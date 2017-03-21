Henüz Puan Verilmedi

Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi MESGEP Nedir?

Mesgep, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bu proje ile özel politika gerektiren gruplara meslek edindirmek amaçlanmaktadır. Mesleki becerileri daha iyi seviyelere getirmek, insan kaynakları kapasitesini arttırmak amacıyla ortaya koyulmuş bir projedir. Projenin açık adı ise “Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi“dir.

Bu proje ile hangi grupların hedeflendiğini kısaca özetleyelim. Mesgep projesi ile, engeli nedeniyle eğitim şansını yitirmiş gruplar, güvenlik kaygılarından dolayı göç etmiş bireyler, şiddet maruz kalmış mağdur kadınlarımız, muhtaç halde bulunan dul ve yetimler, cezaevlerinden tahliye olan veya olamamış herhangi bir mesleki becerisi bulunmayan yada meslek değiştirmeyi arzu edenler, bir mesleği olmasını arzu eden ev hanımlarımız hedeflenmektedir.

Mesgep Ön Başvuru Nasıl Yapılır?

Mesgep ön başvuru yapmak için, bu linki web tarayıcınızdan açınız. Ana sayfada yer alan ön başvuru formu linkini tıklayınız. Öncelikle altta belirtmiş olduğumuz programlardan birini seçiniz.

MESGEP Kurs Programları:

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ADALET

AHŞAP

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ

AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ

BAHÇECİLİK

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK

ÇEVRE KORUMA

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

DENİZCİLİK

DİŞ PROTEZ

EĞLENCE HİZMETLERİ

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON

GAZETECİLİK

GEMİ YAPIMI (DENİZ ARAÇLARI YAPIMI)

GIDA TEKNOLOJİSİ

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

GRAFİK VE FOTOĞRAF

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HARİTA-TAPU-KADASTRO

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ

HAVACILIK

HAYVAN SAĞLIĞI

HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

HUKUK

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

KÂĞIT ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

KİMYA TEKNOLOJİSİ

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ

KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ

MAKİNE TEKNOLOJİSİ

MATBAA

METAL TEKNOLOJİSİ

METALURJİ TEKNOLOJİSİ

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MÜZİK ALETLERİ YAPIMI

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI

OKUMA YAZMA

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PLASTİK TEKNOLOJİSİ

RADYO TELEVİZYON ALANI

RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ

SAĞLIK

SANAT VE TASARIM

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ

SPOR

TARIM TEKNOLOJİLERİ

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

YABANCI DİLLER

YENİLENEBİLİR ENERJİ

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ

Seçmiş olduğumuz Mesgep programına uygun kurs seçimi yapınız. Adınız, soyadınız, mesleğinizi ve iş durumunu belirtiniz. diğer iletişim bilgilerinizi de girdikten sonra, özel politika gerektiren grubunuzu ve belirtmek istediğiniz hususları yazınız ve kaydet butonuna basınız. Başvurunuz il proje ekibi tarafından incelenecektir. Sonrasında size en kısa zamanda dönüş yapılacak. Peki hangi illerde bulunmaktadır?

MUŞ, AĞRI, SİİRT, VAN, MARDİN, ŞANLIURFA, BİNGÖL, ARDAHAN, KARS, DİYARBAKIR, ADIYAMAN, BAYBURT, KAHRAMANMARAŞ, ERZURUM, ÇANKIRI, TUNCELİ, GİRESUN, SİVAS, HATAY, ERZİNCAN, MALATYA, ELAZIĞ, GAZİANTEP, KARABÜK, MERSİN, BALIKESİR, AYDIN, ADANA, ANTALYA, İZMİR ANKARA, İSTANBUL, BURSA, KOCELİ ve TRABZON

Mesgep projesi yukarıda belirtmiş olduğumuz 35 ilimizde uygulanmaktadır. Bu projeyle ilgili diğer sorularınıza bu linkten cevap bulabilirsiniz. Ayrıca altta yer alan yorum formu ile de diğer ziyaretçilerimizden bilgileri ölçüsünde yardım alabilirsiniz.

AMP

Lütfen Puan Verin: Puan Ver:

Facebook Yorumları

Yorum (Facebook hesabınız yoksa sayfanın sonundaki yorum formunu kullanınız)