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Lenovo Vibe P1m inceleme Videosu, Özellikleri, Satış Fiyatı ve Yorumlar:

Lenovo Vibe P1m, Berlin’de yapılan IFA 2015 fuarında resmen tanıtıldı. 4000 mAh’lik bataryası olan Lenovo‘nun yeni telefonu, OneKey Power Saver özelliği ile kullanıcılarına uzun ömürlü bir pil sunuyor. 4 çekirdekli 1.0 GHz Cortex-A53 64Bit işlemciye (Mediatek MT6735P) sahip olan bu yeni telefon 2 GB RAM ve 16 GB dahili bellek / hafıza ile karşımıza çıkıyor. Harici bellek / hafızası microSD kart kullanılarak 32 GB’a kadar yükseltilebilen Lenovo Vibe P1m Android 5.1 Lollipop işletim sistemi yüklenmiş olarak satışa sunulacak. Lenovo Vibe P1m‘in 4000 mAh’lik bir tümleşik bataryası ve 5,0 inç’lik IPS ekranı bulunuyor. Sayfamızda yayınlanan Lenovo Vibe P1m inceleme videosu (İngilizce) ile ürün hakkında bilgi sahibi olmanız mümkündür. Telefonun diğer teknik özellikleri ve satış fiyatı ile ilgili bilgilere ilerleyen satırlarda ulaşabilirsiniz.

Lenovo Vibe P1m Teknik Özellikleri:

Lenovo Vibe P1m özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda olduğu gibidir:

Ekran: 720 x 1280 piksel, 5.0 inç IPS ekran

720 x 1280 piksel, 5.0 inç IPS ekran İşlemci: 4 çekirdekli 1.0 GHz Cortex-A53 64-bit CPU

4 çekirdekli 1.0 GHz Cortex-A53 64-bit CPU Chipset: Mediatek MT6735P

Mediatek MT6735P İşletim Sistemi: Android 5.1 Lollipop İşletim Sistemi

Android 5.1 Lollipop İşletim Sistemi Ram: 2 GB

2 GB Dahili Hafıza: 16 GB Dahili Bellek

16 GB Dahili Bellek Ön Kamera: 5 MP selfie kamerası

5 MP selfie kamerası Arka Kamera: 8 MP, 3264 x 2448 piksel, oto focus, LED Flaş

8 MP, 3264 x 2448 piksel, oto focus, LED Flaş Pil: Li-Po 4000 mAh tümleşik batarya

Li-Po 4000 mAh tümleşik batarya Ebatlar: 141 mm x 71.8 mm x 9.3 mm

141 mm x 71.8 mm x 9.3 mm Ağırlık: 148 g

148 g Renkler: Siyah, İnci Beyazı

Siyah, İnci Beyazı Wi-Fi: 802.11 b/g/n, hotspot

802.11 b/g/n, hotspot Hafıza Kartı: microSD kart ile harici bellek 32 GB’a kadar yükseltilebiliyor

microSD kart ile harici bellek 32 GB’a kadar yükseltilebiliyor Sensörler: Accelerometer, compass, parmak izi okuyucu

Accelerometer, compass, parmak izi okuyucu GPS: A-GPS

A-GPS Veri Bağlantısı: 3G / 4G (LTE)

3G / 4G (LTE) Bluetooth: Var – v4.1

Var – v4.1 SIM: Micro-SIM kart (Çift SIM kartlı)

Lenovo Vibe P1m Satış Fiyatı:

Lenovo Vibe P1m fiyatı ile ilgili yapılan ilk açıklamaya göre yeni telefon, yurt dışında Eylül ayı ortalarında $160’dan satışa sunuldu. Lenovo Vibe P1m Türkiye‘deki satış fiyatı ise yaklaşık 740 TL olup, elektronik marketlerde (teknosa, vatan, bimeks, gold, mediamarkt, istanbul bilişim, vb), online satış sitelerinde (kliksa, n11, hepsiburada, gittigidiyor, vb.) ve GSM operatörleri (Türk Telekom, Vodafone, Turkcell) tarafından da satışa sunulmuştur.

Lenovo Vibe P1m, teknik özellikleri, inceleme videosu ve satış fiyatı ile ilgili düşüncelerinizi bizlere iletebilirsiniz. Bunun için sayfanın alt bölümünde yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları değerlendirildikten sonra onaylanarak sayfamızda yayınlanmaktadır.

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