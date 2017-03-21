Mesgep Nedir? Ön Başvuru Nasıl Yapılır?
Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi MESGEP Nedir?
Mesgep, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bu proje ile özel politika gerektiren gruplara meslek edindirmek amaçlanmaktadır. Mesleki becerileri daha iyi seviyelere getirmek, insan kaynakları kapasitesini arttırmak amacıyla ortaya koyulmuş bir projedir. Projenin açık adı ise “Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi“dir.
Bu proje ile hangi grupların hedeflendiğini kısaca özetleyelim. Mesgep projesi ile, engeli nedeniyle eğitim şansını yitirmiş gruplar, güvenlik kaygılarından dolayı göç etmiş bireyler, şiddet maruz kalmış mağdur kadınlarımız, muhtaç halde bulunan dul ve yetimler, cezaevlerinden tahliye olan veya olamamış herhangi bir mesleki becerisi bulunmayan yada meslek değiştirmeyi arzu edenler, bir mesleği olmasını arzu eden ev hanımlarımız hedeflenmektedir.
Mesgep Ön Başvuru Nasıl Yapılır?
Mesgep ön başvuru yapmak için, bu linki web tarayıcınızdan açınız. Ana sayfada yer alan ön başvuru formu linkini tıklayınız. Öncelikle altta belirtmiş olduğumuz programlardan birini seçiniz.
MESGEP Kurs Programları:
- ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ
- ADALET
- AHŞAP
- AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ
- AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ
- BAHÇECİLİK
- BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
- BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ
- BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK
- ÇEVRE KORUMA
- ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ
- DENİZCİLİK
- DİŞ PROTEZ
- EĞLENCE HİZMETLERİ
- EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ
- ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ
- ENDÜSTRİYEL OTOMASYON
- GAZETECİLİK
- GEMİ YAPIMI (DENİZ ARAÇLARI YAPIMI)
- GIDA TEKNOLOJİSİ
- GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
- GRAFİK VE FOTOĞRAF
- GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ
- HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ
- HARİTA-TAPU-KADASTRO
- HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ
- HAVACILIK
- HAYVAN SAĞLIĞI
- HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
- HUKUK
- İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
- KÂĞIT ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
- KİMYA TEKNOLOJİSİ
- KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM
- KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ
- KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ
- MAKİNE TEKNOLOJİSİ
- MATBAA
- METAL TEKNOLOJİSİ
- METALURJİ TEKNOLOJİSİ
- MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ
- MUHASEBE VE FİNANSMAN
- MÜZİK ALETLERİ YAPIMI
- MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI
- OKUMA YAZMA
- ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM
- PAZARLAMA VE PERAKENDE
- PLASTİK TEKNOLOJİSİ
- RADYO TELEVİZYON ALANI
- RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ
- SAĞLIK
- SANAT VE TASARIM
- SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ
- SPOR
- TARIM TEKNOLOJİLERİ
- TEKSTİL TEKNOLOJİSİ
- TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME
- ULAŞTIRMA HİZMETLERİ
- YABANCI DİLLER
- YENİLENEBİLİR ENERJİ
- YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ
Seçmiş olduğumuz Mesgep programına uygun kurs seçimi yapınız. Adınız, soyadınız, mesleğinizi ve iş durumunu belirtiniz. diğer iletişim bilgilerinizi de girdikten sonra, özel politika gerektiren grubunuzu ve belirtmek istediğiniz hususları yazınız ve kaydet butonuna basınız. Başvurunuz il proje ekibi tarafından incelenecektir. Sonrasında size en kısa zamanda dönüş yapılacak. Peki hangi illerde bulunmaktadır?
MUŞ, AĞRI, SİİRT, VAN, MARDİN, ŞANLIURFA, BİNGÖL, ARDAHAN, KARS, DİYARBAKIR, ADIYAMAN, BAYBURT, KAHRAMANMARAŞ, ERZURUM, ÇANKIRI, TUNCELİ, GİRESUN, SİVAS, HATAY, ERZİNCAN, MALATYA, ELAZIĞ, GAZİANTEP, KARABÜK, MERSİN, BALIKESİR, AYDIN, ADANA, ANTALYA, İZMİR ANKARA, İSTANBUL, BURSA, KOCELİ ve TRABZON
Mesgep projesi yukarıda belirtmiş olduğumuz 35 ilimizde uygulanmaktadır. Bu projeyle ilgili diğer sorularınıza bu linkten cevap bulabilirsiniz. Ayrıca altta yer alan yorum formu ile de diğer ziyaretçilerimizden bilgileri ölçüsünde yardım alabilirsiniz.