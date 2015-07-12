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Lenovo P70 Cep Telefonu inceleme Videosu, Özellikleri, Satış Fiyatı ve Yorumlar:

Lenovo P70‘in en öne çıkan özelliği 4000 mAh’lik bataryası. 3 güne varan pil ömrü ile P70, batarya canavarı diğer akıllı telefonların bir adım önüne geçiyor. 8 Çekirdekli 1.7 GHz Cortex-A53 işlemciye sahip olan telefonun chipseti ise Mediatek MT6752. 2 GB RAM ve 16 GB dahili bellek / hafızası olan telefonun harici bellek / hafızası microSD kart kullanılarak 32 GB’a kadar yükseltilebiliyor. Lenovo P70‘in ön kamerası 5 MP, arka kamerası (ana kamera) ise 13 Mega Piksel. Android 4.4 KitKat işletim sistemi yüklenmiş olarak satışa sunulan telefonun inceliği 8.9 mm, ağırlığı ise 149 g. Sayfamızda yayınlanan Lenovo P70 inceleme videosunu izleyerek telefonla ilgili derinlemesine bilgi sahibi olmanız mümkündür. Telefonun diğer teknik özellikleri ve Türkiye‘deki satış fiyatı ile ilgili bilgilere ilerleyen satırlarda ulaşabilirsiniz.

Lenovo P70 Teknik Özellikleri:

Lenovo P70 teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda olduğu gibidir:

Ekran: 1280 x 720 piksel, 5.0 inç IPS HD ekran

1280 x 720 piksel, 5.0 inç IPS HD ekran İşlemci: 8 Çekirdekli 1.7 GHz Cortex-A53

8 Çekirdekli 1.7 GHz Cortex-A53 Chipset: Mediatek MT6752

Mediatek MT6752 Grafik İşlemci: Mali-T760MP2

Mali-T760MP2 İşletim Sistemi: Android 4.4 KitKat İşletim Sistemi

Android 4.4 KitKat İşletim Sistemi Ram: 2 GB

2 GB Dahili Hafıza: 16 GB Dahili Bellek

16 GB Dahili Bellek Ön Kamera: 5 Mega Piksel

5 Mega Piksel Arka Kamera: 13 Mega Piksel, 4160 x 3120 piksel, Oto Focus, LED Flaş

13 Mega Piksel, 4160 x 3120 piksel, Oto Focus, LED Flaş Pil: Li-Po 4000 mAh Tümleşik Batarya

Li-Po 4000 mAh Tümleşik Batarya Ebatlar: 142 mm x 71.8 mm x 8.9 mm

142 mm x 71.8 mm x 8.9 mm Ağırlık: 149 g

149 g Renkler: Mavi

Mavi Wi-Fi: 802.11 b/g/n, WiFi hotspot

802.11 b/g/n, WiFi hotspot DLNA: –

– Hafıza Kartı: microSD kart ile harici bellek 32 GB’a kadar yükseltilebiliyor.

microSD kart ile harici bellek 32 GB’a kadar yükseltilebiliyor. Sensörler: Yer Çekimi, Yaklaşma, Işık

Yer Çekimi, Yaklaşma, Işık GPS: A-GPS

A-GPS Veri Bağlantısı: 3G – 4G (LTE)

3G – 4G (LTE) Bluetooth: Var – v4.0

Var – v4.0 SIM: Micro-SIM Kart (Çift SIM kartlı)

Lenovo P70 Satış Fiyatı:

Lenovo P70 elektronik marketlerde (teknosa, vatan, bimeks, gold, mediamarkt, vb) ve online satış sitelerinde (n11, hepsiburada, gittigidiyor, vb.) satışa sunulmuş olup GSM operatörleri (Avea, Vodafone, Turkcell) tarafından henüz satışı bulunmamaktadır.

N11.com üzerinde en düşük satış fiyatı : 773 TL (KDV Dahil)

üzerinde : 773 TL (KDV Dahil) Vatan Computer satış fiyatı: 799 TL (KDV Dahil)

Lenovo P70, teknik özellikleri, inceleme videosu ve satış fiyatı ile ilgili düşüncelerinizi bizlere iletebilirsiniz. Bunun için sayfanın alt bölümünde yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları değerlendirildikten sonra onaylanarak sayfamızda yayınlanmaktadır.

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