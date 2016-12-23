LG K10 (2017) inceleme Videosu, Özellikleri, Fiyatı ve Yorumlar:

LG K10 (2017) , resmi olarak LG tarafından kısa bir süre önce duyuruldu. 8 Çekirdekli 1.5 GHz Cortex-A53 işlemciye sahip olan telefonda, Mediatek’in MT6750 chipseti kullanılıyor. 3 GB RAM kapasitesi bulunan telefon 32 GB’lık dahili belleğiyle satışa sunuluyor. Dahili hafızası 32 GB olan LG K10 (2017)‘nin harici bellek / hafızası microSD ile max. 256GB’a kadar yükseltilebiliyor. Ön kamerası 5 Mega Piksel olan telefonun arka kamerası (ana kamera) ise 13 Mega Piksel. 7.9 mm inceliğinde olan akıllı telefon 142 g ağırlığında ve siyah, altın, titan renk seçenekleri ile satışa sunuluyor. Telefonda parmak izi okuyucu desteği de mevcut. Sayfamızda henüz LG K10 (2017) inceleme videosu yer almıyor. Cihazın ülkemizde satışa sunulması halinde hazırlanacak yeni inceleme videosu en kısa zamanda paylaşılacaktır.

LG K10 (2017) Teknik Özellikleri:

K10 (2017) teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda olduğu gibidir:

Ekran: 720 x 1280 piksel, 5.3 inç IPS LCD Ekran

720 x 1280 piksel, 5.3 inç IPS LCD Ekran İşlemci: 8 Çekirdekli 1.5 GHz Cortex-A53 CPU

8 Çekirdekli 1.5 GHz Cortex-A53 CPU Chipset: Mediatek MT6750

Mediatek MT6750 Grafik İşlemci: Mali-T860MP2 GPU

Mali-T860MP2 GPU İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Android 7.0 Nougat Ebatlar: 148.7 x 75.3 x 7.9 mm

148.7 x 75.3 x 7.9 mm Ağırlık: 142 g

142 g Ram: 3 GB

3 GB Dahili Hafıza: 32 GB bellek

32 GB bellek Ön Kamera: 5 MP

5 MP Arka Kamera: 13 Mega Piksel, oto focus, LED flaş

13 Mega Piksel, oto focus, LED flaş Pil: Li-Ion 2800 mAh Batarya

Li-Ion 2800 mAh Batarya Renkler: Siyah, Altın, Titan

Siyah, Altın, Titan Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, hotspot

802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, hotspot Hafıza Kartı: microSD kart ile harici bellek max. 256GB’a kadar.

microSD kart ile harici bellek max. 256GB’a kadar. Parmak İzi Okuyucu: Var

Var Sensörler: ivme ölçer, yakınlık

ivme ölçer, yakınlık GPS: A-GPS, GLONASS

A-GPS, GLONASS Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat.4 150/50 Mbps)

3G / 4.5G (LTE Cat.4 150/50 Mbps) Bluetooth: Var – v4.2

Var – v4.2 SIM: Nano-SIM Kart

LG K10 (2017) Satış Fiyatı:

LG K10 (2017) fiyatı hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı. Telefonun 2016 modeli, Türkiye‘de ortalama 750 TL fiyat etiketi ile satışa sunulmuştu. Ürünün ülkemize gelmesi halinde elektronik marketlerde (teknosa, vatan, bimeks, gold, mediamarkt, vb), online alışveriş platformlarında (n11, hepsiburada, gittigidiyor, vb.) ve GSM operatörleri (Türk Telekom, Vodafone, Turkcell) tarafından da satışa sunulabilir.

LG K10 (2017), özellikleri, inceleme videosu ve fiyatı ile ilgili merak ettiğiniz hususları, düşüncelerinizi bizlere iletebilirsiniz. Yorumlarınızı iletmek için sayfanın altında bulunan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları değerlendirildikten sonra onaylanarak sayfamızda yayınlanmaktadır.