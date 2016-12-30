Nokia 150 inceleme, Özellikleri ve Satış FiyatıFollow @BilgiVersin
Nokia 150 Cep Telefonu inceleme Videosu, Özellikleri, Satış Fiyatı ve Yorumlar:
Nokia 150, hem tuşlu hemde hesaplı cep telefonu almak isteyen kullanıcılar için harika bir tercih olacak. Oldukça heaplı fiyatı ve mütevazi özellikleriyle öne çıkan bu küçük tuşlu cep telefonu, 240 x 320 piksel QVGA, 2.4 inç TFT ekran ile geliyor. Nokia Series 30+ işletim sistemi yüklü olan cep telefonunda harici bellek microSD kart kullanılarak 32 GB’a kadar çıkartılabiliyor. Ön tarafında kamerası bulunmayan bu tuşlu küçük telefonun arka kamerası ise yalnızca VGA çözünürlüğünde. Değiştirilebilir 1.020 mAh’lik küçük bir bataryası bulunan cihazınstand-by süresi 31 gün olarak belirtilmiş. 13.5 mm inceliğinde ve 81 g ağırlığında olan cihazın FM radyosu da mevcut. Kablosuz (Wi-Fi) bağlantı özelliği bulunmayan telefonu yalnızca konuşur ve mesaj gönderip alırım diyen kullanıcılar için önerebiliriz. Web sayfamızda yayınlanan Nokia 150 inceleme videosu ile ürün hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Cihazın teknik özellikleri ve satış fiyatı ile ilgili detaylar ilerleyen satırlarda bulunmaktadır.
Nokia 150 Teknik Özellikleri:
Nokia 150 özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda listelenmiştir:
- Ekran: 240 x 320 piksel QVGA, 2.4 inç TFT ekran, 65K renk
- Çift Bant: Var – Dual band 900/1800 MHz
- Telefon Rehberi: Var
- İşletim Sistemi: Nokia Series 30+ OS
- Hafıza Kartı: microSD kart ile harici bellek 32 GB’a kadar yükseltilebilir.
- Ebatlar: 118.0 x 50.2 x 13.5 mm
- Ağırlık: 81.0 g (batarya ile birlikte)
- Ön Kamera: Yok
- Arka Kamera: VGA kamera, Led Flaşlı
- Radyo: FM – Var
- Titreşim: Var
- USB: microUSB v2.0
- Pil: Li-Ion 1.020 mAh değiştirilebilir Batarya (BL-5C)
- Renkler: siyah, beyaz
- Wi-Fi: Yok
- GPS: Yok
- Veri Bağlantısı: 2G / GPRS / EDGE
- Bluetooth: Var – v3.0
- SIM: Mini-SIM Kart (çift SIM kartlı modeli de var)
- Standby Süresi: 31 güne kadar
- Konuşma Süresi: 22 saate kadar
- MP3 çalma süresi: 40 saate kadar
- FM radyo dinleme süresi: 56 saate kadar
Nokia 150 Satış Fiyatı ve Yorumlar
Nokia 150 fiyatı hakkında yaptığımız araştırmaya göre yeni tuşlu cep telefonu yurt dışında yaklaşık $26’lık fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Yeni ürünün Türkiye‘ye gelip gelmeyeceği yönünde bir açıklamaya rastlamadık. Gelmesi halinde elektronik marketlerde (teknosa, vatan, bimeks, gold, mediamarkt, vb), online satış sitelerinde (n11, hepsiburada, gittigidiyor, vb.) ve GSM operatörleri (Türk Telekom, Vodafone, Turkcell) tarafından da satışa sunulabilir.
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