LG K10 (2017) inceleme, Özellikleri ve Satış FiyatıFollow @BilgiVersin
LG K10 (2017) inceleme Videosu, Özellikleri, Fiyatı ve Yorumlar:
LG K10 (2017) , resmi olarak LG tarafından kısa bir süre önce duyuruldu. 8 Çekirdekli 1.5 GHz Cortex-A53 işlemciye sahip olan telefonda, Mediatek’in MT6750 chipseti kullanılıyor. 3 GB RAM kapasitesi bulunan telefon 32 GB’lık dahili belleğiyle satışa sunuluyor. Dahili hafızası 32 GB olan LG K10 (2017)‘nin harici bellek / hafızası microSD ile max. 256GB’a kadar yükseltilebiliyor. Ön kamerası 5 Mega Piksel olan telefonun arka kamerası (ana kamera) ise 13 Mega Piksel. 7.9 mm inceliğinde olan akıllı telefon 142 g ağırlığında ve siyah, altın, titan renk seçenekleri ile satışa sunuluyor. Telefonda parmak izi okuyucu desteği de mevcut. Sayfamızda henüz LG K10 (2017) inceleme videosu yer almıyor. Cihazın ülkemizde satışa sunulması halinde hazırlanacak yeni inceleme videosu en kısa zamanda paylaşılacaktır.
LG K10 (2017) Teknik Özellikleri:
K10 (2017) teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda olduğu gibidir:
- Ekran: 720 x 1280 piksel, 5.3 inç IPS LCD Ekran
- İşlemci: 8 Çekirdekli 1.5 GHz Cortex-A53 CPU
- Chipset: Mediatek MT6750
- Grafik İşlemci: Mali-T860MP2 GPU
- İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat
- Ebatlar: 148.7 x 75.3 x 7.9 mm
- Ağırlık: 142 g
- Ram: 3 GB
- Dahili Hafıza: 32 GB bellek
- Ön Kamera: 5 MP
- Arka Kamera: 13 Mega Piksel, oto focus, LED flaş
- Pil: Li-Ion 2800 mAh Batarya
- Renkler: Siyah, Altın, Titan
- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, hotspot
- Hafıza Kartı: microSD kart ile harici bellek max. 256GB’a kadar.
- Parmak İzi Okuyucu: Var
- Sensörler: ivme ölçer, yakınlık
- GPS: A-GPS, GLONASS
- Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat.4 150/50 Mbps)
- Bluetooth: Var – v4.2
- SIM: Nano-SIM Kart
LG K10 (2017) Satış Fiyatı:
LG K10 (2017) fiyatı hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı. Telefonun 2016 modeli, Türkiye‘de ortalama 750 TL fiyat etiketi ile satışa sunulmuştu. Ürünün ülkemize gelmesi halinde elektronik marketlerde (teknosa, vatan, bimeks, gold, mediamarkt, vb), online alışveriş platformlarında (n11, hepsiburada, gittigidiyor, vb.) ve GSM operatörleri (Türk Telekom, Vodafone, Turkcell) tarafından da satışa sunulabilir.
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