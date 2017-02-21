Meizu M5s inceleme, Özellikleri ve Fiyatı
Meizu M5s İncelemesi
Meizu M5s, yurt dışında satışa sunuldu. Cihazda MediaTek’in MT6753 chipseti kullanılıyor. Meizu‘nun yeni ürünü 8 Çekirdekli 1.3 GHz ARM Cortex-A53 işlemciye sahip. 5.2 inç’lik IPS LCD ekran ile karşımıza çıkan telefon 720 x 1280 (HD) ekran çözünürlüğüne sahip. 3 GB RAM LPDDR3 ve 32 GB dahili bellek kapasitesine sahip olan ürün ile ilgili ilk tanıtım videoları resmi YouTube hesabından da yayınlandı. Yeni cihaz çift SIM kartlı kullanılabiliyor. Çift hatlı telefon arayan kullanıcılar bu habere mutlu olacak.
Meizu M5s‘de 5 MP’lik ön kamera ve 13 MP’lik arka kamera yer alıyor. Telefonun harici bellek kapasitesini microSD kart kullanarak 128 GB’a kadar yükseltebilirsiniz. Yeni akıllı telefonda Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi yüklü olarak geliyor. Cihazda 4.5G desteği var. LTE standartında mobil internet bağlantısı yapabilen cihaz 3000 mAh’lik bir bataryaya sahip. Sayfamızda yayınlanan Meizu M5s inceleme videosu izleyerek ürünle ilgili fikir sahibi olabilirsiniz. Türkçe inceleme videosu hazırlanması halinde sayfamızda paylaşılacaktır. Telefonun satış fiyatı ve diğer detaylı teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer bulunmaktadır.
Meizu M5s Özellikleri:
Meizu M5s özellikleri ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda listelenmiştir.
- Chipset: MediaTek MT6753
- Ekran: 720 x 1280 (HD) piksel, 5.2 inç, IPS LCD
- İşlemci: 8 Çekirdekli 1.3 GHz ARM Cortex-A53 CPU
- Grafik İşlemci: Mali-T720 MP3 GPU
- İşletim Sistemi: Android 6.0 Marshmallow
- Ön Kamera: 5 MP
- Arka Kamera: 13 MP, oto focus, çift tonlu LED flaş
- Ebatlar: 148.2 x 72.5 x 8.4 mm
- Ağırlık: 143 Gram
- Ram: 3 GB LPDDR3
- Dahili Hafıza: 32 GB dahili bellek
- Renkler: Altın, Gümüş
- Pil: 3000 mAh batarya
- Wi-Fi: 802.11 b/g/n, hotspot
- Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 128 GB
- Bluetooth: Var – v4.0
- Parmak İzi Okuyucu: Var
- Sensörler: ivmeölçer, pusula, jiroskop, ortam ışığı, yakınlık sensörü
- Veri Bağlantısı: 3G / 4G (LTE)
- SIM: Nano-SIM, Çift SIM kartlı telefon
Meizu M5s Fiyatı:
Meizu M5s fiyatı hakkında yaptığımız araştırmada ürünün ilk etapta yurt dışında $115’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağını gördük. Bu akıllı telefonu Türkiye’de kısa süre içinde online alışveriş siteleri üzerinden satın alabilirsiniz. Ülkemizde hangi fiyattan satışa sunulacağı henüz belli değil.
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