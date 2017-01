Henüz Puan Verilmedi

LG Stylus 2 Plus İncelemesi

LG Stylus 2 Plus, ilk olarak Tayvan’da satışa sunulacak. Telefonun teknik özellikleri ile ilgili tüm detaylar ortaya çıktı. Telefonun özelliklerine yakından baktığımızda, Qualcomm’un Snapdragon 430 chipseti kullanıldığını görüyoruz. 8 Çekirdekli 1.2 GHz Cortex-A53 işlemciye sahip olan akıllı telefon, 5.7 inç’lik IPS LCD ekran ile geliyor. 2/3 GB RAM ve 16/32 GB dahili bellek kapasitesine sahip olan cihaz, orta seviye bir akıllı telefon performansı sunuyor. LG Stylus 2 Plus‘ın ön kamerası 8 MP, arka kamerası ise 16 MP. Ürünün arka kamerasında LED flaş ve oto focus bulunuyor. Telefonun harici bellek kapasitesi microSD kart kullanılarak 128 GB’a kadar yükseltilebiliyor. Akıllı telefonun işletim sistemi ise Android 6.0 Marshmallow, inceliği ise sadece 7.4 mm. 3.000 mAh’lik Li-Ion bataryaya sahip olan telefonun 4.5G hızlı mobil internet desteği de bulunmaktadır. Sayfamızda LG Stylus 2 Plus inceleme videosu yayınlanmış olup, bu videoyu izleyerek ürünle ilgili detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Telefonun satış fiyatı ve diğer teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

LG Stylus 2 Plus Özellikleri:

LG Stylus 2 Plus özellikleri ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda listelenmiştir.

İşlemci: 8 Çekirdekli 1.2 GHz Cortex-A53 CPU

8 Çekirdekli 1.2 GHz Cortex-A53 CPU Grafik İşlemci: Adreno 505 GPU

Adreno 505 GPU Chipset: Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430

Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 Ekran: 1080 x 1920 piksel, 5.7 inç, IPS LCD, Corning Gorilla Glass 3

1080 x 1920 piksel, 5.7 inç, IPS LCD, Corning Gorilla Glass 3 İşletim Sistemi: Android 6.0 Marshmallow

Android 6.0 Marshmallow Ebatlar: 155 x 79.6 x 7.4 mm

155 x 79.6 x 7.4 mm Ağırlık: 146 gram

146 gram Ram: 2/3 GB

2/3 GB Dahili Hafıza: 16/32 GB dahili bellek

16/32 GB dahili bellek Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 128GB

microSD kart ile max. 128GB Ön Kamera: 8 MP, LED flaş

8 MP, LED flaş Arka Kamera: 16 MP, oto fokus, LED Flaş

16 MP, oto fokus, LED Flaş Renkler: Beyaz

Beyaz Pil: Li-Ion 3.000 mAh batarya

Li-Ion 3.000 mAh batarya Wi-Fi: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot

802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Bluetooth: Var – v4.1

Var – v4.1 NFC: Var

Var USB: MicroUSB 2.0

MicroUSB 2.0 Sensörler: İvmeölçer, yakınlık, pusula

İvmeölçer, yakınlık, pusula GPS: A-GPS, GLONASS

A-GPS, GLONASS Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat4 150/50 Mbps)

3G / 4.5G (LTE Cat4 150/50 Mbps) SIM: Micro-SIM kart (Çift SIM kartlı modeli de mevcut)

LG Stylus 2 Plus Fiyatı

LG Stylus 2 Plus fiyatı ile ilgili yaptığımız incelemede, ürünün ilk olarak Tayvan’da yaklaşık $340’dan satışa sunulacağını gördük. Cihazın Türkiye’ye gelmesi halinde elektronik marketlerin mağazalarında (teknosa, media markt, gold, bimeks, vatan, vb.), GSM operatörleri tarafından (Türk Telekom, Turkcell, Vodafone) ve online alışveriş sitelerinde (n11.com, hepsiburada.com, sahibinden.com, gittigidiyor.com, vb.) satışa sunulması bekleniyor.

LG Stylus 2 Plus, özellikleri, satış fiyatı, incelemesi ile ilgili düşüncelerinizi ve merak ettiğiniz hususları bizimle paylaşabilirsiniz. Ziyaretçilerimiz, mesajlarını altta bulunan yorum formunu kullanarak bizlere ulaştırabilir. Kullanıcı yorumları onaylandıktan sonra sayfamızda yayınlanacaktır.

