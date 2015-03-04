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Lenovo A7000 Cep Telefonu inceleme Videosu, Özellikleri, Lenovo A7000 Fiyatı ve Yorumlar

Lenovo A7000, Barcelona’da yapılan MWC 2015 kongresinde tanıtıldı. Lenovo‘nun yeni akıllı telefonunun en öne çıkan özelliği Dolby Atmos adı verilen ses kalitesi. Üstün ses kalitesi sunan telefon 8 çekirdekli bir işlemciye sahip. Android 5.0.x Lollipop işletim sistemi yüklü olarak gelen yeni akıllı telefon 2GB Ram ve 8GB dahili bellek / hafızaya sahip olup akıllı telefonun harici bellek kapasitesi microSD kart kullanılarak 32 GB’a kadar yükseltilebiliyor. 5.5 in. IPS ekrana sahip olan Lenovo A7000 8 Mega Piksel arka kamera (ana kamera) ve 5 Mega Piksel ön kamera ile geliyor. 140 g ağırlığında olan telefon 2900 mAh Li-Po bataryaya sahip olup 2 farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak. Sayfamızda yer alan Lenovo A7000 inceleme videosu izleyerek yeni akıllı telefon ile ilgili detaylı teknik bilgi almanız mümkündür.

Lenovo A7000 Teknik Özellikleri:

Lenovo A7000 özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda olduğu gibidir:

Ekran: 720 x 1280 piksel, 5.5 inç IPS Ekran

720 x 1280 piksel, 5.5 inç IPS Ekran İşlemci: 8 Çekirdekli 1.5 GHz Cortex-A53

8 Çekirdekli 1.5 GHz Cortex-A53 Chipset: Mediatek MT6752m

Mediatek MT6752m Grafik İşlemci: Mali-T760MP2

Mali-T760MP2 İşletim Sistemi: Android 5.0.x Lollipop işletim sistemi

Android 5.0.x Lollipop işletim sistemi Ram: 2 GB

2 GB Dahili Hafıza: 8 GB Dahili Bellek

8 GB Dahili Bellek Ön Kamera: 5 Mega Piksel

5 Mega Piksel Arka Kamera: 8 Mega Piksel, 3264 x 2448 piksel, Oto Focus, LED flaş

8 Mega Piksel, 3264 x 2448 piksel, Oto Focus, LED flaş Pil: Li-Po 2900 mAh Batarya

Li-Po 2900 mAh Batarya Ebatlar: 152.6 mm x 76.2 mm x 8 mm

152.6 mm x 76.2 mm x 8 mm Ağırlık: 140 g

140 g Renkler: Onyx Siyah, İnci Beyazı

Onyx Siyah, İnci Beyazı Wi-Fi: 802.11 b/g/n, hotspot

802.11 b/g/n, hotspot DLNA: –

– Hafıza Kartı: microSD kart ile harici bellek 32 GB’a kadar yükseltilebiliyor.

microSD kart ile harici bellek 32 GB’a kadar yükseltilebiliyor. Sensörler: Accelerometer, proximity

Accelerometer, proximity GPS: A-GPS

A-GPS Veri Bağlantısı: 3G / 4G

3G / 4G Bluetooth: Var – v4.0

Var – v4.0 SIM: Micro-SIM Kart

Lenovo A7000 Fiyatı:

Lenovo A7000 fiyatı: Telefon yurt dışında yaklaşık 170 dolarlık fiyatı ile satışa sunulmuşken, Türkiye‘de 799 TL’lik fiyat etiketi ile raflardaki yerini aldı. Ürünün kısa süre içinde online satış sitelerinde (n11, hepsiburada, gittigidiyor, sahibinden, vb.), elektronik marketlerde (teknosa, vatan, bimeks, gold, mediamarkt, vb.) ve GSM operatörleri (Avea, Vodafone, Turkcell) tarafından satışa sunulması beklenmektedir.

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