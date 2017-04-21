LG G6 Özellikleri, Fiyatı ve İncelemesi

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LG G6 İncelemesi

G6, LG‘nin yeni amiral gemisi olarak raflardaki yerini aldı. 4 Çekirdekli (2 x 2.35 GHz Kryo + 2 x 1.60 GHz Kryo) işlemci ile gelen yeni amiral gemisi, 3300 mAh’lik bir batarya ile karşımıza çıkıyor. Kutudan çıkan şarj aleti ile telefonu hızlı şarj (Qualcomm Quick Charge 3.0) etmek mümkün oluyor. Amiral gemisinde 5.7 inç’lik IPS LCD display (Corning Gorilla Glass 3) mevcut. 5 GB RAM ve 32 GB internal memory kapasitesi bulunan telefon harici belleğini microSD kart ile yükseltebilirsiniz. Ön tarafta yer alan selfie kamerası 5 Mega Piksel, ana kamerası (Primary camera) ise Çift 13 MP olan telefonla fotoğraf çekerken geniş/dar açı seçeneğini kullanabiliyorsunuz. Cihazda işletim sistemi Android 7.0 Nougat tercih edilmiş. Sayfamızda yer alan LG G6 inceleme videosu izleyerek ürünle ilgili değerlendirme yapma şansına sahip olabilirsiniz. Telefonun perakande satış fiyatı (price) ve teknik özellikleri (device specification) hakkındaki bilgiler ilerleyen satırlarda yer almaktadır.

LG G6 Özellikleri:

G6 özellikleri (device specification) hakkında detaylı bilgiler aşağıda listelenmiştir:

İşlemci: 4 Çekirdekli (2 x 2.35 GHz Kryo + 2 x 1.60 GHz Kryo) CPU

4 Çekirdekli (2 x 2.35 GHz Kryo + 2 x 1.60 GHz Kryo) CPU Chipset: Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro

Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro Ram: 4 GB

4 GB Dahili Hafıza: 32 GB Internal memory

32 GB Internal memory Ekran: 5.7 inç, 1440 x 2880 piksel, IPS LCD, Corning Gorilla Glass 3

5.7 inç, 1440 x 2880 piksel, IPS LCD, Corning Gorilla Glass 3 İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Android 7.0 Nougat Ön Kamera: 5 MP, f/2.2, 1080p (Secondary camera)

5 MP, f/2.2, 1080p (Secondary camera) Arka Kamera: Çift 13 MP (f/1.8, OIS) + 13 MP (f/2.4), çift-LED flaş (çift tonlu) flaş (Primary camera)

Çift 13 MP (f/1.8, OIS) + 13 MP (f/2.4), çift-LED flaş (çift tonlu) flaş (Primary camera) Hafıza Kartı: Card slot – MicroSD ile max. 2 TB

Card slot – MicroSD ile max. 2 TB Ebatlar: 148.9 x 71.9 x 7.9 mm

148.9 x 71.9 x 7.9 mm Ağırlık: 163 g

163 g Pil: Li-Po 3300 mAh tümleşik BATTERY

Li-Po 3300 mAh tümleşik BATTERY Renkler: Beyaz, siyah, platin

Beyaz, siyah, platin Sensörler: ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula, barometre

ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula, barometre Parmak izi okuyucu: Var – rear-mounted fingerprint

Var – rear-mounted fingerprint GPS: Var – A-GPS, GLONASS, BDS

Var – A-GPS, GLONASS, BDS Wi-Fi: Var – 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot

Var – 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Bluetooth: Var – v4.2

Var – v4.2 Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat11 600/75 Mbps)

3G / 4.5G (LTE Cat11 600/75 Mbps) SIM: Nano-SIM kart

Kullanıcı Yorumları ve LG G6 Fiyatı Nedir?

G6 fiyatı konusunda yaptığımız incelemede cihazın Türkiye’de 3.600 TL fiyat bandında satışa sunulduğunu görüyoruz. Bu telefona Türk Telekom bayilerinde 3.699 TL peşin fiyatla sahip olabilirsiniz. Ayrıca tarifeye ek 91 TL’den başlayan fiyatlarla da ürüne sahip olmak mümkün oluyor. Yeni akıllı telefon ile ilgili merak ettiğiniz hususları ve değerlendirmelerinizi altta yer alan yorum formunu kullanarak bizlere ulaştırabilirsiniz.

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