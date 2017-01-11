Klavyeli Tablet Kılıfı 7″

Klavyeli Tablet Kılıfı 7″, A101 marketlerinde 19 Ocak 2017 Perşembe gününden itibaren satışa sunulacak. Yine aynı tarihlerde satışa sunulacak olan tablet için de kullanabileceğiniz bu ürünün özelliklerine gelin yakından bakalım. 7 inç büyüklüğünde tabletler için kullanılabilen bu ürün sayesinde yazılarınızı artık daha kolay bir şekilde yazabileceksiniz. Bu ürünü Android, Vista, XP, Windows 7 ve Windows 8 işletim sistemleri ile uyum içinde kullanmak mümkün. Peki bu kılıfı tabletinize nasıl bağlayacaksınız. Paylaşılan bilgilere yakından baktığımızda OTG ara kablosu ile MicroUSB port desteği ibaresi dikkat çekiyor. Bu bilgiden yola çıkarak tabletinizde OTG desteğinin olması gerektiğini söyleyebiliriz. Sayfamızda klavye destekli kılıfların nasıl çalıştığını anlatan bir inceleme videosu yayınlıyoruz. Katalogda ürünün markası ile ilgili bir bilgi paylaşılmadığı için kılıfın videoda yer alan ürün olup olmadığı hakkında bilgimiz yok. Ürünün özellikleri ve satış fiyatı hakkında detaylar aşağıda paylaşılmıştır.

Klavyeli Tablet Kılıfı 7″ Özellikleri:

Klavyeli Tablet Kılıfı 7″ özellikleri hakkındaki detaylar aşağıda listelenmiştir:

Tipi: Tabletler için klavye destekli özel kılıf

Tabletler için klavye destekli özel kılıf Boyut: 7 inç büyüklüğünde tabletler için uygun

7 inç büyüklüğünde tabletler için uygun Uyumluluk: Android, Vista, XP, Windows 7 ve Windows 8 işletim sistemleri ile uyumlu

Android, Vista, XP, Windows 7 ve Windows 8 işletim sistemleri ile uyumlu OTG Desteği: Var

Var Bağlantı: OTG ara kablosu ile MicroUSB port desteği

Klavyeli Tablet Kılıfı 7″ A101 Fiyatı Nedir? Kullanıcı Yorumları Nasıl?

Klavyeli Tablet Kılıfı 7″ fiyatı hakkında yaptığımız incelemede, kılıfın kampanya kapsamında 14,95 TL’den satışa sunulacağı anlaşılmaktadır. Bu tip ürünlerin piyasadaki fiyatlarına baktığımızda 10-25 TL fiyat bandından olduğu görülmektedir. Bu açıdan baktığımızda ürünün hesaplı olduğunu söyleyebiliriz. Konuyla ilgili değerlendirmelerinizi bizlere iletebilirsiniz. Kullanıcı yorumları için altta yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz. Ayrıca ürünle ilgili puanlama da yapabilirsiniz.

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