır. Yani bizler kullanıcı olarak bir istek yaparız, bağlı bulunduğumuz servis sağlayıcı da bu isteğimizi gerekli yerlere iletir. İstek yaptığımız sunucu ise bu isteğimize bir cevap gönderir. Bu cevap bize yine servis sağlayıcımız vasıtasıyla iletilmektedir. İşte Outernet aradaki bu aracıyı ortadan kaldıran bir teknolojiyi bizlere sunuyor. Outernet, tek taraflı bir yayının alıcılar tarafından izlenmesi olarak özetlenebilir. Aynı bir klasik TV yayını gibi sadece bize sunulan bilgiyi alabiliriz. Ancak TV’lerde olduğu gibi kanallar arasında gezerek bize sunulan bilgiler içerisinde istediğimiz bilgiyi inceleme şansına sahip olabiliriz.

Outernet‘i anlamak için geçmişte çok yaygın olarak kullanmakta olduğumuz Teletext yayınlarını hatırlamanız yeterlidir. Bizler basit bir televizyon ve uzaktan kumanda aracılığı ile TV yayınları üzerinden sunulan verileri sayfa numaralarını girerek izleyebiliyorduk. Outernet buna benzer bir mantıkla bize bu hizmeti sunmaktadır.

Outernet Bağlatısı Nasıl Yapılır?

Altta bulunan iki video’da bir çanak anten ve gerekli olan outernet donanımları kullanılarak nasıl bağlantı yapıldığına dair bir tanıtım videosu bulunmaktadır. Outernet için Türkiye’de rahatlıkla bulabileceğiniz bir Raspberry Pi işinizi görmeye yetecektir. Bunun dışında aşağıdaki listede yer alan donanımlara da ihtiyaç duyacaksınız. Bu donanımları temin etmenizin ardından Outernet‘in Raspberry Pi Raspbian üzerine kurulumuna ilişkin teknik detayları bulabileceğiniz GitHub sayfasına giderek gerekli işlemleri yaptıktan sonra artık sizde rahatlıkla Outernet’e giriş yapabilirsiniz. Üstelik ücretsiz ve dünyanın her yerinden (uydu kapsama alanı dahilinde). Diğer tüm detaylı bilgiler için resmi siteyi inceleyebilirsiniz.

Güncelleme: Yeni geliştirilen Lantern adlı cihaz ile Outernet bağlantısı kurmak artık çok kolay…

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