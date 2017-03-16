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Bilim insanları, omurilik zedelenmesinin neden olduğu hareket özgürlüğünü geri kazanmada beyin implantı kullanımında kayda değer ilerlemeler kaydetti.

Omurilik zedelenmesi tedavisindeki ilerlemeler umut veriyor. Fransız bir sinirbilimci (neuroscientist) , omurilik hasarı olan bir makak maymunun felçli sağ ayağını hareket ettirmeyi başardı. Grategoire Courtine adlı bilim insanı maymunun tekrar yürüyebileceğini kanıtlamak istiyordu. Bunu başarabilmek için, arkadaşları ve meslektaşları, kafatasının altına, motor korteksine dokunan bir kayıt cihazı yerleştirdi . Ayrıca hayvanın hasarlı omurilik bölgesine esnek elektrot yerleştirdiler. İki elektronik donanım kablosuz bağlantı ile birbirleri ile iletişim kuruyor. Sağ bacağı felçli olan maymun, bu donanımlar sayesinde yürüme bandı üzerinde yapılan testlerde sağ bacağını hareket ettirmeyi başardı.

Omuriliği hasarlı olan hastalar için umut veren bu gelişme İsviçre’de bulunan Ecole Polytechnique Federale de Lausanne Üniversitesinden geldi. Beyine yerleştirilen implant sayesinde maymunun hareket isteği omurilikteki elastik elektrota iletiliyor. Bu sayede sağ bacağı felçli olan maymun hareket etmeyi başarıyor. Proje ile ilgili detaylı bilgiye altta yer alan kaynak linkinden göz atabilirsiniz. Geliştirilen bu esnek implantlar daha önce de fareler üzerinde kullanılmıştı. Bu habere ilişkin detaylara bu linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak, AMP

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