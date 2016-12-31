Milli Piyango 2017 Yılbaşı Çekilişi Canlı Yayınlanacak

Milli Piyango 2017 yılbaşı çekilişi canlı izlemek için kurumun resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde 2017 Yılbaşı Çekilişi ile ilgili Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü bir açıklama yayınladı. Yayınlanan açıklamada şu bilgilere yer verildi: Çekiliş 31 Aralık 2016 Cumartesi günü Ankara / Kızılay’da bulunan Genel Müdürlük hizmet binasında gerçekleştirilecek. Yayınlanan duyuruda çekilişin saat 19:00’dan itibaren başlayacağı belirtiliyor. Açıklamada birde canlı yayın akışı programı paylaşılmış. Bu programa göre ilk olarak saat 19:00’da 100.000 TL (20 ADET) çekilişi gerçekleştirilecek. Eğer siz de bu çekilişleri izlemek istiyorsanız idarenin canlı çekiliş sayfasını ziyaret etmenizi öneririz.

Milli Piyango 2017 Yılbaşı Canlı Yayın Akış Programı Nedir? İkramiye Kazanan Bilet Numaraları Nasıl Sorgulanacak?

Milli Piyango 2017 yılbaşı çekilişi canlı yayın akış planı ile ilgili detaylar aşağıda olduğu gibidir:

19:00 – 21:00, 100.000 TL (20 adet)

23:00 – 23:05, Amorti (60 TL )(2 adet)

23:05 – 23:10, 500.000 TL (1 adet)

23:10 – 23:15, 1.000.000 TL (1 adet)

23:15 – 23:20, 2.000.000 TL (1 adet)

23:20 – 23:25, 5.000.000 TL (1 adet)

23:25 – 23:30, 10.000.000 TL (1 adet)

23:30 – 23:45, 60.000.000 TL (1 adet)

Milli Piyango 2017 Yılbaşı canlı yayın akış planına göre ilk çekiliş saat 19:00’da gerçekleştirilecek. Ardından saat 23:00’da amorti numaraları belli olacak. Saat 23:05 ile 23:10 arasında ise 500.000 TL isabet eden numara açıklanacak. Büyük ikramiye yani 60.000.000 TL’nin sahibi yada sahipleri 23:30 – 23:45 saatleri arasında yapılacak çekilişle ortaya çıkmış olacak. Yapılan çekiliş neticesinde satın almış olduğunuz piyango biletinize ikramiye isabet edip etmediğini sorgulamak için yalnızca mpi.gov.tr/sonuclar/_cs_piyango.php adresini kullanın. İdarenin yapmış olduğu resmi açıklamaya göz atmak için aşağıdaki linki tıklayınız.

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