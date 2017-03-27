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LG Led ışıklı bluetooth hoparlör Bim’de 31 Mart 2017 Cuma gününden itibaren satışa sunuluyor.

LG Led Işıklı Bluetooth Hoparlör oldukça avantajlı bir fiyatla Bim marketlerinde olacak. Bu cihazı satın almanız halinde müzik dinlemek için artık speaker önünde oturmaya gerek kalmıyor. LG‘nin üretmiş olduğu PH1 sayesinde hoparlörün bulunduğu ortamda her açıdan sesi aynı kalitede dinlemeniz mümkün olacak. Akıllı telefonla bluetooth üzerinden iletişim kuran cihaz sadece klasik bir hoparlör görevi görmüyor. Bu cihaz ile müzik dinlerken telefon çağrısı gelmesi halinde, müzik otomatik olarak kesilir ve dahili mikrofon sayesinde konuşmanız hoparlörler üzerinden gerçekleştirilebilir. Konuşma sona erdiğinde de müzik tekrar çalmaya devam eder. Şarj edilebilir bir lityum ion bataryaya sahip olan cihazla müzik keyfiniz kesintisiz olarak devam edecek. Sayfamızda cihazla ilgili bir tanıtım videosu da yer almaktadır. Ürünün özellikleri ve fiyatı ile ilgili detaylar aşağıda yer almaktadır.

LG PH1 Led Işıklı Bluetooth Hoparlör Özellikleri:

Ürün Kodu: PH1

Ses Efekti: 360 derece

LED Işık: Var – Beyaz, Yeşil, Kırmızı, Off mod

Geri Arama Özelliği: Var

Dahili Mikrofon: Var

Bluetooth: Var

Aux Girişi: Var

Ağırlık: 190 gram

Garanti: 2 sene

LG Led Işıklı Bluetooth Hoparlör Bim Fiyatı Nedir?

Bim‘de satışa sunulan LG Led Işıklı Bluetooth Hoparlör (PH1) fiyatı ile ilgili yapılan açıklamaya göre ürüne 79,50 TL’ye sahip olabileceksiniz. Ayrıca axess ve world kredi kartı sahipleri ürüne peşin fiyatına 6 taksitle sahip olabilecek. Bluetooth hoparlör 2 sene süreyle garanti kapsamında. Cihazla ilgili yorumlarınızı altta yer alan yorum formunu kullanarak bizlere iletebilirsiniz.

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