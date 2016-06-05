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Microsoft Lumia 540 incelemesi

Lumia 540, A101 mağazalarında 16 Haziran 2016 Perşembe gününden itibaren satışa sunulacak. Bu mütevazi telefonda Qualcomm’un Snapdragon 200 chipseti kullanılmış. 4 Çekirdekli 1.2 GHz Cortex-A7 işlemciye sahip olan akıllı telefon, 5.0 inç’lik IPS LCD ekran ile geliyor. 1 GB RAM ve 8 GB dahili bellek kapasitesine sahip olan cihaz, giriş seviyesinde bir akıllı telefon performansı sunuyor. Microsoft Lumia 540‘nin ön kamerası 5 MP, arka kamerası ise 8 MP. Ürünün arka kamerasında LED flaş ve oto focus var. Telefonun harici bellek kapasitesi microSD kart kullanılarak 128 GB’a kadar yükseltiliyor. Akıllı telefonun işletim sistemi Microsoft Windows 10 Mobile’a yükseltilebiliyor. Cihazın inceliği ise 8.6 mm. 2.200 mAh’lik Li-Ion bataryaya sahip olan telefonun 4.5G hızlı mobil internet desteği ne yazık ki bulunmuyor. Bu telefonla en fazla 3G standardında bağlantı hızlarına çıkabiliyorsunuz. Sayfamızda yayınlanan Microsoft Lumia 540 inceleme videosu ile bu ürün hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Telefonun A101 satış fiyatı ve diğer teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Microsoft Lumia 540 Özellikleri Nasıl?

Microsoft Lumia 540 özellikleri ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda listelenmiştir.

İşlemci: 4 Çekirdekli 1.2 GHz Cortex-A7 CPU

4 Çekirdekli 1.2 GHz Cortex-A7 CPU Grafik İşlemci: Adreno 302 GPU

Adreno 302 GPU Chipset: Qualcomm Snapdragon 200

Qualcomm Snapdragon 200 Ekran: 720 x 1280 piksel, 5.0 inç, IPS LCD

720 x 1280 piksel, 5.0 inç, IPS LCD İşletim Sistemi: Microsoft Windows 10 Mobile yükseltilebilir

Microsoft Windows 10 Mobile yükseltilebilir Ebatlar: 144 x 73.7 x 8.6 mm

144 x 73.7 x 8.6 mm Ağırlık: 152 g

152 g Ram: 1 GB

1 GB Dahili Hafıza: 8 GB dahili bellek

8 GB dahili bellek Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 128 GB’a kadar

microSD kart ile max. 128 GB’a kadar Ön Kamera: 5 MP, 480p

5 MP, 480p Arka Kamera: 8 MP, f/2.2, 28mm, oto fokus, LED flaş

8 MP, f/2.2, 28mm, oto fokus, LED flaş Renkler: Siyah

Siyah Pil: Li-Ion 2.200 mAh batarya

Li-Ion 2.200 mAh batarya Wi-Fi: 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot

802.11 b/g/n, DLNA, hotspot Bluetooth: Var – v4.0

Var – v4.0 NFC: Yok

Yok USB: MicroUSB

MicroUSB Sensörler: İvmeölçer, yakınlık

İvmeölçer, yakınlık GPS: A-GPS, GLONASS

A-GPS, GLONASS Veri Bağlantısı: 3G:Var – 4.5G:Yok

3G:Var – 4.5G:Yok SIM: Micro-SIM kart

Micro-SIM kart Garanti: 2 Yıl Microsoft Türkiye Garantili

Microsoft Lumia 540 A101 Fiyatı Nedir?

Microsoft Lumia 540 A101 fiyatı ile ilgili yaptığımız incelemede, ürünün A101 mağazalarında 449 TL’lik fiyatıyla satışa sunulmuş olduğunu gördük. Telefonun online alışveriş sitelerinde (n11.com, hepsiburada.com, sahibinden.com, gittigidiyor.com, vb.) en düşük 599TL’lik fiyat etiketi ile satışa sunulduğunu gördük.

Microsoft Lumia 540, özellikleri, incelemesi, A101 satış fiyatı ile ilgili fikirlerinizi ve merak ettiğiniz hususları bizimle paylaşabilirsiniz. Ziyaretçilerimiz, mesajlarını altta bulunan yorum formunu kullanarak bizlere ulaştırabilir. Kullanıcı yorumları onaylandıktan sonra sayfamızda yayınlanacaktır.

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