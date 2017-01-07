Kawai HD Uydu Alıcı Şok’ta Satışa Sunuluyor

Kawai HD uydu alıcı Şok markette 11-17 Ocak 2017 tarihleri arasında satışa sunuluyor. Fırsat kataloğunda yer alan fotoğrafa bakacak olursak ürün KW-8260 (Mini Full HD Satallite Receiver) modeli. Bu model adı ile satılmakta olan ürünün özelliklerine yakından baktığımızda 4000 kanala kadar kayıt yapabilen bir HD uydu alıcısı ile karşılaşıyoruz. HDMI ve USB portları bulunan cihazın mini formda olduğunu belirtelim. Yani bu cihaz oldukça küçük. TV ünitenizde bu ürün çok fazla yer kaplamayacak. Üründe ayrıca PAL/NTSC otomatik çevirme, 7 dilde OSD seçeneği, manuel şebeke arayabilme özellikleri de bulunmaktadır. Sayfamızın ilerleyen satırlarında cihaza ilgili detaylı özellikler belirtilmiştir. Ürünün fiyatı ve garanti hususları da aşağıda yer almaktadır.

Kawai HD Uydu Alıcı Özellikleri:

Kawai HD Uydu Alıcı özellikleri (KW-8260) ile ilgili bilgiler aşağıda listelenmiştir.

HDMI Port: Var

Var USB: Var

Var AV Çıkış: Var

Var Kanal Kapasitesi: 4000 kanala kadar kayıt yapabiliyor

4000 kanala kadar kayıt yapabiliyor Sistem: PAL/NTSC otomatik çevirme özelliği

PAL/NTSC otomatik çevirme özelliği Kanal Ayarlama: Düzenleme, ekleme ve silme

Düzenleme, ekleme ve silme OSD: Var – 7 dil seçeneği

Var – 7 dil seçeneği NIT Arama: Var

Var Favori Kanal Seçimi: Var

Var Otomatik Liste: Var – TV ve RADYO programlarını listeleme

Var – TV ve RADYO programlarını listeleme Yüksek Hızda Arama: Var

Var Manuel Şebeke Arama: Var

Var EPG: Var

Var Garanti: 2 yıl süreyle garantili

Kawai HD Uydu Alıcı Şok Fiyatı Nedir? Garantisi Var mı?

Kawai HD Uydu Alıcı fiyatı hakkında yaptığımız araştırmada KW-8260 Mini Full HD Satallite Receiver’in piyasada yaklaşık 70-80 TL aralığında satışa sunulduğunu gördük. Fırsat kataloğuna baktığımızda belirtilen ürünün 49,90TL’den ŞOK mağazalarında satışa sunulacağı anlaşılmaktadır. Görünüşe göre oldukça cazip bir fiyat avantajı ile karşı karşıyayız. Ayrıca bu ürün 2 sene süreyle garanti kapsamında satışa sunuluyor.

Kawai HD Uydu Alıcı, özellikleri, incelemesi ve satış fiyatı hakkında düşüncelerinizi bizlere iletebilirsiniz. Yorumlarınızı bizlere ulaştırmak için sayfanın altında yer alan yorum formunu yada Facebook yorum eklentisini kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları onaylandıktan sonra sayfamızda yayınlanmaktadır. Receiver hakkında puanlama yaparak diğer ziyaretçilerimize fikir verebilirsiniz.

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