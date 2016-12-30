Nokia 150 Cep Telefonu inceleme Videosu, Özellikleri, Satış Fiyatı ve Yorumlar:

Nokia 150, hem tuşlu hemde hesaplı cep telefonu almak isteyen kullanıcılar için harika bir tercih olacak. Oldukça heaplı fiyatı ve mütevazi özellikleriyle öne çıkan bu küçük tuşlu cep telefonu, 240 x 320 piksel QVGA, 2.4 inç TFT ekran ile geliyor. Nokia Series 30+ işletim sistemi yüklü olan cep telefonunda harici bellek microSD kart kullanılarak 32 GB’a kadar çıkartılabiliyor. Ön tarafında kamerası bulunmayan bu tuşlu küçük telefonun arka kamerası ise yalnızca VGA çözünürlüğünde. Değiştirilebilir 1.020 mAh’lik küçük bir bataryası bulunan cihazınstand-by süresi 31 gün olarak belirtilmiş. 13.5 mm inceliğinde ve 81 g ağırlığında olan cihazın FM radyosu da mevcut. Kablosuz (Wi-Fi) bağlantı özelliği bulunmayan telefonu yalnızca konuşur ve mesaj gönderip alırım diyen kullanıcılar için önerebiliriz. Web sayfamızda yayınlanan Nokia 150 inceleme videosu ile ürün hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Cihazın teknik özellikleri ve satış fiyatı ile ilgili detaylar ilerleyen satırlarda bulunmaktadır.

Nokia 150 Teknik Özellikleri:

Nokia 150 özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda listelenmiştir:

Ekran: 240 x 320 piksel QVGA, 2.4 inç TFT ekran, 65K renk

240 x 320 piksel QVGA, 2.4 inç TFT ekran, 65K renk Çift Bant: Var – Dual band 900/1800 MHz

Var – Dual band 900/1800 MHz Telefon Rehberi: Var

Var İşletim Sistemi: Nokia Series 30+ OS

Nokia Series 30+ OS Hafıza Kartı: microSD kart ile harici bellek 32 GB’a kadar yükseltilebilir.

microSD kart ile harici bellek 32 GB’a kadar yükseltilebilir. Ebatlar: 118.0 x 50.2 x 13.5 mm

118.0 x 50.2 x 13.5 mm Ağırlık: 81.0 g (batarya ile birlikte)

81.0 g (batarya ile birlikte) Ön Kamera: Yok

Yok Arka Kamera: VGA kamera, Led Flaşlı

VGA kamera, Led Flaşlı Radyo: FM – Var

FM – Var Titreşim: Var

Var USB: microUSB v2.0

microUSB v2.0 Pil: Li-Ion 1.020 mAh değiştirilebilir Batarya (BL-5C)

Li-Ion 1.020 mAh değiştirilebilir Batarya (BL-5C) Renkler: siyah, beyaz

siyah, beyaz Wi-Fi: Yok

Yok GPS: Yok

Yok Veri Bağlantısı: 2G / GPRS / EDGE

2G / GPRS / EDGE Bluetooth: Var – v3.0

Var – v3.0 SIM: Mini-SIM Kart (çift SIM kartlı modeli de var)

Mini-SIM Kart (çift SIM kartlı modeli de var) Standby Süresi: 31 güne kadar

31 güne kadar Konuşma Süresi: 22 saate kadar

22 saate kadar MP3 çalma süresi: 40 saate kadar

40 saate kadar FM radyo dinleme süresi: 56 saate kadar

Nokia 150 Satış Fiyatı ve Yorumlar

Nokia 150 fiyatı hakkında yaptığımız araştırmaya göre yeni tuşlu cep telefonu yurt dışında yaklaşık $26’lık fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Yeni ürünün Türkiye‘ye gelip gelmeyeceği yönünde bir açıklamaya rastlamadık. Gelmesi halinde elektronik marketlerde (teknosa, vatan, bimeks, gold, mediamarkt, vb), online satış sitelerinde (n11, hepsiburada, gittigidiyor, vb.) ve GSM operatörleri (Türk Telekom, Vodafone, Turkcell) tarafından da satışa sunulabilir.

Nokia 150, teknik özellikleri, inceleme videosu ve satış fiyatı ile ilgili fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Yorumlarınız için sayfanın alt bölümünde bulunan yorum formunu kullanabilirsiniz. Ürünle ilgili puanlama da yapabilirsiniz. Kullanıcı yorumları değerlendirildikten sonra onaylanarak sayfamızın alt bölümünde yayınlanacaktır.

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