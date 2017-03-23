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Kırmızı iPhone 7 RED tanıtıldı. Fiyatı ile ilgili yapılan açıklamalara göre cihaz 4.299 TL’lik fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

iPhone 7 RED fiyatı ve sipariş tarihi ile ilgili açıklamalarda ürünün 24 Mart 2017 saat 18:01’den başlayarak siparişe açılacağı söyleniyor. Kırmızı iPhone 7‘nin, verilen siparişler neticesinde ne zaman kullanıcılara teslim edileceği henüz netlik kazanmış değil. Yapılan açıklamada iPhone7 4.299 TL, plus modeli ise 4.949 TL’den satışa sunulacağı belirtiliyor.

Yeni rengi ile ilgi çeken ve Product (RED) kategorisi altında satışa sunulan ürün Apple Store‘da listelenmeye de başladı. Kırmızı renkli iPhone 7 sadece rengiyle değil üstlendiği sosyal sorumluluk ile de dikkat çekmeyi başardı. Bu kategoride satılacak olan modellerden gelen gelirlerin bir miktarı, HIV/AIDS ile mücadele programlarına bağışlanacak. Yapılan açıklamaya göre bağışlar The Global Fund’a iletilecek.

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