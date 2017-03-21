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Kinetik Kum Nasıl Yapılır?

Kinetik kum nasıl yapılır? Çocukların oynamaktan çok keyif aldığı bu kumun ne olduğunu hep birlikte inceleyelim. Nedir bu kinetik kum denen şey. Slime‘dan sonra çocukların yeni eğlenceliği olan bu madde adından da anlaşılacağı gibi kumdan yapılıyor. Özellikle ilkokul ve ortaokul dönemindeki çocukların yeni eğlence kaynağı kumla oynayarak oldukça keyifli vakit geçiriyor. Kumun nasıl yapıldığını görmek için yukarıda yer alan videoya göz atabilirsiniz. Bu eğlencelik oyun malzemesinin temel ham maddesi ince kum. Malzeme listesi ile ilgili detaylar sayfamızın alt bölümünde paylaşılmıştır. Bu arada malzemeleri güzelce karıştırabilmek için yeterli büyüklükte bir kaba ihtiyaç var. Değerli minik kardeşlerimiz bu eğlencelik kumu yapmak için mutlaka büyüklerinizden yardım alın. Malzeme listesinde bulunmayan ve tehlikeli olduğu etiketlerinde açıkça ifade edilen ürünleri kullanmanız halinde ciddi sağlık sorunları yaşarsınız.

Kinetik Kum Nasıl Yapılır? Slime ile Yapılır mı?

Kinetik kum nasıl yapılır? sorunuza yanıt bulduk umarım. Şimdi çocukların oynarken keyifli vakit geçirdiği bu kumu slime ile yapılır mı? sorusuna yanıt verelim. Daha önce sıvı yapıştırıcı, şampuan, su, toz deterjan ve gıda/guaj boya kullanarak slime yapılışını sizinle paylaşmıştık. Yukarıda paylaşmış olduğumuz videoda da göreceğiniz gibi yapmış olduğunuz slime ve kumu birleştirerek oldukça elastik bir oyun malzemesi oluşturabiliyorsunuz. İhtiyaç duyduğunuz malzemeler ve slime yapılışı ile ilgili detaylara web sitemizden ulaşabilirsiniz. Lütfen tarifleri uygularken büyüklerinizden destek alınız. İçeriğini bilmediğiniz maddeleri birbirine karıştırmayınız.

Kinetik Kum Malzeme Listesi:

Kinetik kum nasıl yapılır? sorusuna cevap bulduk. Hadi gelin malzeme listesini gözden geçirelim. Detaylarını sizlerle paylaşmış olduğumuz bu tarifi evde uygulayabilmek için altta yer alan malzemelere ihtiyaç duyacaksınız. Eğer siz de bu eğlenceli kumdan yapmak istiyorsanız piyasadan kolaylıkla temin edebileceğiniz bu malzemeleri alarak eğlencelik kumdan yapabilirsiniz. İşte gerekli olan malzemeler:

Kum (ince kum yada renkli oyun kumu)

Mısır nişastası

Sıvı sabun

Su

Karıştırma kabı (yeterli büyüklükte)

Boya (guaj boya)

Lütfen kinetik kum yapmadan önce mutlaka büyüklerinizden yardım alınız. Büyüklerinizden yardım almadan yukarıda belirtmiş olduğumuz tarifi denemeyiniz. Kumun yapılışı ile ilgili sorularınızı ve merak ettiğiniz detayları altta yer alan yorum formunu kullanarak bizlere iletebilirsiniz.

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