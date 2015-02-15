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LG L80 Cep Telefonu inceleme Videosu, Özellikleri, LG L80 Fiyatı ve Yorumlar:

LG L80 , Vodafone tarafından kampanya ile satışa sunulan LG‘nin orta sınıf bir akıllı telefondur. 5,0 inç IPS LCD ekrana sahip olan akıllı telefonun çift çekirdekli bir işlemcisi bulunmaktadır. 1 GB Ram kapasitesi olan olan LG L80‘nin 4 GB dahili bellek / hafızası bulunmaktadır. Harici bellek / hafızası microSD kart kullanılarak 32 GB’a kadar yükseltilebilen telefonun 5 Mega Piksel arka kamerası (ana kamera) bulunmaktadır. Android 4.4.2 KitKat işletim sistemi yüklü olan gelen akıllı telefonun LG L80 inceleme videosu sayfamızda paylaşılmış olup bu videoyu izleyerek telefon ile ilgili detaylı teknik bilgiye sahip olabilir, yorumları inceleyerek değerlendirme yapabilirsiniz.

LG L80 Teknik Özellikleri:

LG L80 teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda olduğu gibidir:

Ekran: 480 x 800 piksel, 5,0 inç IPS LCD Ekran

480 x 800 piksel, 5,0 inç IPS LCD Ekran İşlemci: Çift çekirdekli 1.2 GHz Cortex-A7 işlemci

Çift çekirdekli 1.2 GHz Cortex-A7 işlemci Chipset: Qualcomm MSM8210 Snapdragon 200

Qualcomm MSM8210 Snapdragon 200 Grafik İşlemci: Adreno 302

Adreno 302 İşletim Sistemi: Android 4.4.2 KitKat işletim sistemi

Android 4.4.2 KitKat işletim sistemi Ram: 1 GB

1 GB Dahili Hafıza: 4 GB Dahili Bellek

4 GB Dahili Bellek Ön Kamera: VGA Kamera

VGA Kamera Arka Kamera: 5 MP, 2592 х 1944 piksel, LED Flaş, Oto Focus

5 MP, 2592 х 1944 piksel, LED Flaş, Oto Focus Pil: Li-Ion 2540 mAh Batarya

Li-Ion 2540 mAh Batarya Ebatlar: 138.2 mm x 74.3 mm x 9.7 mm

138.2 mm x 74.3 mm x 9.7 mm Ağırlık: 140 g

140 g Renkler: Siyah, Beyaz

Siyah, Beyaz Wi-Fi: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct Desteği

802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct Desteği DLNA: –

– Hafıza Kartı: microSD kart ile harici bellek 32 GB’a kadar yükseltilebiliyor.

microSD kart ile harici bellek 32 GB’a kadar yükseltilebiliyor. Sensörler: Accelerometer, proximity

Accelerometer, proximity GPS: A-GPS, GLONASS

A-GPS, GLONASS Veri Bağlantısı: 3G

3G Bluetooth: Var – v4.0

Var – v4.0 SIM: Mini-SIM Kart

LG L80 Fiyatı:

LG L80 elektronik marketlerde (teknosa, vatan, bimeks, gold, mediamarkt, vb.), online satış sitelerinde (n11, hepsiburada, gittigidiyor, vb.) ve GSM operatörleri (Avea, Vodafone, Turkcell) tarafından satışı yapılmaktadır.

N11.com üzerinde en düşük satış fiyatı : 488 TL (KDV Dahil)

üzerinde satış : 488 TL (KDV Dahil) hepsiburada.com ‘da satış fiyatı : 499 TL (KDV Dahil)

‘da satış : 499 TL (KDV Dahil) MediaMarkt satış fiyatı : 599 TL (KDV Dahil)

satış : 599 TL (KDV Dahil) Vatan Computer satış fiyatı : 599 TL (KDV Dahil)

satış : 599 TL (KDV Dahil) Vodafone LG L80 Kampanya satış fiyatı : tarifeye ek 18 TL’den başlayan fiyatlarla (KDV Dahil)

satış : tarifeye ek 18 TL’den başlayan fiyatlarla (KDV Dahil) Turkcell LG L80 Kampanya satış fiyatı: – TL (KDV Dahil)

Avea LG L80 Kampanya satış fiyatı: – TL (KDV Dahil)

Teknosa satış fiyatı: – TL (KDV Dahil)

LG L80, teknik özellikleri, satış fiyatı ve inceleme videosu ile ilgili fikirlerinizi ve merak ettiğiniz hususları bizlerle paylaşabilirsiniz. Bunun için sayfanın altında yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları değerlendirildikten sonra onaylanarak sayfamızda yayınlanmaktadır.

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