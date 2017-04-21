LG G6 Özellikleri, Fiyatı ve İncelemesi
LG G6 İncelemesi
G6, LG‘nin yeni amiral gemisi olarak raflardaki yerini aldı. 4 Çekirdekli (2 x 2.35 GHz Kryo + 2 x 1.60 GHz Kryo) işlemci ile gelen yeni amiral gemisi, 3300 mAh’lik bir batarya ile karşımıza çıkıyor. Kutudan çıkan şarj aleti ile telefonu hızlı şarj (Qualcomm Quick Charge 3.0) etmek mümkün oluyor. Amiral gemisinde 5.7 inç’lik IPS LCD display (Corning Gorilla Glass 3) mevcut. 5 GB RAM ve 32 GB internal memory kapasitesi bulunan telefon harici belleğini microSD kart ile yükseltebilirsiniz. Ön tarafta yer alan selfie kamerası 5 Mega Piksel, ana kamerası (Primary camera) ise Çift 13 MP olan telefonla fotoğraf çekerken geniş/dar açı seçeneğini kullanabiliyorsunuz. Cihazda işletim sistemi Android 7.0 Nougat tercih edilmiş. Sayfamızda yer alan LG G6 inceleme videosu izleyerek ürünle ilgili değerlendirme yapma şansına sahip olabilirsiniz. Telefonun perakande satış fiyatı (price) ve teknik özellikleri (device specification) hakkındaki bilgiler ilerleyen satırlarda yer almaktadır.
LG G6 Özellikleri:
G6 özellikleri (device specification) hakkında detaylı bilgiler aşağıda listelenmiştir:
- İşlemci: 4 Çekirdekli (2 x 2.35 GHz Kryo + 2 x 1.60 GHz Kryo) CPU
- Chipset: Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro
- Ram: 4 GB
- Dahili Hafıza: 32 GB Internal memory
- Ekran: 5.7 inç, 1440 x 2880 piksel, IPS LCD, Corning Gorilla Glass 3
- İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat
- Ön Kamera: 5 MP, f/2.2, 1080p (Secondary camera)
- Arka Kamera: Çift 13 MP (f/1.8, OIS) + 13 MP (f/2.4), çift-LED flaş (çift tonlu) flaş (Primary camera)
- Hafıza Kartı: Card slot – MicroSD ile max. 2 TB
- Ebatlar: 148.9 x 71.9 x 7.9 mm
- Ağırlık: 163 g
- Pil: Li-Po 3300 mAh tümleşik BATTERY
- Renkler: Beyaz, siyah, platin
- Sensörler: ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula, barometre
- Parmak izi okuyucu: Var – rear-mounted fingerprint
- GPS: Var – A-GPS, GLONASS, BDS
- Wi-Fi: Var – 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
- Bluetooth: Var – v4.2
- Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat11 600/75 Mbps)
- SIM: Nano-SIM kart
Kullanıcı Yorumları ve LG G6 Fiyatı Nedir?
G6 fiyatı konusunda yaptığımız incelemede cihazın Türkiye’de 3.600 TL fiyat bandında satışa sunulduğunu görüyoruz. Bu telefona Türk Telekom bayilerinde 3.699 TL peşin fiyatla sahip olabilirsiniz. Ayrıca tarifeye ek 91 TL’den başlayan fiyatlarla da ürüne sahip olmak mümkün oluyor. Yeni akıllı telefon ile ilgili merak ettiğiniz hususları ve değerlendirmelerinizi altta yer alan yorum formunu kullanarak bizlere ulaştırabilirsiniz.