LG G4 Stylus Cep Telefonu inceleme Videosu, Özellikleri, Fiyatı ve Yorumlar:

G4 Stylus , LG tarafından kısa bir süre önce tanıtıldı. İki işlemci seçeneği ile satışa çıkacak olan telefonda, LTE modelde 4 çekirdekli, 3G modelde ise 8 çekirdekli işlemci kullanılacak. 1 GB RAM kapasitesi bulunan telefonun T-Mobile tarafından satışa çıkarılacak modelinde 2 GB’lık RAM seçeneği kullanılacak. Dahili bellek / hafızası 8 GB olan LG G4 Stylus‘un harici bellek / hafızası microSD kart kullanılarak 128 GB’a kadar yükseltilebilecek. Ön kamerası 5 Mega Piksel olan telefonun arka kamerası (ana kamera) ise 13 Mega Piksel olacak. 9.6 mm inceliğinde olan akıllı telefon 163 g ağırlığında ve 2 farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak. Sayfamızda yayınlanan LG G4 Stylus inceleme videosu, ile yeni akıllı telefon ile ilgili derinlemesine bilgi sahibi olmanız mümkündür.

LG G4 Stylus Teknik Özellikleri:

G4 Stylus teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda olduğu gibidir:

Ekran: 720 x 1280 piksel, 5.7 inç IPS LCD Ekran, Corning Gorilla Glass 3

720 x 1280 piksel, 5.7 inç IPS LCD Ekran, Corning Gorilla Glass 3 İşlemci: 4 Çekirdekli 1.2 GHz Cortex-A53 (LTE model), 8 Çekirdekli 1.4 GHz (3G model)

4 Çekirdekli 1.2 GHz Cortex-A53 (LTE model), 8 Çekirdekli 1.4 GHz (3G model) Chipset: Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (LTE model)

Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (LTE model) Grafik İşlemci: Adreno 306 (LTE model)

Adreno 306 (LTE model) İşletim Sistemi: Android 5.0 Lollipop İşletim Sistemi

Android 5.0 Lollipop İşletim Sistemi Ram: 1 GB / 2 GB RAM (Sadece T-Mobile için)

1 GB / 2 GB RAM (Sadece T-Mobile için) Dahili Hafıza: 8 GB / 16 GB (Sadece T-Mobile için) Dahili Bellek

8 GB / 16 GB (Sadece T-Mobile için) Dahili Bellek Ön Kamera: 5 Mega Piksel

5 Mega Piksel Arka Kamera: 13 Mega Piksel, 4128 x 3096 piksel, optik resim sabitleyici, lazer oto focus, çift-LED flash (LTE model)

13 Mega Piksel, 4128 x 3096 piksel, optik resim sabitleyici, lazer oto focus, çift-LED flash (LTE model) Pil: Li-Ion 3000 mAh Tümleşik Batarya

Li-Ion 3000 mAh Tümleşik Batarya Ebatlar: 154.3 mm x 79.2 mm x 9.6 mm

154.3 mm x 79.2 mm x 9.6 mm Ağırlık: 163 g

163 g Renkler: Metallic Gümüş, Floral Beyaz

Metallic Gümüş, Floral Beyaz Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n, hotspot

802.11 a/b/g/n, hotspot DLNA: –

– Hafıza Kartı: microSD kart ile harici bellek 128 GB’a kadar yükseltilebiliyor.

microSD kart ile harici bellek 128 GB’a kadar yükseltilebiliyor. Sensörler: Accelerometer, proximity

Accelerometer, proximity GPS: A-GPS, GLONASS

A-GPS, GLONASS Veri Bağlantısı: 3G / 4G

3G / 4G Bluetooth: Var – v4.1

Var – v4.1 SIM: SIM Kart

LG G4 Stylus Satış Fiyatı:

LG G4 Stylus fiyatı ile ilgili yapılan açıklamalara bakıldığında ürünün ilk olarak yurt dışında €349’dan satışa sunulduğu anlaşılmaktadır. Telefonun Türkiye‘deki satış fiyatına baktığımızda ise yaklaşık 1.000 TL’den satıldığı görülmektedir. Ürünün elektronik marketlerde (teknosa, vatan, bimeks, gold, mediamarkt, vb), online satış sitelerinde (n11, hepsiburada, gittigidiyor, vb.) ve GSM operatörleri (Avea, Vodafone, Turkcell) tarafından da satışa sunulması beklenmektedir.

LG G4 Stylus, özellikleri, inceleme videosu ve fiyatı ile ilgili merak ettiğiniz hususları, fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Bunun için sayfanın alt bölümünde yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları değerlendirildikten sonra onaylanarak sayfamızda yayınlanmaktadır.

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