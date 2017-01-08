MWC 2017 Mobil Dünya Kongresi Ne Zaman ve Nerede Yapılacak?

MWC 2017 Mobil Dünya Kongresi 2017 (Mobile World Congress 2017) , 27 Şubat – 2 Mart 2017 tarihleri arasında yapılacak. İspanya’nın Barcelona kentinde icra edilecek olan bu kongre tüm dünyada ilgi odağı olacak. Dünya devi teknoloji şirketleri bu kongrede sahne alıyor. Yeni akıllı telefonlar, tabletler, giyilebilir teknolojiler ve inovatif ürün ve hizmetler mobil teknoloji düşkünlerinin beğenisine sunuluyor. Etkinlik öncesinde Samsung, Apple, HTC, Nokia, Sony ve LG‘nin yeni ürünlerini bu kongrede tanıtacağı konuşuluyor. Etkinlik süresince sosyal medyada paylaşılan haberlere #MWC17 etiketinden ulaşabilirsiniz.

MWC 2017 Mobil Dünya Kongresi Online Event Manual

MWC 2017 (Mobile World Congress 2017) online event manual videosu resmi YouTube sayfasında yayınlandı. Konuyla ilgili detaylara bu adresten ulaşabilirsiniz. İspanya / Barcelona’da 27 Şubat – 2 Mart 2017 tarihleri arasında yapılacak bu kongrede hangi markanın ön plana çıkacağı merakla bekleniyor. Bilindiği gibi teknoloji şirketleri en iyi ürünlerini bu etkinlikte tanıtıyor ve rakiplerine gövde gösterisi yapıyor. Sizce yeni kongrede hangi markanın hangi ürünü ön plana çıkacak. Etkinliğe kim damgasını vuracak. Hangi markanın mobil ürünleri ilgi odağı olacak. Yeni akıllı telefonlar, tabletler ve giyilebilir cihazlar nefesleri kesecek mi? Yorumlarınızı altta yer alan formu kullanarak bizlere iletebilirsiniz.

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