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Meizu M5s, yurt dışında satışa sunuldu. Cihazda MediaTek’in MT6753 chipseti kullanılıyor. Meizu‘nun yeni ürünü 8 Çekirdekli 1.3 GHz ARM Cortex-A53 işlemciye sahip. 5.2 inç’lik IPS LCD ekran ile karşımıza çıkan telefon 720 x 1280 (HD) ekran çözünürlüğüne sahip. 3 GB RAM LPDDR3 ve 32 GB dahili bellek kapasitesine sahip olan ürün ile ilgili ilk tanıtım videoları resmi YouTube hesabından da yayınlandı. Yeni cihaz çift SIM kartlı kullanılabiliyor. Çift hatlı telefon arayan kullanıcılar bu habere mutlu olacak.

Meizu M5s‘de 5 MP’lik ön kamera ve 13 MP’lik arka kamera yer alıyor. Telefonun harici bellek kapasitesini microSD kart kullanarak 128 GB’a kadar yükseltebilirsiniz. Yeni akıllı telefonda Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi yüklü olarak geliyor. Cihazda 4.5G desteği var. LTE standartında mobil internet bağlantısı yapabilen cihaz 3000 mAh’lik bir bataryaya sahip. Sayfamızda yayınlanan Meizu M5s inceleme videosu izleyerek ürünle ilgili fikir sahibi olabilirsiniz. Türkçe inceleme videosu hazırlanması halinde sayfamızda paylaşılacaktır. Telefonun satış fiyatı ve diğer detaylı teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer bulunmaktadır.

Meizu M5s Özellikleri:

Meizu M5s özellikleri ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda listelenmiştir.

Chipset: MediaTek MT6753

MediaTek MT6753 Ekran: 720 x 1280 (HD) piksel, 5.2 inç, IPS LCD

720 x 1280 (HD) piksel, 5.2 inç, IPS LCD İşlemci: 8 Çekirdekli 1.3 GHz ARM Cortex-A53 CPU

8 Çekirdekli 1.3 GHz ARM Cortex-A53 CPU Grafik İşlemci: Mali-T720 MP3 GPU

Mali-T720 MP3 GPU İşletim Sistemi: Android 6.0 Marshmallow

Android 6.0 Marshmallow Ön Kamera: 5 MP

5 MP Arka Kamera: 13 MP, oto focus, çift tonlu LED flaş

13 MP, oto focus, çift tonlu LED flaş Ebatlar: 148.2 x 72.5 x 8.4 mm

148.2 x 72.5 x 8.4 mm Ağırlık: 143 Gram

143 Gram Ram: 3 GB LPDDR3

3 GB LPDDR3 Dahili Hafıza: 32 GB dahili bellek

32 GB dahili bellek Renkler: Altın, Gümüş

Altın, Gümüş Pil: 3000 mAh batarya

3000 mAh batarya Wi-Fi: 802.11 b/g/n, hotspot

802.11 b/g/n, hotspot Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 128 GB

microSD kart ile max. 128 GB Bluetooth: Var – v4.0

Var – v4.0 Parmak İzi Okuyucu: Var

Var Sensörler: ivmeölçer, pusula, jiroskop, ortam ışığı, yakınlık sensörü

ivmeölçer, pusula, jiroskop, ortam ışığı, yakınlık sensörü Veri Bağlantısı: 3G / 4G (LTE)

3G / 4G (LTE) SIM: Nano-SIM, Çift SIM kartlı telefon

Meizu M5s Fiyatı:

Meizu M5s fiyatı hakkında yaptığımız araştırmada ürünün ilk etapta yurt dışında $115’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağını gördük. Bu akıllı telefonu Türkiye’de kısa süre içinde online alışveriş siteleri üzerinden satın alabilirsiniz. Ülkemizde hangi fiyattan satışa sunulacağı henüz belli değil.

Meizu M5s, özellikleri, incelemesi ve fiyatı ile ilgili fikirlerinizi bize iletebilirsiniz. Ziyaretçilerimiz yorumlarını web sayfamızın alt bölümünde yer alan yorum formunu kullanarak gönderebilir. Kullanıcı yorumları onaylanarak sayfamızda yayınlanmaktadır. Ürünle ilgili puanlama da yapabilirsiniz.

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