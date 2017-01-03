Mide Gribi Ne Demek?

Mide gribi nedir? Son zamanlarda oldukça sık duymaya başladığımız bir hastalık. Özellikle çocuklarda kış aylarında baş gösteriyor. Tıp dünyasında viral gastroentrit adı verilen bu rahatsızlık özellikle okul/kreş çağındaki çocuklarda görülüyor. Hastalığa neden olan başlıca etkenler Rota virüsü (Rotavirus) ve Norovirüs olarak gösteriliyor. Havaların soğumasıyla birlikte kapalı mekanlarda yaşam bu hastalığın yayılmasına neden oluyor. Sulu ishal, karın bölgesinde kramp, bulantı kusma, zaman zaman da yüksek ateş şikayetler arasında. Eğer önlem alınmazsa ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Peki bu hastalık nasıl bulaşıyor? Belirtileri nedir? Tedavisi var mı? Gelin hep birlikte bu soruların yanıtlarını görelim. Sayfamızda konuyla ilgili uzmanların görüşleri yer almaktadır. Ancak unutmayınız ki en doğru yönlendirmeyi hekiminiz yapacaktır.

Mide Gribi Nasıl Bulaşır?

Mide gribi nasıl bulaşıyor? İşte merak edilen ve belki de en önemli husus bu. Gribin kaynağı olarak gösterilen Rota virüsü (Rotavirus) ve Norovirüs‘ün bulaşması için hangi şartların oluşması gerekiyor. Uzmanlar, mikroplu gıdaların ve suların tüketimi, enfeksiyonlu kişiyle yakın temas bulunmak bulaşma riskini arttırıyor diyor. Enfeksiyon riski taşıyan bir kişiyle kapalı bir mekanda uzun süre kalmak hastalığa davetiye çıkartabiliyor. Kirlenmiş içme suyu da hastalığın bulaşması için bir etken. Okullarda yad kreşlerde bulunan küçük çocuklar özellikle kış döneminde büyük risk altında. Bu dönemde çocukların hastalık riski taşıyan gıda, su tüketmesi veya enfeksiyonlu kişiyle temas etmesi hastalığın bulaşmasına neden olabilir.

Mide Gribi Belirtileri ve Tedavisi Nedir?

Mide gribi belirtisi nedir ve bu hastalığın tedavisi var mı? Hastalığın bilinen en yaygın belirtileri şunlardır. İshal, mide bulantısı, kusma, karın krampları, bazı vakalarda yüksek ateş. Yukarıda da belirttiğimiz gibi özellikle kış aylarında çocuklarda görülen bu rahatsızlık sağlıklı ve bağışıklık sistemi güçlü kişilerde görülmeyebiliyor. Bu hastalık neticesinde hasta ishal ve mide bulantısı/kusma nedeniyle halsiz düşebiliyor. Ve çok miktarda su kaybedebiliyor. Hastalık 1-5 gün arasında sürüyor. Uzmanlar bu rahatsızlığı kendiliğinden düzelen bir enfeksiyon olarak tanımlıyor. Hastalık süresince sıvı kaybına dikkat edilmesi gerekiyor. Bu belirtileri taşıdığınızı düşünüyorsanız en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekiyor. Konuyla ilgili merak ettiğiniz hususları altta yer alan yorum formunu kullanarak bizlere gönderebilirsiniz.

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