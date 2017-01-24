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Meitu uygulaması 2017’nin ilk günlerinde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça konuşulur oldu. Peki nedir bu uygulamanın sırrı. Bu uygulamayı anlatırken kısaca selfie (özçekim) çılgınlığının vardığı son nokta diyebiliriz. Akıllı telefonlar ile çekmiş olduğunuz selfie fotoğraflarınızı bu uygulamayı kullanarak düzenleyebiliyorsunuz. App ile birlikte gelen hazır filtreleri kullanarak saniyeler içerisinde fotoğraflarınıza efektler uygulayabilirsiniz. Uygulamanın kullanılmasına ilişkin bir videoyu sayfamızda paylaşıyoruz.

Meitu Nasıl Kullanılır?

Meitu uygulamasının nasıl kullanıldığına gelin hep birlikte bakalım. İşe öncelikle uygulamayı kurmakla başlamak lazım elbette. Kurulum için aşağıda paylaşmış olduğumuz indirme linklerini kullanabilirsiniz. Gelelim kurulum sonrası aşamalara. Uygulamayı tıklayıp çalıştırdıktan sonra sizden bir dizi izin talep edilecek. Şimdi yapmanız gereken hemen bir selfie fotoğraf çekmek ve işe koyulmak. Fotoğrafı çekerken ön plan çekimi yapmaya dikkat edin. Profilden yapılan çekimlerde başarı elde etmek mümkün olmuyor. Ayrıca uygulamanın ipuçlarına baktığımızda uzun saçla yapılan selfie çekimlerinin tavsiye edildiğini görüyoruz. Kameranın erişim iznini tamamladıktan sonra fotoğrafımızı çekiyoruz. Foto çekildikten sonra uygulama işe koyuluyor ve hemen filtre önerileri ile size seçenekler halinde sunulmaya başlıyor. Bu aşamadan sonra iş biraz da sizin keyfinize kalmış. Filtre ve fon ayarlarında yapacağınız bir dizi işlemden sonra siz de kartpostal kıvamında selfielere kavuşabilirsiniz. Uygulamanın kullanımına ilişkin videoları sizler için paylaşıyoruz.

Meitu İndir

Meitu nedir? Nasıl kullanılır? sorularınıza yanıt bulmaya çalıştık. Uygulama hakkında merak ettiğiniz hususları ve değerlendirmelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Yorumlarınızı altta yer alan yorum formunu kullanarak bizlere iletebilirsiniz. Ayrıca selfie fotoğraflarınızı düzenleyen bu uygulamaya ilişkin puanlama da yapabilirsiniz.

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