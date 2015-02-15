LG L80 inceleme, Özellikleri ve Vodafone Fiyatı
LG L80 Cep Telefonu inceleme Videosu, Özellikleri, LG L80 Fiyatı ve Yorumlar:
LG L80 , Vodafone tarafından kampanya ile satışa sunulan LG‘nin orta sınıf bir akıllı telefondur. 5,0 inç IPS LCD ekrana sahip olan akıllı telefonun çift çekirdekli bir işlemcisi bulunmaktadır. 1 GB Ram kapasitesi olan olan LG L80‘nin 4 GB dahili bellek / hafızası bulunmaktadır. Harici bellek / hafızası microSD kart kullanılarak 32 GB’a kadar yükseltilebilen telefonun 5 Mega Piksel arka kamerası (ana kamera) bulunmaktadır. Android 4.4.2 KitKat işletim sistemi yüklü olan gelen akıllı telefonun LG L80 inceleme videosu sayfamızda paylaşılmış olup bu videoyu izleyerek telefon ile ilgili detaylı teknik bilgiye sahip olabilir, yorumları inceleyerek değerlendirme yapabilirsiniz.
LG L80 Teknik Özellikleri:
LG L80 teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda olduğu gibidir:
- Ekran: 480 x 800 piksel, 5,0 inç IPS LCD Ekran
- İşlemci: Çift çekirdekli 1.2 GHz Cortex-A7 işlemci
- Chipset: Qualcomm MSM8210 Snapdragon 200
- Grafik İşlemci: Adreno 302
- İşletim Sistemi: Android 4.4.2 KitKat işletim sistemi
- Ram: 1 GB
- Dahili Hafıza: 4 GB Dahili Bellek
- Ön Kamera: VGA Kamera
- Arka Kamera: 5 MP, 2592 х 1944 piksel, LED Flaş, Oto Focus
- Pil: Li-Ion 2540 mAh Batarya
- Ebatlar: 138.2 mm x 74.3 mm x 9.7 mm
- Ağırlık: 140 g
- Renkler: Siyah, Beyaz
- Wi-Fi: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct Desteği
- DLNA: –
- Hafıza Kartı: microSD kart ile harici bellek 32 GB’a kadar yükseltilebiliyor.
- Sensörler: Accelerometer, proximity
- GPS: A-GPS, GLONASS
- Veri Bağlantısı: 3G
- Bluetooth: Var – v4.0
- SIM: Mini-SIM Kart
LG L80 Fiyatı:
LG L80 elektronik marketlerde (teknosa, vatan, bimeks, gold, mediamarkt, vb.), online satış sitelerinde (n11, hepsiburada, gittigidiyor, vb.) ve GSM operatörleri (Avea, Vodafone, Turkcell) tarafından satışı yapılmaktadır.
- N11.com üzerinde en düşük satış fiyatı: 488 TL (KDV Dahil)
- hepsiburada.com‘da satış fiyatı: 499 TL (KDV Dahil)
- MediaMarkt satış fiyatı: 599 TL (KDV Dahil)
- Vatan Computer satış fiyatı: 599 TL (KDV Dahil)
- Vodafone LG L80 Kampanya satış fiyatı: tarifeye ek 18 TL’den başlayan fiyatlarla (KDV Dahil)
- Turkcell LG L80 Kampanya satış fiyatı: – TL (KDV Dahil)
- Avea LG L80 Kampanya satış fiyatı: – TL (KDV Dahil)
- Teknosa satış fiyatı: – TL (KDV Dahil)
LG L80, teknik özellikleri, satış fiyatı ve inceleme videosu ile ilgili fikirlerinizi ve merak ettiğiniz hususları bizlerle paylaşabilirsiniz. Bunun için sayfanın altında yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları değerlendirildikten sonra onaylanarak sayfamızda yayınlanmaktadır.
Slm bende lgl80 var hafizasi cok az 1.5 gb diyor kamera fena degil ama telefon cok saglam kuruma cam kullanmiyorum o kadar dusmeye ragmen hayla saglam yazilim guncelleme hic gelmiyor
HAFIZASI ÇOK KÖTÜ MEMNUN DEĞİLİM AMA SAGLAM TELEFON
Evet beyfendi haklisiniz hafiza zayif sadece gercekdende cok saglam bi telefon 1.5 seneden beru kullanıyorm.
ben kullandim ama hic memnun degilim hafizasi hemen doluyor bi yil olmadi aldim ama iki defadir telefoncuya goturuyorum iki gun gecmeden hemen bozuluyor
sakın almayın
Telefonu almanizi onermem Uzun suredir kullaniyorum Arka kamerasi fena degil ama on kamerasi gercekten kotu Burada hafizanin 4 Gb oldugunu soylemisler Lakin hafizasi 1.5 Gb Hic bir sey indiremiyorsunuz
tlfon sakın almayın pişman olursunuz havızası ciddi sorun güncellemede gelmiyor ayrıca çok pişmanım aldığıma
ya ben bu telefonu almayı düşünüyorum ne gibi sorunları var bana biraz anlatırmısınız yoksa almiyimi
Ben aldım çok memnunum iyi telefon
Bu cihaz tv baglantisi oluyormu
bende aldım hiç memnun degilim hafızada bir sorun var.1.5 gb yazıyor hemen doluyor hafıza.
Aynen öyle kamera konusundada arka iyi ön kötü guncellemede gelmıyor
Ben telefonu aldım fakat hafızası sorun yaratıyor 1.5 gb yazıyor bu durum hakkında ne yapabilirim hiç memnun değilim
Bn kullandim tavsiye ederim
Aynen öyle cok saglam bir telefon ben 2.elini aldim ve 3 senedir kullaniyorum ve hic tamire goturmedim cok da dayanikli telefon dustugunde sadece kapagi cikiyor
Cok guzel bi telefon tercih ederim
Ben yaklasik bir hafta once aldim telefonu ekrani falan iyi gerci pek bi sorunu yok ama on kamerasi cok kotu yani arka kamera iyi ama dedigim gibi iste güzel telefon.