Lenovo K6 Note özellikleri, incelemesi ve fiyatı
Lenovo K6 Note İncelemesi
Lenovo K6 Note özellikleri ile göz dolduruyor. Yeni akıllı telefon 8 Çekirdekli (1.4 GHz ARM Cortex-A53 + 1.1 GHz ARM Cortex-A53) işlemci ile geliyor. Telefonda Qualcomm’un Snapdragon 430 chipseti bulunuyor. 5.5 inç’lik IPS LCD ekrana sahip olan cihaz 1080 x 1920 ekran çözünürlüğü ile karşımızda. 32 GB dahili bellek kapasitesine ve 3 GB RAM’e sahip olan cihaz 8.4 mm inceliğinde. Telefonda Li-Po 4.000 mAh’lik bir batarya tercih edilmiş.
Lenovo K6 Note 8 MP’lik ön 16 MP’lik arka kamera ile donatılmış. Cihazın harici hafızasını microSD kart ile 256 GB’a kadar yükseltmek mümkün. Cihazda Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi yüklü. Telefonda 4.5G desteği mevcut. LTE Cat.4 150/50 Mbps standartında mobil internet bağlantı seçeneği olan cihaz 169 gram ağırlığında. Web sayfamızda yayınlanan Lenovo K6 Note inceleme videosu izleyerek cihaz hakkında derinlemesine bilgi sahibi olabilirsiniz.
Lenovo K6 Note Özellikleri:
- İşlemci: 8 Çekirdekli (1.4 GHz ARM Cortex-A53 + 1.1 GHz ARM Cortex-A53) CPU
- Grafik İşlemci: Adreno 505 GPU
- Chipset: Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937
- Ekran: 1080 x 1920 (FHD) piksel, 5.5 inç, IPS LCD
- İşletim Sistemi: Android 6.0.1 Marshmallow
- Ön Kamera: 8 MP
- Arka Kamera: 16 MP, oto focus, çift tonlu LED flaş
- Ebatlar: 151 x 76 x 8.4 mm
- Ağırlık: 169 Gram
- Ram: 3 GB LPDDR3
- Dahili Hafıza: 32 GB dahili bellek
- Renkler: Altın, Gümüş, Siyah
- Pil: 4.000 mAh batarya
- Wi-Fi: 802.11 b/g/n, hotspot
- Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 256 GB
- Bluetooth: Var – v4.2
- Parmak İzi Okuyucu: Var
- Sensörler: İvmeölçer, Jiroskop, Ortam Işığı, Yakınlık
- SIM: Nano-SIM
- Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat.4 150/50 Mbps)
Lenovo K6 Note Fiyatı
K6 Note fiyatı ile ilgili yaptığımız incelemede telefonun Türkiye’de 1.144 TL civarlarında satılmakta olduğunu gördük. Bazı GSM operatörleri bu cihazı tarifeye ek ödeme seçenekleri ile satışa sunmuş durumda. Turkcell bayilerinde 1.299 TL (KDV Dahil Peşin) fiyat etiketi ile satışa sunulmuş olan telefonu avantajlı olarak satın almanız mümkün. Cihazla ilgili yorumlarınızı altta yer alan yorum formunu kullanarak bize iletebilirsiniz.