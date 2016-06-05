Microsoft Lumia 540 A101 Fiyatı, incelemesi, Özellikleri
Microsoft Lumia 540 incelemesi
Lumia 540, A101 mağazalarında 16 Haziran 2016 Perşembe gününden itibaren satışa sunulacak. Bu mütevazi telefonda Qualcomm’un Snapdragon 200 chipseti kullanılmış. 4 Çekirdekli 1.2 GHz Cortex-A7 işlemciye sahip olan akıllı telefon, 5.0 inç’lik IPS LCD ekran ile geliyor. 1 GB RAM ve 8 GB dahili bellek kapasitesine sahip olan cihaz, giriş seviyesinde bir akıllı telefon performansı sunuyor. Microsoft Lumia 540‘nin ön kamerası 5 MP, arka kamerası ise 8 MP. Ürünün arka kamerasında LED flaş ve oto focus var. Telefonun harici bellek kapasitesi microSD kart kullanılarak 128 GB’a kadar yükseltiliyor. Akıllı telefonun işletim sistemi Microsoft Windows 10 Mobile’a yükseltilebiliyor. Cihazın inceliği ise 8.6 mm. 2.200 mAh’lik Li-Ion bataryaya sahip olan telefonun 4.5G hızlı mobil internet desteği ne yazık ki bulunmuyor. Bu telefonla en fazla 3G standardında bağlantı hızlarına çıkabiliyorsunuz. Sayfamızda yayınlanan Microsoft Lumia 540 inceleme videosu ile bu ürün hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Telefonun A101 satış fiyatı ve diğer teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda bulunmaktadır.
Microsoft Lumia 540 Özellikleri Nasıl?
Microsoft Lumia 540 özellikleri ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda listelenmiştir.
- İşlemci: 4 Çekirdekli 1.2 GHz Cortex-A7 CPU
- Grafik İşlemci: Adreno 302 GPU
- Chipset: Qualcomm Snapdragon 200
- Ekran: 720 x 1280 piksel, 5.0 inç, IPS LCD
- İşletim Sistemi: Microsoft Windows 10 Mobile yükseltilebilir
- Ebatlar: 144 x 73.7 x 8.6 mm
- Ağırlık: 152 g
- Ram: 1 GB
- Dahili Hafıza: 8 GB dahili bellek
- Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 128 GB’a kadar
- Ön Kamera: 5 MP, 480p
- Arka Kamera: 8 MP, f/2.2, 28mm, oto fokus, LED flaş
- Renkler: Siyah
- Pil: Li-Ion 2.200 mAh batarya
- Wi-Fi: 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot
- Bluetooth: Var – v4.0
- NFC: Yok
- USB: MicroUSB
- Sensörler: İvmeölçer, yakınlık
- GPS: A-GPS, GLONASS
- Veri Bağlantısı: 3G:Var – 4.5G:Yok
- SIM: Micro-SIM kart
- Garanti: 2 Yıl Microsoft Türkiye Garantili
Microsoft Lumia 540 A101 Fiyatı Nedir?
Microsoft Lumia 540 A101 fiyatı ile ilgili yaptığımız incelemede, ürünün A101 mağazalarında 449 TL’lik fiyatıyla satışa sunulmuş olduğunu gördük. Telefonun online alışveriş sitelerinde (n11.com, hepsiburada.com, sahibinden.com, gittigidiyor.com, vb.) en düşük 599TL’lik fiyat etiketi ile satışa sunulduğunu gördük.
Microsoft Lumia 540, özellikleri, incelemesi, A101 satış fiyatı ile ilgili fikirlerinizi ve merak ettiğiniz hususları bizimle paylaşabilirsiniz. Ziyaretçilerimiz, mesajlarını altta bulunan yorum formunu kullanarak bizlere ulaştırabilir. Kullanıcı yorumları onaylandıktan sonra sayfamızda yayınlanacaktır.
Ben 8 aydır kullanıyorum
Kamera çok iyi
Hızlı bir telefon
Şarjı az gidiyor ama ben çok kurcalıyorum
Virüsler zor girer çünkü işletim sistemi farklı
Fazla teması yok
Program fakiri
Samsung iphone lg kullanan tenezzül etmez bence
Yaygın değil kapak kırılmazcam internetten buldum ve aldım
Ben memnunum
Ama çoğu kullanıcı değil sanırım
Fakir işi kaliteli telefon
a101 fiyatı gayet uygun.dün media markt ta inceledim özelliklerine göre çok iyi.ordaki fiyatta 599 tl.inanın şu anda durumum yok.olsaydı hemen alırdım.lumıa 630 kullanıyorum.540 özellik olarak daha üst model.
BEN OĞLUMA ALDIM FİYAT OLARAK ÇOK UYGUN TELEFONUN KURULUMUNU YAPTIM OLDUKÇA GÜZEL BİR ÇOK İHTİYACA CEVAP VEREBİLECEK BİR CİHAZ PİŞMAN DEĞİLİM
bende aldım bugun ama içinden sadece sarj aleti cıktı!! kulaklık cıkıyor mu?