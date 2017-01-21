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LG V20 yorumları sizce nasıldır? Birçok ziyaretçimiz LG‘nin yeni akıllı telefonu hakkındaki yorumları ve detaylı inceleme videolarını yayımlamamızı bizden istiyordu. Biz de internette bu ürünle ilgili tüm yorumlar, değerlendirmeler ve performans testlerini dikkatlice analiz ettik. Bunlar içinden sizlere fikir vereceğini düşündüklerimizi paylaşıyoruz. LG V20 hakkındaki en detaylı inceleme videolarını ve oyun performansı videoları sayfamızda yer almaktadır. Bu görüntüleri izleyerek cihazla ilgili derinlemesine bilgi sahibi olmanız mümkün. Eğer arzu ederseniz siz de ürünle alakalı değerlendirmelerinizi bize iletebilirsiniz. Web sayfamızın altında bulunan LG V20 yorumları formu ile kullanıcı yorumlarına siz de katkıda bulunabilirsiniz.

LG V20 Yorumları Nasıl?

LG V20 yorumları hakkında ilk öne çıkan detay telefonun oldukça fonksiyonel özelliklere sahip olduğu. Kullanıcılar telefonu ilk satın alanların kocaman bir kutu ile geldiğini vurguluyor. Akıllı telefon alüminyum ve silikondan oluşan bir malzemeden üretilmiş. Bu telefon V10 modelinden aşina olduğumuz ikinci bir ekrana sahip. 2.1″ lik bu ikinci ekranın ne derece kullanışlı olduğu yönünde bazı eleştiriler var. Cihazın 3200 mAh’lik bir hızlı şarj destekli batarya bulunuyor. Pil değiştirilebiliyor. Qualcomm Snapdragon 820 chipset kullanılan ürün oldukça iyi bir performans sunuyor. Telefonla ilgili belki de en dikkat çeken yorum kamera kalitesi. Cihazın hem ön hem de arka kamerası ile ilgili oldukça güzel değerlendirmeler var. Cihazın ön kamerası 5 MP, ana kamerası ise 16 MP + 8 MP’lik çift kameradan oluşuyor. 64 GB dahili hafıza kapasitesi bulunan cihazın harici hafızası microSD kart ile 2 TB’a kadar yükseltilebiliyor. Ürün LTE Cat.9 desteği sayesinde 450 / 50 Mbps hızlarına kadar çıkabiliyor.

LG V20 yorumları hakkında sizler de değerlendirme yapmak isterseniz altta yer alan yorum formu ile bize ulaşabilirsiniz. Kullanıcı yorumları editörlerimiz tarafından onaylandıktan sonra yayınlanmaktadır. Bu cihazın teknik özelliklerine daha yakından göz atmak ve cihazın satış fiyatı hakkında bilgi almak ve inceleme görüntülerine göz atmak için bu linki tıklayınız. Bu ürünle ilgili puanlama yaparak diğer ziyaretçilerimize fikir verebilirsiniz.

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