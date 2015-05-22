LG G4 Stylus inceleme, Özellikleri ve Satış FiyatıFollow @BilgiVersin
LG G4 Stylus Cep Telefonu inceleme Videosu, Özellikleri, Fiyatı ve Yorumlar:
G4 Stylus , LG tarafından kısa bir süre önce tanıtıldı. İki işlemci seçeneği ile satışa çıkacak olan telefonda, LTE modelde 4 çekirdekli, 3G modelde ise 8 çekirdekli işlemci kullanılacak. 1 GB RAM kapasitesi bulunan telefonun T-Mobile tarafından satışa çıkarılacak modelinde 2 GB’lık RAM seçeneği kullanılacak. Dahili bellek / hafızası 8 GB olan LG G4 Stylus‘un harici bellek / hafızası microSD kart kullanılarak 128 GB’a kadar yükseltilebilecek. Ön kamerası 5 Mega Piksel olan telefonun arka kamerası (ana kamera) ise 13 Mega Piksel olacak. 9.6 mm inceliğinde olan akıllı telefon 163 g ağırlığında ve 2 farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak. Sayfamızda yayınlanan LG G4 Stylus inceleme videosu, ile yeni akıllı telefon ile ilgili derinlemesine bilgi sahibi olmanız mümkündür.
LG G4 Stylus Teknik Özellikleri:
G4 Stylus teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda olduğu gibidir:
- Ekran: 720 x 1280 piksel, 5.7 inç IPS LCD Ekran, Corning Gorilla Glass 3
- İşlemci: 4 Çekirdekli 1.2 GHz Cortex-A53 (LTE model), 8 Çekirdekli 1.4 GHz (3G model)
- Chipset: Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (LTE model)
- Grafik İşlemci: Adreno 306 (LTE model)
- İşletim Sistemi: Android 5.0 Lollipop İşletim Sistemi
- Ram: 1 GB / 2 GB RAM (Sadece T-Mobile için)
- Dahili Hafıza: 8 GB / 16 GB (Sadece T-Mobile için) Dahili Bellek
- Ön Kamera: 5 Mega Piksel
- Arka Kamera: 13 Mega Piksel, 4128 x 3096 piksel, optik resim sabitleyici, lazer oto focus, çift-LED flash (LTE model)
- Pil: Li-Ion 3000 mAh Tümleşik Batarya
- Ebatlar: 154.3 mm x 79.2 mm x 9.6 mm
- Ağırlık: 163 g
- Renkler: Metallic Gümüş, Floral Beyaz
- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n, hotspot
- DLNA: –
- Hafıza Kartı: microSD kart ile harici bellek 128 GB’a kadar yükseltilebiliyor.
- Sensörler: Accelerometer, proximity
- GPS: A-GPS, GLONASS
- Veri Bağlantısı: 3G / 4G
- Bluetooth: Var – v4.1
- SIM: SIM Kart
LG G4 Stylus Satış Fiyatı:
LG G4 Stylus fiyatı ile ilgili yapılan açıklamalara bakıldığında ürünün ilk olarak yurt dışında €349’dan satışa sunulduğu anlaşılmaktadır. Telefonun Türkiye‘deki satış fiyatına baktığımızda ise yaklaşık 1.000 TL’den satıldığı görülmektedir. Ürünün elektronik marketlerde (teknosa, vatan, bimeks, gold, mediamarkt, vb), online satış sitelerinde (n11, hepsiburada, gittigidiyor, vb.) ve GSM operatörleri (Avea, Vodafone, Turkcell) tarafından da satışa sunulması beklenmektedir.
LG G4 Stylus, özellikleri, inceleme videosu ve fiyatı ile ilgili merak ettiğiniz hususları, fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Bunun için sayfanın alt bölümünde yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları değerlendirildikten sonra onaylanarak sayfamızda yayınlanmaktadır.
Hafiza alani çok kötü 2 yada 3 uygulama tek yükliyebilirsiniz.Pil ömrü uzun kasma olmuyor ama bazen uygulama kendi kendine kapaniyor hafiza disinda genel olarak iyi kamerasi orta duzey hafiza o kadar kötü müzik bile indiremiyorum fotograflarimi silmek zorunda kaliyorum telefonun tek iyi yönü pil ömrü uzun samsung s3 mininin bile hafizasi daha iyidi bu berbat
telefonu herkez kotulemış ama bende kullanıyorum ve bırsurude uygulama ındırdım hıc bı problem yok abartmayın lutfen
Kaç TL ye aldın
6.0.1 kullanıyosanız bu telefon bi işe yaramaz. versiyon düşürmeyii deneyin ilk açılışta lolipopla gelen sürümü güncellemeyin. 6.0.1 deneme bi sürümdür 02 gelmediği sürece güncelleme yapmayın.
Arkadaslar yaklasik 9 aydir lg g4 stylus telefonundan kullaniyorum telefon 2. Kattan assa dussun hic bir sey olmaz kadasi baya saglam ama ses kalitesi depolama alani berbat hele hergun biseyler sildikce depolama alani dolu diyor beni cildirtiyor onumuzdeki hafta yeni telefon aliyorum sukurler olsun eger kullanmayi dusunen varsa kesinlikle tavsiye etmem hele fotograf cekilmeyi seviyorsaniz oyun oynamayi sevoyorsaniz asla dusunmeyin bile…
lg g4 stylus kullaniyorum kamerasi sadece disarda gunes isiginda guzel cekiyo, netlik sifir karmaşık bi deseni cektiginizde busbulanik resmen lanet ettim telefona,kamera disinda pek bi sorun yok idare eder zaten indirimdeydi 750ye aldim ama pismanim keske samsung alsaydim onun kamerasi kullanan arkadaslarim var bin kat iyi gayet net.650 ye gidin samsung galaxy j2 alin daha iyi…pismanim…kamu spotu
dokunmatik sıkıntılı, mesaj yazmak çok zor, vodafonluyum internet yavaş olsa dua eder hale geldim çünki internet hiç bağlanmıyor, şarzdayken kullanırsanız mangal gibi ısınıyo, kalemine gelince olmasa daha iyiydi çünki rezillik arkadaşlarım aa kalemimi var diye alıyo kalemi görmüyor çoğu zaman ekran,, ve son bomba,,, ben alalı iki ay oldu şimdiden başladı ekrana iki kere vurunca açılan telefon beş altı kere girişmeden açılmıyor…
BENDEN SİZE ÖNERİ; ALMAYIN ALDIRTMAYIN, Bana kimse böyle demedi deseler ALMAZDIM.
-İyi günler…
Valla ben alalı 1 ay olucak hiçbir sıkıntısını görmedim h542tr modelini aldım dokunmatik yağ gibi internet yavaş değil ama çokta hızlı değil şarjdayken kullandığımda aşırı bi ısınma görmedim kalemi bi note serisi kadar kaliteli değil ama iş görüyor ekrana 2 kere tıklayınca gayet rahat açılıyor telefona çamur atmayalım lütfen
dört aydır kullanıyorum fakat hiç bişe yüklemedgm halde sürekşi bellek dlu dio tavsiye etmem.. illada lg diyorsanız g2 g3 alın . parasınınhaketmiyor .ses kalites dışında beğenmedim ses hoparlor sistemide samsung ve sonylerde bile yok ..
Arkadaslar bende yaklasik 2aydır bu cihazi kullaniyorum soylemek istedigim bisey var. Vodafonda internet baglantisi sık sık kesiliyo o yuzden bu telefonu alinca turkcele gecin orda hicbi sıkıntı olmuyo benden soylemesi…
birader ben alalı 1 ay cihazdan gayet memlunum performans oldukça iyi oyunlarda olsun diğer sosyal ağlarda sıkıntı görmedim herkes kötülemiş cihazı böyle birsey yok veri bağ. oldukça iyi ve normal hattım turkcell
şarj oranı oldukça iyi
Telefon hicbir yerde çekmiyor hangi hatti kullanirsaniz kullanin. Interneti gectim telefon cekmiyor. Evim üçüncü katta gayet havadar deniz kenari bir yerde telefonun cekmeme ihtimali hic yok. Ama ne zaman arasalar ulasilamiyorum. Hayatimda gordugum en kotu telefon general mobile bile bundan daha iyi
kesinlikle almayın paranıza yazık arkadaslar.alalı 3.haftam ve kasmaya basladi.kamerasi guzel ama hizi berbat ve mobil veri cok yavas facede 2 saate duvari guncelliyor..
abartma be kardeş
Lg g4 stylus a kamera özellileri gelse daha iyi olur
bende bu telefonu almak istiyorum, bazı yorumlar beni korkuttu. çok oyun oynayan bir değilim ancak yinede aklımda soru işaretleri oluştu. Ayrıca 4,5 G ye uyumlu mu bu telefon
Uyumlu degil
Bu telefondan aldim gecen migrostan sakin almayin mobil veride cok yavas internete girmiyoo
LG G4 stylus kullanıyorum suan ama bir türlü sessiz moda alamıyorum nasıl yapılıyor
Bence mükemmeelll
Merhaba bu telden almak istiyom hafızada sorun olur mu?
Arkadaslar mobil veri baglantisinda inanilmaz bi yavaslik var 144p video donuyo wi-fi de sorun yok bi yardim etseniz sorunj bilen varsa
Ayarlardan baglabti hizini yukselt 3G yi falan accikmi bak
Arkadaslar telefonu kullaniyorum ne donma nebaskabi sikinti yasiyorum.
Tek sikintim sistem hafizasi birseyler indirmeye kalktigimda yer yok demesinden bikdim 32 gb kart takili resimler videolar onda ama sistemi birturlu dahili hafizayi ondirilenleri karta yapsin istiyorum olmuyo yolunu bilen varsa sevinirim
Arkadaslar bn bugun bu cep telefonu ndan siparis verdim aliyimmi yoksa onereceginiz cep telefonu varmi banq yorumlari okuyunca telefon bana ters geldi ne yapayim sizce
Siparişi acil iptal et yada internetten ettiyseniz elinize gelsin burada yazılanlar gerçek mi kendiniz gorun gerçekse (ki gerçek) iade edersiniz.
Ben bu telefonu alalı 4-5 ay oldu hafızası yeterli gelmediği için 8 gb kart aldım ama hala depolama alanı azalıyor diyo ve hiçbir güncelleme yapmiyo ne yapmalıyım yardımcı olur musunuz?
şebeke sorununuz varmı acaba ? ve hattınız nedir ?
Benim telefonumda oyle nutfen ne yapmam gerektiyini bildirirmisiniz
Kaldir at tek cagresi bu ayni sey bende de oldu birtullu duzelmiyo
ARKADASLAR PARASINI SEVEN BU CIHAZI SAKIN ALMASIN MOBIL VERI HIZI COK DÜŞÜK 3 DEFA SERVISE YOLLADIM YAZILIM YUKLEDILER AMA NAFILE LUTFEN ARKADASLAR PARASINI SEVEN ALMASIN
hattın ne ?
İnternette lg g4 stylus hatali mi diye aratabilirsiniz mobil veriden sikayetciyseniz
shiftdelete.net/turkiyedeki-lg-g4-stylus-lar-hatali-mi-67305
Mobil veri bagantisinda sorun yasayanlar ustteki haberi inceleyebilir.
Berbat internet cekmiyor vodafone da bile
Pazar günü lg g4 stylus aldim her seyi cok iyi kulannimi rahat falan ama monil verisi cok yavaş mobik verim gec aciliyo mesajlarim gec gidiyi bana gelen mesajlar gec geliyo bunun hakkinda bir bilgiye sahip olan var mı ? Sizi. Telefonlarda da bu sorun var mı
Kamerasi benim hic hosuma gitmedi 16 mp ama sanki 3 mp gibi cekiyo sanirim benim tlfnda teknik bi ariza diye dusunuyorum pazartesi servisine goturecegim bakalim ne olacak..
merhaba benim telefonum da öyle nedenini bulursanız lütfen yazın
Arkdaşlar ben lg g4 stylus almayı düşünüyorum sizce alımmı ? Cevap verirseniz sevinirim.
Yaklaşık 3 aydır kullanıyorum. 4-5 defa düşürdüm tek çizik bile yok. Tek sıkıntı hafızası onu da 16 gb bi sd kart ( en fazla 25 lira ) yaparsanız halloluyor. Donma falan yok. Tavsiye ederim
peki veri hızı nasıl? bende alıcamda tavsiye edermisin ?
Abi bu lg g4 ler hepmi kore mali bnm kafama o takiliyo ya ilrde sikinti yasatrmi
Almayi duşunuyorum bugun baktim ilk gorunus olarak cok hosuma gitti. Ancak yorumlar urkutucu. Hafizasi bu kadar kotu mu ya?
Sd kart alırsan sıkıntı yok
LG G4 Stylus (LG H542TR) telefonunda mobil veri sıkıntısı bulunmaktadır ve bu sıkıntıyı yaşayan birçok insan vardır. Bu telefon modelinde kronik sorun mevcuttur, ancak firma herhangi bir açıklama veya güncelleme yapmamaktadır. Ben de 3 ay önce aldım ve mobil veri kullanırken sık sık internet kesintisi yaşanmakta ve 2-3 dakika bağlanamamaktayım. Onun dışındaki özellikleri iyi, ancak mobil veriyi kullanmadan bir işlevi yok telefonun benim için. Bu yüzden değişim talep edeceğim ve gerekli mercilere şikayet başvurumu yapacağım.
arkadaşlar bu telefon bazı yerlerde 8mp bazı yerlerde 13mp ana kamera gözüküyor doğrusu nedir acaba alan arkadaşlar bilgi verirse sevinirim
Bu telefonun iki modeli var. Birinin kamerası 8 mp birinin 13 mp.
telefonun kamera kısmından ayarlar kısmına girersen sana iki seçenek gelicek hd ve full hd birisi şarzı az kullanıp 8mp lik çekim yapıyo ki başta öyle çıkıyo unu eğer fhd yaparsan düzelir.ben telefonu öneririm herkese çok iyi ve kullanışlı bir telefon.
Arkadaşlar alalı 5 hafta oldu telefonda hiçbir skntı yok pili çok iyi çizilmelere dayanklı tel 2. Kattan düştü kılıfıyla beraber telde çizik bile yok şiddetle tavsiye ediyorum önceki telim s5 di bin kat daha iyi bu tavsiye ederim he bide bu oyun donuyo falan dyolar korkmayn o donan diyende nasl kullanyosa teli artk bende hiç donmuyo alın derim
LG G4 H542 Stylus modelini aldım öncelikle 13mp çift led flaş ve lazer focusla kamerası fiyatına göre oldukça iyi 1 gb ram beni korkutuyordu ancak işlemcisi sayesinde ram ile ilgili hiç bir sorun yaşamadım ikincisi sadece oyun oynarken arka planda başka bir program çalıştırmazssam en iyi oyunlarda bile kasma yasamıyorum he çokmu mükemmel hayır ama 2000 tl yerine 900 tl ye aldıgınız telefonlada aynı oyunu zevkle oynayabildiğinizi söyleyebilirim. ve arayüzü mükemmel arkadaşlar sadece tek bir sorun var 8 gb bellek bunun 4 ünü telefon kullanıyor bize 4 gb kalıyor iyi bir sd kart almassanız hafıza problemi yaşarsınız onun haricinde gönül rahatlığıyla bence alabilrisiniz ben hafıza dışında memnunum 900 tl ye aldım bana fazlasıyla yetiyor.
Ya alalı 5 gün oldu. Suana kadar bi sorun yok gibi. Ama arkadaşlar yaa, yorumlariniz beni cok korkuttu. :((
Bu beş para etmez yazıklar olsun LG ye . Bellek yetersiz ve hiçbir uygulama güncellenmiyor. Veri silmekle mi uğraşacağız. Ayrıca çok kasıyor arayüzleri berbat uygulamadan sayfaya açana kadar kanser ediyor insanı.
Ya gerçekten çok mu kötü??
Hicbir sknti yok bnde yeni aldım mobil veride net yavasliyo sanki ama oda sanirsam hattin cekimnden hafici olarak güzel
Alalı 1 hafta bile olmadı tl çok yavaş ćok kasmaya başladı sadece kesinlikle almayı düşünmeyin bu fiyata güzel başka tl bulunur
mesela gm discovery air 2 gb ram modeli alınabilir ve bundan kat kat daha iyi 😉
arkadaşlar merhaba ben 1 yıldır sony xperia Z2 kulanıyorum..daha iyisi yok.. bu kadar.. bye
ön kamerası nasıl
Hafizasi cok dusuk. Telefon cok kasiyor donuyor vs. Satmayi dusunuyorum ve tavsiye etmiyorum
aldım çok güzel alll çoook güzel oyun oynuyosan kamera çekiyosan büyükbir ekran istiyosan ve dijital kamera istersen ve pil ömrü bunu al derim
g4 stylus 8 gb,16gb sd kart aldım taktım tanıtamadım,yardımcı olurmusunuz
Karemasi nasıl arkadaşlar
Arkadaşlar, telefon ile 3.haftadayım. Daha önce de yazmıştım. Ram beni tedirgin ediyor diye.. Kullandığım süre içerisinde yaptığım gözlemlere de dayanarak söylüyorum. Bu telefonun Türkiye’de iki sürümü mevcuttur. Biri 4 çekirdekli işlemciye sahip, diğeri 8 çekirdekli. Bendeki de 8 çekirdekli. İşlemci performansı ve telefon yazılımı ram eksikliğini optimize ediyor. Yapılan işlem ve uygulamaların ara yüzlerini ramda tutuyor. Bu yüzden performansa yansıyan bir durum yok. Ayrıca ilk yorumumda da söyledim şimdi de söylüyorum, bu telefonun sağlamlığı hissediliyor. Elime bir samsung aldığımda kasadaki sağlam ve tokluk hissi ile dağlar kadar fark var. Telefonu bence yerin dibine batırmadan evvel iyi araştırın derim arkadaşlar. Bu kadar kötülüyorsunuz da mesela zenfone 6 dediğiniz telefon 2 çekirdekli. Siz hiç pentium 4 ile i7 yi mukayese edebilir misiniz? Ayrıca bazı şeyler ticari politikaya dayanıyor. Firma satış sonrası ürün desteğini çektiği zaman raminiz işlemciniz ne olursa olsun kar etmez. Artı parantez telefonda oyun performansı arıyorum diyenler olursa onlar daha ince eleyip sık dokuyabilirler.
Kardeşim meraba bende g4 staylus almayıdusunuyorum diger yorumlar gozumu korkuttu tabsiye edermisin
900 tl ye aldım her kuruşunu hak ediyor kalemi var çok kullanışlı darbelere çizilmelere karşı çok dayanıklı tavsiye ederim
2 haftadir g4 stylus kullaniorum. Bundan onceki telefonum asus zenfone6 idi onunla kiyaslanmaz bile aldigima binkere pismanim rami beni korkutuyodu tabi hafizasida korktugum basima geldi malesef. Oyun oynamam sadece internet face filan. Ama hic memnun degilim almayin arkadaslar bu paraya baska alin. Yillarca lg kullandim ama bukadar kotusunu yapacaklarini dusunmemistim.
Cihazi 1 haftadır kullanıyorum. Tamamen temel ihtiyaçlara yönelik kullanım durumum var benim. Internet, iletişim vs.. Zaten acil telefon ihtiyacı hasıl olduğundan dolayı almıştım. Bu anlamda kullanmak için bana göre gayet iyi görünüyor şimdilik. Muadillerine göre ön plana çıkan özelliği 3000 mAh pili ve 5.7 inc ekranı. Sadece iş amaçlı kullanım için iyi olduğunu düşünüyorum. Beni tedirgin eden sadece 1 gb lik ram ve Kore malı olması idi.. Fakat kasa yapısı Samsung lara göre daha sağlam olduğunu söyleyebilirim. Sağlamlık konusunda boy ölçüşemezler. Ram olayında da herhangi bir problem yaşamadığım halde hala tedirginliğim devam etmekte. Oyunla kesinlikle işim olmuyor ama ilerde beni üzer mi bilemiyorum. Bir artısı da ısınmaması. Telefonda ısınma sorunu yok. İyi bir iş telefonu olduğunu söyleyebilirim.
Hafızası en azından 16 gb olmalıymış kullanıyorum güzel telefon fakat hafızanın yarısından fazlasını kullanıyor geriye bir şey kalmıyor
Arkadaşıma aldık, çok güzel, bende alacağım.
bence buradan kullanıcı yorumlarına bakarak telefon alma. telefon incelemesi yapan bazı kanallar var youtube de gir oradan cihazın incelemesine bak. daha sora gidip cihazı kendin incelersen daha net bir fikir oluşur kafanda.
LG G4 Stylus almak istiyorum ancak daha önce hiç LG kullanmadım, tavsiye eder misiniz? Birde bu telefonu eline alıp deneyen arkadaşlar yorum yaparsa sevinirim.
Oncelikle merhaba lg g4 stylus telefonu aldim ve kullaniyorum mukemmel bir telefon kullanmani tavsiye ederim.
arkadaşım yorumlara aldanma yok kasıyor yok vs vs kesinlikle katılmıyorum çünkü tlf kullandım…. bence tlf’nun tek bir sıkıntısı var oda…
özelliklerinde 5 Mega Piksel
•Arka Kamera: 13 Mega Piksel, 4128 x 3096 piksel, optik resim sabitleyici, lazer oto focus, çift-LED flash
olmasına rağmen kamera çok net değil.
Şunuda ekleyim kamera çok net değil derken yanlış anlaşılmasın verilen özelliklere bakarak bunu söyledim çünkü oldukça yüksek performans bekledim…
kamera çekimi oldukça net foto ise çekim yapıldıktan sonra ayarlardan netleştiriliyor…almak isteyenlere tavsiye ederim…
lg g4 stylus türkiyeye ne zaman gelecek 2 moselimi gelecekmi?