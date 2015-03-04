Lenovo A7000 inceleme, Özellikleri ve Satış Fiyatı
Lenovo A7000 Cep Telefonu inceleme Videosu, Özellikleri, Lenovo A7000 Fiyatı ve Yorumlar
Lenovo A7000, Barcelona’da yapılan MWC 2015 kongresinde tanıtıldı. Lenovo‘nun yeni akıllı telefonunun en öne çıkan özelliği Dolby Atmos adı verilen ses kalitesi. Üstün ses kalitesi sunan telefon 8 çekirdekli bir işlemciye sahip. Android 5.0.x Lollipop işletim sistemi yüklü olarak gelen yeni akıllı telefon 2GB Ram ve 8GB dahili bellek / hafızaya sahip olup akıllı telefonun harici bellek kapasitesi microSD kart kullanılarak 32 GB’a kadar yükseltilebiliyor. 5.5 in. IPS ekrana sahip olan Lenovo A7000 8 Mega Piksel arka kamera (ana kamera) ve 5 Mega Piksel ön kamera ile geliyor. 140 g ağırlığında olan telefon 2900 mAh Li-Po bataryaya sahip olup 2 farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak. Sayfamızda yer alan Lenovo A7000 inceleme videosu izleyerek yeni akıllı telefon ile ilgili detaylı teknik bilgi almanız mümkündür.
Lenovo A7000 Teknik Özellikleri:
Lenovo A7000 özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda olduğu gibidir:
- Ekran: 720 x 1280 piksel, 5.5 inç IPS Ekran
- İşlemci: 8 Çekirdekli 1.5 GHz Cortex-A53
- Chipset: Mediatek MT6752m
- Grafik İşlemci: Mali-T760MP2
- İşletim Sistemi: Android 5.0.x Lollipop işletim sistemi
- Ram: 2 GB
- Dahili Hafıza: 8 GB Dahili Bellek
- Ön Kamera: 5 Mega Piksel
- Arka Kamera: 8 Mega Piksel, 3264 x 2448 piksel, Oto Focus, LED flaş
- Pil: Li-Po 2900 mAh Batarya
- Ebatlar: 152.6 mm x 76.2 mm x 8 mm
- Ağırlık: 140 g
- Renkler: Onyx Siyah, İnci Beyazı
- Wi-Fi: 802.11 b/g/n, hotspot
- DLNA: –
- Hafıza Kartı: microSD kart ile harici bellek 32 GB’a kadar yükseltilebiliyor.
- Sensörler: Accelerometer, proximity
- GPS: A-GPS
- Veri Bağlantısı: 3G / 4G
- Bluetooth: Var – v4.0
- SIM: Micro-SIM Kart
Lenovo A7000 Fiyatı:
Lenovo A7000 fiyatı: Telefon yurt dışında yaklaşık 170 dolarlık fiyatı ile satışa sunulmuşken, Türkiye‘de 799 TL’lik fiyat etiketi ile raflardaki yerini aldı. Ürünün kısa süre içinde online satış sitelerinde (n11, hepsiburada, gittigidiyor, sahibinden, vb.), elektronik marketlerde (teknosa, vatan, bimeks, gold, mediamarkt, vb.) ve GSM operatörleri (Avea, Vodafone, Turkcell) tarafından satışa sunulması beklenmektedir.
Lenovo A7000 ile ilgili fikirlerinizi ve değerlendirmelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu konu hakkında yorum yapmak için aşağıda yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları değerlendirildikten sonra onaylanarak sayfamızda yayınlanacaktır.
Lenovo a7000 almak istiyorum ama 799 tl yerine aynı modelin daha uygun fiyata bulabilirmiyiz
Lenovo a7000 aldım 4ay sonra klavye takımı sağ tarafı basılmıyor. Telefon çok güzel ancak arkadaşımızın dediği gibi bu telefonda görüntülü arama internet siz yok. Firmaya sorduğumda internetten program indirin dediler. Var olduğunu yazmissiniz dedim evet yazıyoruz satış stratejisi dediler. Şimdi bunu alanı salak yerine koyuyorlar herşey satana kadar
Telefonda birçok özellik olmasına rağmen internetsiz Görüntülü konuşmayı yapamıyorsunuz. Yedi sene önce aldığım telefonda bile vardı. Yapıyorsanız düzgün yapın. Satıyorsanız özelliklerini doğru yazın. Kısacası telefona itibar edecek bir durum yok.
Hangi telefonmuş 7 sene evvel Internetsiz görüntülü konusturan telefon cok merak ettim.
Yorum yaziyorsaniz bos yazmayin. Vaktinize yazik.
haci bende 2004 yılı nokia 6630 var onda bile görüntülü görüşme var araştırırsan ögrenirsin adam doğru diyo
Bu telefonu şiddetle tavsiye ediyorum. En iyi fiyat/performans ürünü olduğunu söyleyebilirim. Lenovonun birçok kişi tarafından beklenen 1,5 2 gün şarjı giden 4000 mAh kapasiteli p70 modelini almak için çok uğraştım fakat bulamadım. Sonrasında stoklara tekrar geleceğine emin olmadığım için A7000 almakta karar kıldım. Gerçekten her şeyde bir hayır var. Telefonda birkaç küçük eksik dışında yok yok. Dİğer akıllı telefonlara göre de batarya kapasitesi oldukça iyi (2900 mAh). Telefonda şuanlık yapamadığım tek şey görüntülü konuşma ki o da sanırım beni m hattımla ilgili bir durum. Gün içerisinde telefondan dizi izlememe, müzik dinleyip radyo açmama ve hatta oyun oynamama rağmen 1 günümü çıkardı şarjı. Kamerasının 8MP olması biraz aklımda soru işareti bırakmıştı ancak diğer 8MP olanlara göre gayet iyi fotoğraf çekiyor. Ön kameranın flaşının olmaması karanlıkta selfie çektirmiyor. Yani kameranın gece kalitesi biraz orta seviyede. Gündüzleri gayet güzel görüntü elde edilebiliyor. Şansınıza fabrika hatası olan bir ürüne denk gelmezseniz ısınma, donma, kapanma vs vs hiç bir sorunu yok. Son derece kullanışlı ve inanılmaz şık.
Son olarak, Dolby Atmos ses sistemine sahip tek akıllı telefon olması da bu telefonu özel yapıyor. HD ve Full HD filmleri bilgisayar ya da televizyon yerine telefonda izliyorum resmen acayip bir kalitesi var.
Şiddetle tavsiye ediyorum, 700 TL’ye 1000-1100 TL’lik telefonlara çok rahat kafa tutar.