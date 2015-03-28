Kenevir Yağı Kanser Tedavisinde Kullanılabilir mi?
Kenevir Yağı Kansere Çare mi?
Kenevir yağı‘nın kanser tedavisinde kullanıldığına dair haberler kanser hastalarına umut oluyor. Geçtiğimiz günlerde BBC’de yer alan haberde Sera isimli bir kanser hastasına yer verildi. Hastalığın 4. aşamasında olan Sera, vücudunun kemoterapiye yanıt vermediğini ve doktorların yapılacak başka hiçbir şey kalmadığını söylediğini belirtiyor. Kanser hastası olanların ölümü ve çocukları tarafından sonsuzluğa uğurlanmasına şahit olan Sera, bu durum karşısında üzüntüsünü gizleyemiyor. Bu kaçınılmaz sona her gün daha da yaklaştığını düşünen kanser hastası Sera, kenevir yağının kanser tedavisinde kullanıldığına dair duyumlar aldığını ve buna kayıtsız kalmadığını belirtiyor. Kenevir aslında yüzyıllardır ilaç olarak kullanılıyor, ancak günümüzde kötü ünü nedeniyle dünyanın bir çok yerinde ekimi yasak. Amerika Birleşik Devletlerinin birçok eyaletinde ise kenevir serbest. BBC’de yer alan haberde kenevir yağı ile kanseri yendiğini iddia eden bir Amerikalı hastaya mikrofon uzatılıyor. Hiçbir kemoterapi almadan sadece kenevir yağı ile tedavi olduğunu belirten hasta raporlarını da izleyenlerle paylaşıyor. Haberin videosunu yukarıda izleyebilirsiniz.
Kenevir Yağı Nasıl Elde Ediliyor?
Kenevir yağının kanser tedavisinde kullanılabileceği yönünde bir yargıya varılması için yeterince araştırma yapılmadığını belirten Onkologlar, bunun için ellerinde yeterince kanıt olmadığını iddia ediyor. BBC’nin haberinde ise bu konuda yapılmış çalışmalara yer verilirken birçok hastanın kenevir yağı ile tedavi olduğu belirtilirken, hiç de azımsanmayacak sayıda hastanın bu yolla sağlığına kavuştuğuna yer veriliyor. Kenevir yağının elde edilmesinin oldukça zor olduğu belirtilirken, halen birçok merdiven altı üretim yerinin olduğu ve üretimde kullanılan kimyasal maddelerin yasal olmadığı vurgulanıyor. Elde edilen kenevir yağı şırınga içinde muhafaza ediliyor ve bu şekilde satışa sunuluyor. Habere konu olan kanser hastası Sera‘da bu ürünü kullandığını belirtiyor. Ancak henüz kenevir yağının kansere çare olduğu yönünde yapılmış bir bilimsel çalışma bulunmuyor. Uzmanlar bu konuda bilimsel bir yargıya varmak için uzun süreli çalışmalar yapılması gerektiğini belirtiyor.
Kaynak: BBC
Kenevir yağı‘nın kanser tedavisinde kullanılması ile ilgili fikirlerinizi ve merak ettiğiniz hususları bizimle paylaşabilirsiniz. Bunun için sayfanın hemen altında yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları değerlendirildikten sonra onaylanarak sayfamızda yayınlanmaktadır.
Bende yeni sipariş verdim Hollanda’dan bir tanıdık Casitas ile ordaki eczaneden alındı 10 ml % 10 olan şişesini aldık başlangıç olarak şişenin üstünde CBD oil yazıyor. .HTC olanı kafa yapıyormuş. Fakat CBD olanı kafa yapmıyormuş ben Annemin 4. Evde mide kanseri için sipariş verdim sanırım benim aldığım doz ücreti 184 euro civarında Ben ücret ödemedim arkadaşım Hollanda ile bağlantısı olduğu için o sipariş verdi gönderdi bana…Ptt gümrükte sadece şöyle bir sorun yaşadık reçete yazılması gerekiyormuş bir doktor tarafından bizde Onkoloğumuza şişenin resmini çekip götürdük ve elden reçete yazdı kaşeledi ve gümrük verdi kenevir yağımızı Yani doktorlar isterse elden yazabilirler. ..yurt dışından balık yağı siparişide verseniz aynı şekilde gümrük reçete istiyor. ..Herneyse umarım Annem için ve bütün hastalarımız için işe yarar ve bir Allahın izni ile bir mucize olur hepimize..Allah’tan şifa diliyorum herkeze
bu yağ bitki yaprağından yapılan..tohum yağı değil..ilk başta bende tohum yağı sanmıştım.. yaprakta uyuşturucu olduğu için ve yaprağı ayrıştırmak için kullanılan kimyasalların ülkeye girişi yasak olduğundan satışı yok..10 ml gibi bir miktarı 25-30 bin tl..
kenevir tohumundan yapılan yağ mı yoksa bitkiden yapılan yağ mı kullanılacak?
Ayrica ben hollandada yasiyorum arkadasin dedigi fiyatin yarisina 60 gramlik kür temin edilebiliyor piyasasi bu 5000€ cok yuksek fiyat ihtiyaci olan arkadas varsa yonlendirebilirim turkce
Merhaba
Herhangibir adres telefon verebilir misiniz?
bana yardımcı olurmusunuZz hollandada satış varmis bildiğim kadarıyla ama türkiye ye gönderme sormuş gümrükten geçmesi nasıl olcak bilmiyorum şimdiden tesekkürler
Yeterli calisma yok deniyor kanserle ilgili 20 akademik arastirma collective-evolution.com/2013/08/23/20-medical-studies-that-prove-cannabis-can-cure-cancer/
700 klinik calisma
weedbay.net/index.php/700-mmj-clinical-studies
iyide nasıl tüketileceği hiç bir yerde yazmıyor..içilecek mi, nasıl yapılacak..
Zadevital firmasının var. Güvenilir bir üretici. Eczaneden temin edilebilir
sizden ricam eşimde kanser hastası bu yağı şaman birisinden birisinden duydum ürünün temini için yardımcı olabilirmisiniz.tel 0535 737 94 87
Arkadaslar, bende kendim sahit oldum kenevir yaginin kanseri yendigine. Benim bir arkadasim Akciger kanserini yenebildi. Kendisi hollandadan bu yagi satin aldi. Kendisinden bu email adresini aldim. Buraya email atarsaniz size dönüs saglanir. Sanirim 60g saf yaga 5000 Avro civarinda ödenmisti ve kür 2,5 sürdü. Hepinize saglikli bir yasam dileyiyle…
yazisma dili: almanca, ingilizca, türkce, ispanyolca, italyanca, fransizca
Ablam için bu yağı temin etmek istiyorum yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler beyin tümörü evre 4
Merhaba bizim de mide kanseri hastamız var rica etsem. Mail adresini verebilir misiniz.Buradan yazabilir misiniz?
bende ürünü getirtmek istiyorum mail adresini alabilir miyim?
Hangi üründür nasıl edinebiliriz
bende kulanıyorum
ne kullaniyosun