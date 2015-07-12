Lenovo P70 inceleme, Özellikleri ve Satış Fiyatı
Lenovo P70 Cep Telefonu inceleme Videosu, Özellikleri, Satış Fiyatı ve Yorumlar:
Lenovo P70‘in en öne çıkan özelliği 4000 mAh’lik bataryası. 3 güne varan pil ömrü ile P70, batarya canavarı diğer akıllı telefonların bir adım önüne geçiyor. 8 Çekirdekli 1.7 GHz Cortex-A53 işlemciye sahip olan telefonun chipseti ise Mediatek MT6752. 2 GB RAM ve 16 GB dahili bellek / hafızası olan telefonun harici bellek / hafızası microSD kart kullanılarak 32 GB’a kadar yükseltilebiliyor. Lenovo P70‘in ön kamerası 5 MP, arka kamerası (ana kamera) ise 13 Mega Piksel. Android 4.4 KitKat işletim sistemi yüklenmiş olarak satışa sunulan telefonun inceliği 8.9 mm, ağırlığı ise 149 g. Sayfamızda yayınlanan Lenovo P70 inceleme videosunu izleyerek telefonla ilgili derinlemesine bilgi sahibi olmanız mümkündür. Telefonun diğer teknik özellikleri ve Türkiye‘deki satış fiyatı ile ilgili bilgilere ilerleyen satırlarda ulaşabilirsiniz.
Lenovo P70 Teknik Özellikleri:
Lenovo P70 teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda olduğu gibidir:
- Ekran: 1280 x 720 piksel, 5.0 inç IPS HD ekran
- İşlemci: 8 Çekirdekli 1.7 GHz Cortex-A53
- Chipset: Mediatek MT6752
- Grafik İşlemci: Mali-T760MP2
- İşletim Sistemi: Android 4.4 KitKat İşletim Sistemi
- Ram: 2 GB
- Dahili Hafıza: 16 GB Dahili Bellek
- Ön Kamera: 5 Mega Piksel
- Arka Kamera: 13 Mega Piksel, 4160 x 3120 piksel, Oto Focus, LED Flaş
- Pil: Li-Po 4000 mAh Tümleşik Batarya
- Ebatlar: 142 mm x 71.8 mm x 8.9 mm
- Ağırlık: 149 g
- Renkler: Mavi
- Wi-Fi: 802.11 b/g/n, WiFi hotspot
- DLNA: –
- Hafıza Kartı: microSD kart ile harici bellek 32 GB’a kadar yükseltilebiliyor.
- Sensörler: Yer Çekimi, Yaklaşma, Işık
- GPS: A-GPS
- Veri Bağlantısı: 3G – 4G (LTE)
- Bluetooth: Var – v4.0
- SIM: Micro-SIM Kart (Çift SIM kartlı)
Lenovo P70 Satış Fiyatı:
Lenovo P70 elektronik marketlerde (teknosa, vatan, bimeks, gold, mediamarkt, vb) ve online satış sitelerinde (n11, hepsiburada, gittigidiyor, vb.) satışa sunulmuş olup GSM operatörleri (Avea, Vodafone, Turkcell) tarafından henüz satışı bulunmamaktadır.
- N11.com üzerinde en düşük satış fiyatı: 773 TL (KDV Dahil)
- Vatan Computer satış fiyatı: 799 TL (KDV Dahil)
Lenovo P70, teknik özellikleri, inceleme videosu ve satış fiyatı ile ilgili düşüncelerinizi bizlere iletebilirsiniz. Bunun için sayfanın alt bölümünde yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları değerlendirildikten sonra onaylanarak sayfamızda yayınlanmaktadır.
Açıkcası bende de var p70 ve çok memnunum 6 veya7 ay oldu hiç birşey olmadı.
4 Aylık p70 te batarya şişmesi oldu, ve batarya şişmesine bağlı telefonun gönyesi kaydı, arka kapağı çatladı, servise “ücret iadesi” isteğiyle gönderdiğimde bana tekrar kırık arka kapakla gönderdiler. Herhangi bir lenovo ürününü ücretsiz verseler yine istemem.
On gün kadar önce ben de Lenovo P70 aldım. Memnunum. Memnun olmadığım tarafı bataryası. Hiç de 4000 mah performansı göremedim telefonumda. Bundan önceki telefonum 5.5 ekran ve 2800 mah bataryaya sahipti. Kullanım süresi aynı. Ve batarya performansı da aynı. Lenovo P70 ile farklı şeyler yapmadığım halde neden daha uzun bir pil ömrü göremiyorum. Halbuki ikiye katlaması gerekiyordu. Benim lenovo P70’in bataryasında bir anormallik mi var? Lütfen aydınlatır mısınız. Selamlar
MediaTek işemci pil tüketimini arttırdığı için cihazın şarjı çabuk bitiyo