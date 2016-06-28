Monitörden TV Nasıl Yapılır? Eski Monitörü TV Yap

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Monitörden TV Nasıl Yapılır? Video Anlatım

Monitörden TV nasıl yapılır? hadi hep birlikte öğrenelim. Sahip olduğunuz eski bir LED yada LCD monitörünüz var ve onu bir TV‘ye dönüştürmek istiyorsunuz. Bunu gerçekleştirmek aslında hiç de zor değil. Yapmanız gereken şey televizyona çevirmek istediğiniz ekranın giriş çıkış portlarını tam olarak öğrenmek. Eğer monitörünüz çok eski değilse işiniz oldukça basit. Ama öncelikle nasıl bir ihtiyaç listeniz var isterseniz ona bakalım. İhtiyaç listesi sahip olduğunuz monitöre göre değişiklik gösterebilir. Ama her şartta gerekli olan bir numaralı ihtiyaç mini uydu alıcısı olacaktır. Bu linkten kesenize uygun bir mini uydu alıcısı alabilirsiniz. Bu cihazın fiyatı 45-50 TL civarlarındadır. Eğer monitörünüzde bir HDMI girişi var ise ekstra bir donanım almaksızın sadece mini uydu alıcısını kullanarak monitöreden Tv yapmak mümkün olacaktır. Ancak burada dikkat etmeniz gereken bir konu daha var. Genellikle monitörlerde ses çıkışı verecek bir hoparlör bulunmamaktadır. Eğer sizin ekranınızda böyleyse ucuz yollu bir hoparlör temin etmeniz gerekecek.

Monitörden TV Adım Adım Nasıl Yapılır?

Monitörden TV yapmak için gereken malzemeleri temin ettikten sonra bunları bir araya getirerek sizde amacınıza ulaşabilirsiniz. Sayfamızda ilgili videolar yayınlanmıştır. Sahip olduğunuz monitörün özelliklerine uygun donanımları tercih ettikten sonra gerisi çok kolay olacaktır. İşinizi kolaylaştırmak için ihtiyaç duyabileceğiniz bazı donanımları nasıl temin edebileceğinizi size anlatalım. Eğer monitörünüzün VGA girişi var ise sizin bir adet HDMI to VGA + Ses dönüştürücüye ihtiyacınız olacak. Bunu temin etmek için bu linkteki ürünlere göz atabilirsiniz. Ürünün fiyatı yaklaşık olarak 20 TL’dir. Bu donanımı kullanarak HDMI çıkışlı uydu receiverden VGA + SES çıkışı elde edebilirsiniz.

Monitörden TV yaparken yaşadığınız güçlükleri paylaşarak diğer ziyaretçilerimizden yardım alabilirsiniz. Dönüştürme esnasında yaşadığınız zorluklar ve sorunları bize iletin. Bunun için sayfanın altında yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları değerlendirildikten sonra onaylanarak sayfamızda yayınlanmaktadır. Unutmayın, bizimle paylaşacağınız yorumlar diğer ziyaretçilerimiz için oldukça önemli olabilir. Monitörden TV‘ye dönüşen yeni cihazınız yüksek bedeller ödemeden ihtiyacınızı karşılayacaktır.

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