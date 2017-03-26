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LG Full HD 80 cm IPS Ekran

Bim‘de LG Full HD 80 cm IPS Ekran 31 Mart 2017 Cuma gününden itibaren satışa sunuluyor. Full HD ekran çözünürlüğü sayesinde harika renk doğruluğu, kontrast. Bu ekrana sahip olmanız halinde “Titreşim Engelleme” ve “Okuyucu Modu” oldukça işinize yarayacak. Bu özellikler sayesinde gözleriniz zararlı mavi ışıktan korunacak ayrıca titreşim seviyesi düşürülerek görüş rahatlığınız da artacak. Enerji tasarrufu konusunda oldukça iyi bir noktada olan bu ürün “Süper Enerji Tasarrufu” modu ile görüntü kaybı olmaksızın parlak görüntü sunabiliyor. Bildiğimiz LED ekranlara nazaran hem enerji tasarruf yapacaksınız hem de en iyi görüntü kalitesini alacaksınız. Sayfamızda bu ürünle ilgili bir kutu açılışı ve montaj videosu yer almaktadır.

LG 32MN58HM Full HD 80 cm IPS Ekran Özellikleri:

Ürün Kodu: 32MN58HM

Görüntü Oranı: 16:9

Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel (Full HD)

Ebatlar: 726.6 x 204.8 x 491.9 (ayaklı olarak)

Parlaklık: 250 nit

HDMI Giriş: Var – 2 adet

USB Giriş: Var – 2.0

Hoparlör Speaker: 5W x 2

Titreşim Engelleme: Var – Flicker Safe

Okuyucu Modu: Var – Reader Mode

Media Player: Var – Divx HD player (USB Media Player)

Motion Eye Care: Var

Enerji Tasarrufu: Var

Garanti: 2 yıl

Bim’de Satılan LG 32MN58HM Full HD 80 cm IPS Ekran Fiyatı Nedir?

Bim marketlerinde belirtilen tarihten itibaren satışa sunulacak olan LG 32MN58HM Full HD 80 cm IPS Ekran‘a 949 TL peşin fiyatla sahip olabileceksiniz. Axess ve Worldcard sahipleri bu ürünü peşin fiyatına 6 taksitle satın alabilecek. Cihaz 2 yıl süreyle garanti kapsamında olacak. Cihazla ilgili yorumlarınızı ve merak ettiğiniz hususları altta yer alan yorum formunu kullanarak bizlere gönderebilirsiniz.

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