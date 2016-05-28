LG Stylus 2 Plus incelemesi, Özellikleri ve Fiyatı
LG Stylus 2 Plus İncelemesi
LG Stylus 2 Plus, ilk olarak Tayvan’da satışa sunulacak. Telefonun teknik özellikleri ile ilgili tüm detaylar ortaya çıktı. Telefonun özelliklerine yakından baktığımızda, Qualcomm’un Snapdragon 430 chipseti kullanıldığını görüyoruz. 8 Çekirdekli 1.2 GHz Cortex-A53 işlemciye sahip olan akıllı telefon, 5.7 inç’lik IPS LCD ekran ile geliyor. 2/3 GB RAM ve 16/32 GB dahili bellek kapasitesine sahip olan cihaz, orta seviye bir akıllı telefon performansı sunuyor. LG Stylus 2 Plus‘ın ön kamerası 8 MP, arka kamerası ise 16 MP. Ürünün arka kamerasında LED flaş ve oto focus bulunuyor. Telefonun harici bellek kapasitesi microSD kart kullanılarak 128 GB’a kadar yükseltilebiliyor. Akıllı telefonun işletim sistemi ise Android 6.0 Marshmallow, inceliği ise sadece 7.4 mm. 3.000 mAh’lik Li-Ion bataryaya sahip olan telefonun 4.5G hızlı mobil internet desteği de bulunmaktadır. Sayfamızda LG Stylus 2 Plus inceleme videosu yayınlanmış olup, bu videoyu izleyerek ürünle ilgili detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Telefonun satış fiyatı ve diğer teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.
LG Stylus 2 Plus Özellikleri:
LG Stylus 2 Plus özellikleri ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda listelenmiştir.
- İşlemci: 8 Çekirdekli 1.2 GHz Cortex-A53 CPU
- Grafik İşlemci: Adreno 505 GPU
- Chipset: Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430
- Ekran: 1080 x 1920 piksel, 5.7 inç, IPS LCD, Corning Gorilla Glass 3
- İşletim Sistemi: Android 6.0 Marshmallow
- Ebatlar: 155 x 79.6 x 7.4 mm
- Ağırlık: 146 gram
- Ram: 2/3 GB
- Dahili Hafıza: 16/32 GB dahili bellek
- Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 128GB
- Ön Kamera: 8 MP, LED flaş
- Arka Kamera: 16 MP, oto fokus, LED Flaş
- Renkler: Beyaz
- Pil: Li-Ion 3.000 mAh batarya
- Wi-Fi: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
- Bluetooth: Var – v4.1
- NFC: Var
- USB: MicroUSB 2.0
- Sensörler: İvmeölçer, yakınlık, pusula
- GPS: A-GPS, GLONASS
- Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat4 150/50 Mbps)
- SIM: Micro-SIM kart (Çift SIM kartlı modeli de mevcut)
LG Stylus 2 Plus Fiyatı
LG Stylus 2 Plus fiyatı ile ilgili yaptığımız incelemede, ürünün ilk olarak Tayvan’da yaklaşık $340’dan satışa sunulacağını gördük. Cihazın Türkiye’ye gelmesi halinde elektronik marketlerin mağazalarında (teknosa, media markt, gold, bimeks, vatan, vb.), GSM operatörleri tarafından (Türk Telekom, Turkcell, Vodafone) ve online alışveriş sitelerinde (n11.com, hepsiburada.com, sahibinden.com, gittigidiyor.com, vb.) satışa sunulması bekleniyor.
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hatayı telafi etmek için Plas diye 2 ay gibi kısa bir süre içerisinde yeni model tanıtıyor
Telefonu alali henuz 1ay bile olmadi aldigim gunden beri arka kamerasini bir aciyo bir acmiyo boyle sorun yasayan rtek benmiyim pisman oldum aldigima
Telefonun Türkiye sürümünde iddia edildiği gibi parmak izi sensörü yok. Usb bellek okuma özelliği OTG yok. 4G bağlantısı Cat4, yani yavaş bağlantı. Çin malı Xiaomi bile mi5’te Cat12 protokolünü kullanıyor. Çektiği fotoğraflar idare eder(Note4’ten kalitesiz). Stylus kaleminin ucu çok kalın olduğundan hem yazı yazma hissiyatı yok, hemde yazdığınız yazı birşeye benzemiyor