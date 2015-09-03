Lenovo Vibe P1m inceleme, Özellikleri ve Satış Fiyatı
Lenovo Vibe P1m inceleme Videosu, Özellikleri, Satış Fiyatı ve Yorumlar:
Lenovo Vibe P1m, Berlin’de yapılan IFA 2015 fuarında resmen tanıtıldı. 4000 mAh’lik bataryası olan Lenovo‘nun yeni telefonu, OneKey Power Saver özelliği ile kullanıcılarına uzun ömürlü bir pil sunuyor. 4 çekirdekli 1.0 GHz Cortex-A53 64Bit işlemciye (Mediatek MT6735P) sahip olan bu yeni telefon 2 GB RAM ve 16 GB dahili bellek / hafıza ile karşımıza çıkıyor. Harici bellek / hafızası microSD kart kullanılarak 32 GB’a kadar yükseltilebilen Lenovo Vibe P1m Android 5.1 Lollipop işletim sistemi yüklenmiş olarak satışa sunulacak. Lenovo Vibe P1m‘in 4000 mAh’lik bir tümleşik bataryası ve 5,0 inç’lik IPS ekranı bulunuyor. Sayfamızda yayınlanan Lenovo Vibe P1m inceleme videosu (İngilizce) ile ürün hakkında bilgi sahibi olmanız mümkündür. Telefonun diğer teknik özellikleri ve satış fiyatı ile ilgili bilgilere ilerleyen satırlarda ulaşabilirsiniz.
Lenovo Vibe P1m Teknik Özellikleri:
Lenovo Vibe P1m özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda olduğu gibidir:
- Ekran: 720 x 1280 piksel, 5.0 inç IPS ekran
- İşlemci: 4 çekirdekli 1.0 GHz Cortex-A53 64-bit CPU
- Chipset: Mediatek MT6735P
- İşletim Sistemi: Android 5.1 Lollipop İşletim Sistemi
- Ram: 2 GB
- Dahili Hafıza: 16 GB Dahili Bellek
- Ön Kamera: 5 MP selfie kamerası
- Arka Kamera: 8 MP, 3264 x 2448 piksel, oto focus, LED Flaş
- Pil: Li-Po 4000 mAh tümleşik batarya
- Ebatlar: 141 mm x 71.8 mm x 9.3 mm
- Ağırlık: 148 g
- Renkler: Siyah, İnci Beyazı
- Wi-Fi: 802.11 b/g/n, hotspot
- Hafıza Kartı: microSD kart ile harici bellek 32 GB’a kadar yükseltilebiliyor
- Sensörler: Accelerometer, compass, parmak izi okuyucu
- GPS: A-GPS
- Veri Bağlantısı: 3G / 4G (LTE)
- Bluetooth: Var – v4.1
- SIM: Micro-SIM kart (Çift SIM kartlı)
Lenovo Vibe P1m Satış Fiyatı:
Lenovo Vibe P1m fiyatı ile ilgili yapılan ilk açıklamaya göre yeni telefon, yurt dışında Eylül ayı ortalarında $160’dan satışa sunuldu. Lenovo Vibe P1m Türkiye‘deki satış fiyatı ise yaklaşık 740 TL olup, elektronik marketlerde (teknosa, vatan, bimeks, gold, mediamarkt, istanbul bilişim, vb), online satış sitelerinde (kliksa, n11, hepsiburada, gittigidiyor, vb.) ve GSM operatörleri (Türk Telekom, Vodafone, Turkcell) tarafından da satışa sunulmuştur.
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Ekran görüş açısı 10-15 dereceden sonra kötü özellikle siyah ton negatifleşiyor. Ekran dokunma hassaslığı kötü, klavyeye kuvvetli temas yapmak zorunda kalınıyor. Sayfa içeriği fazla sitelerde tepki süresi gecikiyor bu durum şebeke internet bağlantısı kullanan tüm programlarda var. Accerelometer hatalı kalibrasyonla düzelmiyor. Pusula sensörü yok.
@ alperen 4.5 g yi destekler ama, modeminin cat 6 yada üstü olması gerek yüksek hızlı veri transferi yapabilmesi için.
burdan görebilirsin desteklediğini ama dediğim gibi modemin modeli hakkında hiç bir bilgi yok.
teknosa.com/urunler/125071712/lenovo-vibe-p1m-siyah-akilli-telefon#product-features
Lenovo VIBE P1m telefonda bulunan 4G özelliği yeni çıkacak olan 4.5G özelliğini de destekliyor mu??