Henüz Puan Verilmedi

Lenovo K6 Note İncelemesi

Lenovo K6 Note özellikleri ile göz dolduruyor. Yeni akıllı telefon 8 Çekirdekli (1.4 GHz ARM Cortex-A53 + 1.1 GHz ARM Cortex-A53) işlemci ile geliyor. Telefonda Qualcomm’un Snapdragon 430 chipseti bulunuyor. 5.5 inç’lik IPS LCD ekrana sahip olan cihaz 1080 x 1920 ekran çözünürlüğü ile karşımızda. 32 GB dahili bellek kapasitesine ve 3 GB RAM’e sahip olan cihaz 8.4 mm inceliğinde. Telefonda Li-Po 4.000 mAh’lik bir batarya tercih edilmiş.

Lenovo K6 Note 8 MP’lik ön 16 MP’lik arka kamera ile donatılmış. Cihazın harici hafızasını microSD kart ile 256 GB’a kadar yükseltmek mümkün. Cihazda Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi yüklü. Telefonda 4.5G desteği mevcut. LTE Cat.4 150/50 Mbps standartında mobil internet bağlantı seçeneği olan cihaz 169 gram ağırlığında. Web sayfamızda yayınlanan Lenovo K6 Note inceleme videosu izleyerek cihaz hakkında derinlemesine bilgi sahibi olabilirsiniz.

Lenovo K6 Note Özellikleri:

İşlemci: 8 Çekirdekli (1.4 GHz ARM Cortex-A53 + 1.1 GHz ARM Cortex-A53) CPU

8 Çekirdekli (1.4 GHz ARM Cortex-A53 + 1.1 GHz ARM Cortex-A53) CPU Grafik İşlemci: Adreno 505 GPU

Adreno 505 GPU Chipset: Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937

Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 Ekran: 1080 x 1920 (FHD) piksel, 5.5 inç, IPS LCD

1080 x 1920 (FHD) piksel, 5.5 inç, IPS LCD İşletim Sistemi: Android 6.0.1 Marshmallow

Android 6.0.1 Marshmallow Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 16 MP, oto focus, çift tonlu LED flaş

16 MP, oto focus, çift tonlu LED flaş Ebatlar: 151 x 76 x 8.4 mm

151 x 76 x 8.4 mm Ağırlık: 169 Gram

169 Gram Ram: 3 GB LPDDR3

3 GB LPDDR3 Dahili Hafıza: 32 GB dahili bellek

32 GB dahili bellek Renkler: Altın, Gümüş, Siyah

Altın, Gümüş, Siyah Pil: 4.000 mAh batarya

4.000 mAh batarya Wi-Fi: 802.11 b/g/n, hotspot

802.11 b/g/n, hotspot Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 256 GB

microSD kart ile max. 256 GB Bluetooth: Var – v4.2

Var – v4.2 Parmak İzi Okuyucu: Var

Var Sensörler: İvmeölçer, Jiroskop, Ortam Işığı, Yakınlık

İvmeölçer, Jiroskop, Ortam Işığı, Yakınlık SIM: Nano-SIM

Nano-SIM Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat.4 150/50 Mbps)

Lenovo K6 Note Fiyatı

K6 Note fiyatı ile ilgili yaptığımız incelemede telefonun Türkiye’de 1.144 TL civarlarında satılmakta olduğunu gördük. Bazı GSM operatörleri bu cihazı tarifeye ek ödeme seçenekleri ile satışa sunmuş durumda. Turkcell bayilerinde 1.299 TL (KDV Dahil Peşin) fiyat etiketi ile satışa sunulmuş olan telefonu avantajlı olarak satın almanız mümkün. Cihazla ilgili yorumlarınızı altta yer alan yorum formunu kullanarak bize iletebilirsiniz.

AMP

Lütfen Puan Verin: Puan Ver:

Facebook Yorumları

Yorum (Facebook hesabınız yoksa sayfanın sonundaki yorum formunu kullanınız)