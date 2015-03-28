Henüz Puan Verilmedi

Kenevir Yağı Kansere Çare mi?

Kenevir yağı‘nın kanser tedavisinde kullanıldığına dair haberler kanser hastalarına umut oluyor. Geçtiğimiz günlerde BBC’de yer alan haberde Sera isimli bir kanser hastasına yer verildi. Hastalığın 4. aşamasında olan Sera, vücudunun kemoterapiye yanıt vermediğini ve doktorların yapılacak başka hiçbir şey kalmadığını söylediğini belirtiyor. Kanser hastası olanların ölümü ve çocukları tarafından sonsuzluğa uğurlanmasına şahit olan Sera, bu durum karşısında üzüntüsünü gizleyemiyor. Bu kaçınılmaz sona her gün daha da yaklaştığını düşünen kanser hastası Sera, kenevir yağının kanser tedavisinde kullanıldığına dair duyumlar aldığını ve buna kayıtsız kalmadığını belirtiyor. Kenevir aslında yüzyıllardır ilaç olarak kullanılıyor, ancak günümüzde kötü ünü nedeniyle dünyanın bir çok yerinde ekimi yasak. Amerika Birleşik Devletlerinin birçok eyaletinde ise kenevir serbest. BBC’de yer alan haberde kenevir yağı ile kanseri yendiğini iddia eden bir Amerikalı hastaya mikrofon uzatılıyor. Hiçbir kemoterapi almadan sadece kenevir yağı ile tedavi olduğunu belirten hasta raporlarını da izleyenlerle paylaşıyor. Haberin videosunu yukarıda izleyebilirsiniz.

Kenevir Yağı Nasıl Elde Ediliyor?

Kenevir yağının kanser tedavisinde kullanılabileceği yönünde bir yargıya varılması için yeterince araştırma yapılmadığını belirten Onkologlar, bunun için ellerinde yeterince kanıt olmadığını iddia ediyor. BBC’nin haberinde ise bu konuda yapılmış çalışmalara yer verilirken birçok hastanın kenevir yağı ile tedavi olduğu belirtilirken, hiç de azımsanmayacak sayıda hastanın bu yolla sağlığına kavuştuğuna yer veriliyor. Kenevir yağının elde edilmesinin oldukça zor olduğu belirtilirken, halen birçok merdiven altı üretim yerinin olduğu ve üretimde kullanılan kimyasal maddelerin yasal olmadığı vurgulanıyor. Elde edilen kenevir yağı şırınga içinde muhafaza ediliyor ve bu şekilde satışa sunuluyor. Habere konu olan kanser hastası Sera‘da bu ürünü kullandığını belirtiyor. Ancak henüz kenevir yağının kansere çare olduğu yönünde yapılmış bir bilimsel çalışma bulunmuyor. Uzmanlar bu konuda bilimsel bir yargıya varmak için uzun süreli çalışmalar yapılması gerektiğini belirtiyor.

Kaynak: BBC

Kenevir yağı‘nın kanser tedavisinde kullanılması ile ilgili fikirlerinizi ve merak ettiğiniz hususları bizimle paylaşabilirsiniz. Bunun için sayfanın hemen altında yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları değerlendirildikten sonra onaylanarak sayfamızda yayınlanmaktadır.

Lütfen Puan Verin: Puan Ver:

Facebook Yorumları

Yorum (Facebook hesabınız yoksa sayfanın sonundaki yorum formunu kullanınız)